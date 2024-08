O sul da Califórnia recebeu cinco times da NFL para o campo de treinamento

LOS ANGELES — Vestindo shorts, camisetas e sandálias nas mãos, o Las Vegas Raiders caminhou pesadamente pela areia de Huntington Beach.

Para o técnico do Raiders, Antonio Pierce, que cresceu a apenas 40 quilômetros ao norte, em Compton, foi a maneira perfeita de encerrar uma estadia de quase três semanas no sul da Califórnia para o campo de treinamento.

“Quando você pensa no sul da Califórnia, você pensa na praia”, disse Pierce à NFL Network. “Vamos fazer nossa corrida na praia. … Coloque os dedos dos pés para fora.”

O sul da Califórnia tem sido o ponto quente — ou talvez mais apropriadamente, frio — para os campos de treinamento da NFL neste verão. Poderia ser considerado o oeste da Cheese League. Até seis times (Packers, Vikings, Bears, Saints, Chiefs e Jaguars) povoaram Wisconsin e Minnesota, na fronteira — e seus climas mais frios — do final dos anos 1980 ao início dos anos 2000 para formar a Cheese League.

Pela primeira vez na história da Califórnia, cinco equipes — Raiders, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers e New Orleans Saints — realizaram o campo de treinamento em um raio de 164 quilômetros de Ventura até Orange County, e das oito equipes da NFL que optaram por viajar para longe de suas instalações de treinamento, quatro desembarcaram aqui.

“Por que estamos aqui há tantos anos?”, perguntou retoricamente o dono do Cowboys, Jerry Jones, enquanto uma espessa camada marinha soprava do Oceano Pacífico para cobrir os campos de treino do time em Oxnard. “É o clima ótimo para preparar um time.”

Os Rams e os Chargers têm conhecimento profundo disso, já que estão sediados na área, embora os Rams tenham se aventurado do calor escaldante de sua futura nova casa em Woodland Hills para o campus da Loyola Marymount University — duas milhas a leste do Oceano Pacífico — para uma estadia de duas semanas, enquanto os Chargers inauguravam seu novo centro de treinamento na mesma rua, em El Segundo.

Ambos os locais têm temperaturas mais amenas — entre 25 e 27 graus Celsius — e uma brisa do oceano.

“Eu adoro isso”, disse o técnico do Rams, Sean McVay, sobre a localização e os times visitantes da NFL. “É ótimo para nós porque agora estamos tendo a oportunidade de treinar contra alguns dos times que estão aqui.”

Os Rams agendaram dois treinos conjuntos com os Cowboys e outro com os Chargers, mas optaram por ficar longe dos Raiders e Saints, que eles enfrentarão na temporada regular.

Os Cowboys fizeram de Oxnard, Califórnia, seu segundo lar, sediando campos de treinamento lá em quase todas as temporadas desde 2001.

“Você só tem muito mais repetições”, disse Jones. “Você não tem sua desidratação [that] você tem em outros lugares com a temperatura desse jeito que está, e você elimina muita lesão de tecido mole. Só faz muito mais trabalho.”

“Gosto de tudo sobre estar aqui”, disse o técnico do Cowboys, Mike McCarthy, antes do treino combinado com os Rams. “O clima… o treinamento aqui é — não temos limitações. Podemos ir tão forte quanto precisamos ir todos os dias.”

Entre os inesperados que optaram por viajar para o oeste para o campo de treinamento: os Saints, cujas instalações em Metairie, Louisiana, estão passando por reformas, e os Raiders.

Por causa dos territórios exclusivos de marketing da NFL e da violação dos direitos da área de Los Angeles detidos pelos Rams e Chargers, nem os Saints nem os Raiders, que mantêm grande popularidade na área de Los Angeles desde que estiveram sediados aqui de 1982 a 1994, conseguiram anunciar seus campos de treinamento para os fãs.

Então, enquanto os Rams, Chargers e Cowboys, por meio de uma cláusula anterior, realizavam treinos abertos em meio a uma fanfarra festiva, as atmosferas dos Saints e Raiders criaram um grande contraste.

Na Universidade da Califórnia-Irvine, um local disponível para os Saints após o pedido de McVay para mover os Rams para um local que exigisse menos tempo gasto em deslocamento de ida e volta para os treinos, pequenas placas indicavam um “evento privado” que nenhum transeunte razoável imaginaria ser um campo de treinamento da NFL.

“Foi uma boa experiência para nós”, disse o técnico do Saints, Dennis Allen. “O clima provavelmente foi exatamente o que eu esperava. Não acho que tenha sido muito frio. Certamente não tem sido muito quente.”

A apenas seis milhas ao norte, em Costa Mesa, a cena no Jack Hammett Sports Complex — o local que costumava abrigar o campo de treinamento dos Chargers — era semelhante. Os Raiders mantiveram o acampamento lá por sugestão do gerente geral do primeiro ano, Tom Telesco, que ocupou o mesmo posto com os Chargers por 11 temporadas.

Os Raiders hastearam algumas placas pretas e prateadas e receberam algumas centenas de convidados, incluindo alguns vestidos com trajes de pirata, que foram aplaudidos pelos membros da equipe enquanto assistiam aos treinos nas arquibancadas.

E embora o motivo mais óbvio dos Raiders para mudar o acampamento de suas instalações em Henderson, Nevada, fosse escapar do calor de mais de 38 graus do deserto, Pierce disse que a decisão teve vários aspectos.

“Estamos construindo algo realmente especial. É uma unidade unida, não apenas com os jogadores, mas com nossa equipe”, disse Pierce, enfatizando o tempo extra gasto juntos que, de outra forma, não seria possível se eles permanecessem em casa. “Só comendo juntos, participando de suas reuniões, todos nós nos reunindo, entendendo o que estamos tentando realizar e ouvindo isso de mim mesmo e de [Telesco] e então isso vai descendo.”

É quase certo que os Cowboys, Rams e Chargers retornarão à região no ano que vem.

É menos provável para os Saints, que planejam retornar às instalações da equipe com a conclusão de seu novo refeitório. E não está claro para os Raiders, que avaliarão como foi o empreendimento. Um retorno a Napa Valley, onde eles mantiveram o acampamento por 23 anos, pode estar na mesa.

Mas se você perguntar aos jogadores?

“É lindo”, disse o guarda-direito dos Raiders, Dylan Parham, sobre o acampamento no sul da Califórnia. “Não estou tentando ir embora.”