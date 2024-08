O técnico do Barcelona, ​​Flick, espera que Gündogan fique após negociações

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que conversou com Ilkay Gündogan e que acredita que ele permanecerá no clube, apesar de ter ficado de fora da estreia da LaLiga no sábado, contra o Valencia.

O Barça disse que Gündoğan não viajou com o time como “precaução” após sofrer uma pancada na cabeça contra o Monaco no início da semana.

No entanto, relatos na mídia local alegaram que Gündogan, que chegou do Manchester City no verão passado, pediu para sair antes do fechamento da janela de transferências neste mês.

“Na segunda-feira, ele teve um corte [on his head] e alguns problemas com isso, então tomamos a decisão de deixá-lo em casa”, disse Flick em entrevista coletiva quando solicitado a esclarecer a situação depois que seu time começou a temporada com uma vitória de 2 a 1 no Mestalla.

“Falei com ele [this week]é verdade, sim. Falei só para saber como ele está se sentindo. Eu o conheço muito bem. Eu aprecio o tipo de jogador que ele é e também como pessoa.

“Nós falamos sobre tudo. Não é para você [to know]é só para nós. Tenho a sensação de que ele vai ficar.”

Hansi Flick levou o Barcelona à vitória em seu primeiro jogo competitivo como treinador. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Fontes próximas a Gündogan reiteraram essa posição à ESPN, dizendo que o internacional alemão pretende permanecer no Barça e que perdeu o jogo contra o Valencia após sentir dores de cabeça e tonturas durante o treinamento.

Sem Gündogan, o jovem Barça começou a nova temporada com vitória, com Robert Lewandowski marcando duas vezes e virando o placar depois que o Valencia abriu o placar com Hugo Duro.

Com Gavi e Frenkie de Jong também lesionados, e Pedri apenas no banco, Flick escalou uma dupla de meio-campistas composta por Marc Bernal, 17, e Marc Casadó, 20. O zagueiro Pau Cubarsí e o ponta Lamine Yamal completaram o trio de jovens de 17 anos na escalação inicial.

“Não é um teste, foi uma partida muito importante para nós”, acrescentou Flick quando questionado sobre o uso de tantos jovens.

“A pré-temporada não foi tão fácil, com jogadores voltando da Eurocopa e das Olimpíadas, e tenho que dizer que os jovens jogadores de La Masia foram bem na pré-temporada e hoje. Treinamos com eles por seis semanas e eles melhoraram muito e merecem jogar hoje.

“É ótimo ter esses jogadores aqui com essa qualidade. Podemos ver hoje o que os jogadores estão fazendo. É fantástico. Isso nos ajuda muito.”

O Barça começou devagar no primeiro jogo de Flick no comando e ficou atrás no placar com um gol de cabeça de Duro pouco antes do intervalo, mas o jogo mudou nos minutos seguintes, antes do intervalo.

Primeiro, Cubarsí afastou outro chute de Duro em cima da linha, com Lewandowski convertendo o passe de Yamal no sexto minuto dos acréscimos para o outro lado.

O segundo gol de Lewandowski na noite saiu de pênalti, após falta sobre Raphinha, para garantir os três pontos aos 49 minutos

“O segundo tempo foi muito melhor que o primeiro”, disse Flick. “Cometemos muitos erros [in the first half] e Valência usou [the ball] muito bom. No segundo tempo, fomos muito melhor.

“Hoje, havia muitas coisas para fazermos melhor, mas é o começo da temporada. Nós lutamos e houve uma partida muito intensa e no final acho que merecemos esses três pontos.”