O técnico do Barcelona, ​​Flick, elogia Lewandowski após início prolífico na LaLiga

Hansi Flick elogiou o goleador Robert Lewandowski depois que o atacante marcou o gol da vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Athletic Club no Estádio Olímpico no sábado.

Lewandowski comemorou seus 36 anos esta semana marcando seu terceiro gol em dois jogos da LaLiga, após marcar dois gols no último final de semana contra o Valencia.

Flick, que trabalhou com Lewandowski no Bayern de Munique, ficou especialmente impressionado com sua forma física e trabalho sem a bola.

“Eu o conheço, trabalhei com ele e ele está 100% em forma, dá para ver”, disse o treinador alemão em entrevista coletiva.

“Contra a bola ele está indo muito bem. Ele pressiona com o time pela frente, então sempre recebemos a bola muito alto. É bom para o nosso jogo.

“Robert é um jogador profissional absoluto, trabalhando duro em sua forma física, esse corpo que ele tem, não tem essa idade.

“Para mim, quando ele está em forma, quando ele está positivo, isso nos ajuda muito. Ele sabe como marcar gols e também quando está sob pressão.”

O Barça abriu o placar com Lamine Yamal, mas o Athletic empatou antes do intervalo com um pênalti de Oihan Sancet.

Lewandowski acertou a trave duas vezes e viu outro chute brilhantemente defendido por Álex Padilla antes de marcar o gol da vitória aos 75 minutos.

“Precisávamos desse segundo gol e Robert teve a chance e aproveitou”, acrescentou Flick.

“Esse é o trabalho dele e ele vem fazendo isso muito bem há anos, não apenas neste ano.

“Claro que, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu marcar um ou dois gols, mas preciso ver de novo, é só a impressão que fica no banco.

“Mas, no final, este é um goleador, um atacante que marca gols. O segundo gol para nós foi o da vitória, três pontos, perfeito.”

O gol de Lewandowski garantiu o início perfeito de Flick enquanto o técnico do Barça continuou somando seis pontos em dois jogos.

“Acho que é sempre bom melhorar”, disse Flick sobre o início de campanha de sua equipe.

“Foi o que eu disse ao time. Cada partida é um passo à frente, então queremos fazer melhor, é isso que estamos fazendo.

“Analisamos a partida, vemos onde podemos fazer melhor para a próxima partida.”

O início do Barça foi ainda mais impressionante considerando os jovens envolvidos na equipe, com Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal, todos com apenas 17 anos.

Bernal estreou contra o Valencia na base do meio-campo e manteve sua vaga contra o Athletic.

“Não tem nada a ver com idade, tem a ver com desempenho”, disse Flick sobre o jovem meio-campista.

“Ele está indo bem, na pré-temporada poderíamos dizer que ele tem algo que precisamos. Hoje também ele está indo muito bem e não foi fácil contra o Athletic, eles têm uma boa ideia de como querem jogar futebol.

“Era muito importante termos um camisa 6 focado na defesa e foi isso que ele fez.”