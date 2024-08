‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’: Quantas temporadas ‘Os Anéis do Poder’ terá?

Eocê sabe como é com novos shows – você fica totalmente viciado nos personagens e histórias, e então de repente há rumores de que ele será cancelado. Ou pior ainda, você percebe que os criadores não tinham um plano sólido desde o começo e a história continua se arrastando sem fim à vista. Mas não se preocupem, fãs de fantasia – O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder não vai decepcionar vocês.

Esse Vídeo Prime a série está se aprofundando em uma história totalmente nova ambientado na Segunda Era da Terra-médiae os criadores, incluindo o showrunner JD Payne e Patrick McKayjuntamente com o produtor executivo e diretor JA Bayonacriaram um enredo completo do começo ao fim.

Eles são todos sobre a jornada, bem como o destino, e estão prontos para nos levar em uma aventura épica. De acordo com Payne, em um exclusivo entrevista para a revista Empire“Já sabemos qual será a cena final do último episódio.”

A Amazon sabia desde o início que estava assinando um show de 50 horas, então eles estavam comprometidos em contar uma grande história com um começo, meio e fim claros. Payne até sugere alguns pontos da trama não valem a pena até a 5ª temporada: “Os direitos que a Amazon comprou eram para um show de 50 horas. Eles sabiam desde o começo que esse era o tamanho da tela – essa era uma grande história com um começo, meio e fim claros. Há coisas na primeira temporada que não compensam até a quinta temporada.”

O grande plano da Amazon para uma aventura de cinco temporadas na Terra-média

Os Anéis do Poder tecerá um conto de Elfos, Anões, Harfoots e mais contra o pano de fundo dos principais eventos da história da Terra-média, da forja dos anéis à ascensão de Sauron. Embora os fios específicos da trama sejam novos, o esboço geral é direto do material de origem. Payne explica isso como, “Foi como se Tolkien tivesse colocado algumas estrelas no céu e nos deixado distinguir as constelações.”

Ele também menciona como seu trabalho se alinha com o que Tolkien imaginouditado, “Em suas cartas, Tolkien falou sobre querer deixar para trás uma mitologia que “deixasse espaço para outras mentes e mãos, empunhando as ferramentas da pintura, música e drama”. Estamos fazendo o que Tolkien queria.” Portanto, tenha certeza de que cada novo elemento que eles introduzem permanece fiel à essência de Tolkien.

Então prepare-se para um show que traz novas ideias, perspectivas, personagens e muito mais para nossas telas. Parece que The Rings Of Power será uma jornada fantástica através da Terra-média que se mantém fiel às suas raízes ao mesmo tempo em que adiciona novas camadas ao amado mundo de Tolkien.