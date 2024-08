O técnico de futebol americano de Michigan, Sherrone Moore, violou as regras da NCAA, diz o rascunho da NOA

O novo técnico principal de Michigan, Sherrone Moore, é um dos sete membros do programa de futebol americano de 2023 acusados ​​de violar as regras da NCAA em um rascunho do aviso de alegações da NCAA obtido pela ESPN.

O rascunho, que pode estar sujeito a alterações, afirma que Moore pode enfrentar uma penalidade por justa causa e possivelmente uma suspensão por supostamente excluir um tópico de 52 mensagens de texto com o ex-funcionário de Michigan, Connor Stalions, em outubro de 2023, no mesmo dia em que relatos da mídia revelaram que Stalions estava liderando um esforço para capturar os sinais de jogadas de futuros oponentes.

O rascunho afirma que os textos foram recuperados posteriormente por meio de “imagem de dispositivo” e Moore “posteriormente os apresentou à equipe de fiscalização”. Moore é acusado de cometer uma violação de Nível 2, de acordo com o rascunho.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Moore, que assumiu como técnico principal dos Wolverines em janeiro após atuar como coordenador ofensivo por várias temporadas, é considerado um potencial “infrator reincidente” pela NCAA porque, em agosto de 2023, ele negociou uma resolução para alegações de que contatou recrutas durante um período de inatividade no recrutamento devido à COVID-19.

As novas alegações contra Moore fazem parte do tão aguardado aviso de alegações relacionadas à operação de observação fora do campus de Stalions.

Os ex-membros da equipe de Michigan Jim Harbaugh, Chris Partridge, Denard Robinson e Stalions também são acusados ​​de cometer violações de Nível 1, a categoria mais séria no processo de execução da NCAA. A escola também enfrenta uma acusação de violação de Nível 1, de acordo com o rascunho, devido ao seu “padrão de não conformidade dentro do programa de futebol” e esforços institucionais para dificultar ou frustrar a investigação da NCAA. Os ex-treinadores Jesse Minter e Steve Clinkscale também são acusados ​​de violações de recrutamento não relacionadas aos Stalions no rascunho.

Nem Michigan nem a NCAA responderam aos pedidos de comentários no domingo.

Harbaugh, que deixou Michigan para treinar o Los Angeles Chargers depois de liderar os Wolverines a um título nacional em janeiro, é acusado de não cooperar porque negou o pedido da NCAA para visualizar mensagens relevantes e registros telefônicos de seu celular pessoal. O rascunho diz que Harbaugh pode enfrentar uma restrição de “exposição de causa” se ele optar por retornar aos esportes universitários.

O Big Ten suspendeu Harbaugh pelos três jogos finais da temporada regular de 2023 como punição por Michigan violar a política de esportividade da conferência em relação à operação de olheiros inadmissível que foi executada pelos Stalions. O rascunho das alegações não fornece nenhuma evidência de que Harbaugh estava envolvido na operação dos Stalions ou que ele sabia que estava acontecendo. O rascunho afirma que Harbaugh falhou em procurar ou avaliar ativamente “bandeiras vermelhas”.

Stalions renunciou no início de novembro após uma semana de relatórios públicos detalhando seu esquema de compra de ingressos para jogos em todo o país e direcionando uma rede de indivíduos para filmar as laterais em um esforço para decodificar seus sinais de chamada de jogo. O rascunho da NCAA obtido pela ESPN afirma que os investigadores usaram informações de ingressos, filmes, fotografias e entrevistas para determinar que Stalions havia inadmissivelmente observado pelo menos 13 futuros oponentes de Michigan em pelo menos 58 ocasiões entre 2021 e 2023. Ele orientou outros a observar alguns oponentes várias vezes – incluindo um time que eles observaram sete vezes diferentes em 2022, de acordo com o rascunho.

Os investigadores também alegam que vários estagiários da equipe e pelo menos um outro funcionário de tempo integral da equipe sabiam sobre o esquema e participaram dele. O rascunho diz que Stalions levou esses indivíduos a acreditar que o que estavam fazendo não era contra as regras.

O rascunho também afirma que a NCAA reuniu evidências que mostram que Stalions estava na lateral do campo na abertura da temporada do Michigan State contra a Central Michigan em 2023. Stalions estava usando um passe de banco, equipamento de treinador da Central Michigan e um disfarce, de acordo com o rascunho, que afirma que a conduta de Stalions “prejudicou seriamente ou ameaçou a integridade do modelo universitário da NCAA”. O rascunho não diz como Stalions obteve um passe de banco para a lateral dos Chippewas.

As tentativas da ESPN de entrar em contato com Stalions para obter comentários no domingo não tiveram sucesso.

O rascunho da NCAA disse que Stalions não cooperou com sua investigação. O rascunho afirma que em outubro de 2023, ele removeu discos rígidos dos escritórios de futebol de Michigan e também deu a um jogador de futebol uma folha contendo sinais de jogadas de um futuro oponente. Ele disse que Stalions pediu ao jogador para levar a folha para a casa de um estagiário da equipe até que ele pudesse recuperá-la mais tarde. Stalions também se recusou a deixar a escola revisar seu telefone, de acordo com o rascunho. Stalions ainda não compartilhou publicamente muitos detalhes sobre seu lado da história, mas espera-se que ele seja entrevistado para um próximo documentário da Netflix sobre o esquema.

Partridge, um ex-assistente defensivo que foi demitido por Michigan em novembro passado, é acusado de pressionar um jogador a mentir ou enganar os investigadores da NCAA em um esforço para “proteger” a equipe técnica durante a investigação do esquema dos Stalions, de acordo com o rascunho. Ele também é acusado de várias violações de regras de Nível 2 que não estão associadas ao caso dos Stalions. O rascunho afirma que durante a primavera e o verão de 2023, Partridge realizou sessões de treinamento no campus com pelo menos quatro prospectos.

Partridge, Clinkscale e Robinson são todos acusados ​​de fornecer benefícios inadmissíveis aos recrutas em 2023, incluindo pagar pela refeição de um recruta e fornecer aos recrutas equipamentos de equipe. Clinkscale também é acusado de ajudar um recruta a ser verificado no Instagram e de escrever um cheque de US$ 100 para um evento beneficente de golfe organizado pelo pai de um recruta. Partridge e o ex-coordenador defensivo Jesse Minter são acusados ​​de violações de Nível 2 por enviar mensagens de texto a um recruta que era um estudante do segundo ano do ensino médio.

Clinkscale e Minter agora são assistentes na equipe de Harbaugh em Los Angeles. Partridge agora é um treinador assistente do Seattle Seahawks. Robinson foi demitido de sua posição de equipe de apoio em maio após uma prisão por dirigir embriagado.