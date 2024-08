O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, lamenta os primeiros gols contra o Man City

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que não duvida que seu time esteja progredindo, mas ficou frustrado depois que eles sofreram dois gols no início da derrota por 4 a 2 para o Manchester City no sábado.

Erling Haaland marcou gols aos 4 e 5 minutos no Ohio Stadium e marcou o terceiro quando o City derrotou o Chelsea diante de 70.000 torcedores.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Maresca pediu que sua equipe seja “mais forte” quando sofrer gols.

“Precisamos aprender que quando você sofre um gol, não pode sofrer um e depois de dois minutos sofrer outro”, disse Maresca.

“Isso é algo que eu acabei de dizer aos jogadores; precisamos aprender. Quando sofremos um, precisamos nos tornar mais fortes para não sofrer outro.

“No primeiro tempo, tirando os primeiros cinco minutos em que sofremos dois gols, o time foi bem. Mas é um jogo estranho porque você planeja o jogo de uma forma, então sofre dois gols e isso muda a dinâmica.”

Além da derrota para o City, o Chelsea empatou com o Wrexham, perdeu para o Celtic e venceu o América nesta pré-temporada. No entanto, Maresca disse que está mais preocupado com as performances do que com os resultados.

Enzo Maresca quer que seu time esteja mais forte após a derrota para o Manchester City. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

“Não gostamos de perder jogos, mas meu foco principal é ver as coisas, coisas diferentes, e tentar estar pronto para os jogos oficiais no início da temporada”, disse ele.

“Não tenho dúvidas em termos do progresso que a equipe está fazendo no momento. O erro faz parte do processo.

“Conheço o City há muitos anos, mesmo em jogos amistosos, eles não concedem chances ou posse de bola, mas no primeiro tempo não me lembro deles fazendo seis ou sete passes seguidos. Então isso é uma coisa boa.”