O técnico do Chelsea, Maresca, precisará impressionar os críticos

LONDRES — Enzo Maresca já está andando na corda bamba no Chelsea, mas o novo técnico do clube foi poupado de uma provação nas mãos do Manchester City quando seu time começou sua nova campanha na Premier League.

Uma derrota por 2 a 0 contra os campeões é um risco ocupacional, mas só fica mais difícil a partir de agora para Maresca.

Qualquer time pode ser derrotado pelo City de Pep Guardiola. Eles estão buscando um quinto título consecutivo sem precedentes nesta temporada e os gols de Erling Haaland — seu 91º em 100 jogos pelo clube — e Mateo Kovacic em Stamford Bridge garantiram o que provavelmente foi um dos resultados mais previsíveis do fim de semana de abertura da temporada 2024-25.

“Nós fomos contra os campeões hoje”, disse Maresca. “Nós continuaremos e venceremos os jogos. [City] são mestres nesse tipo de momento.

“Tivemos duas ou três chances. Eles são mestres em manter a posse da bola. A performance estava lá, e isso é o principal. Dia após dia, esse time está melhorando.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Progresso talvez, mas derrotas aceitáveis ​​não existem realmente no Chelsea. Na Inglaterra, apenas o City ganhou mais troféus importantes do que o Chelsea na última década, então os padrões são altos e as expectativas permanecem inalteradas, apesar da reviravolta de dois anos caóticos no clube desde que o consórcio BlueCo se tornou proprietário em maio de 2022.

No entanto, mesmo sendo o primeiro dia da nova temporada, ainda há muita raiva na torcida do Chelsea sobre os acontecimentos do clube neste verão.

Isso inclui a saída do ex-técnico Mauricio Pochettino; a contratação de Maresca — um técnico sem experiência na Premier League — do Leicester City; a rotatividade contínua de jogadores entrando e saindo do clube (com 10 contratados e 20 saindo); e, finalmente, o tratamento dado a jogadores formados na casa, como Conor Gallagher e Trevoh Chalobah, que estão sendo obrigados a treinar longe do time principal enquanto esforços são feitos para dispensá-los.

A melhor maneira de banir a negatividade em qualquer clube de futebol é vencendo, e nos sete jogos de Maresca no comando — seis amistosos e o confronto com o City — ele registrou apenas uma vitória, então todo o ruído de fundo que ajudou a desencadear a agitação dos torcedores só fica mais alto.

Poucos momentos depois de Haaland ter dado a liderança ao City aos 18 minutos, os torcedores do Chelsea gritavam o nome de Gallagher — o meio-campista inglês não estava na lista de convocados para o jogo, já que as negociações sobre uma transferência para o Atlético de Madrid continuam — enquanto também havia reclamações e resmungos barulhentos sobre a lenta construção de jogadas do time da casa, enquanto o Chelsea tentava voltar ao jogo.

Maresca disse na semana passada que os donos lhe disseram que ele não está sob pressão para terminar entre os quatro primeiros nesta temporada, dizendo que estão preparados para dar tempo e paciência enquanto ele tenta introduzir uma abordagem mais deliberada e baseada na posse de bola no clube.

O técnico Enzo Maresca não conseguiu começar com o pé direito quando o Chelsea perdeu por 2 a 0 para o atual campeão Manchester City na estreia na Premier League. (Foto de ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

No entanto, os donos não levaram em conta as demandas dos torcedores que testemunharam sucesso repetido nas últimas duas décadas sob treinadores como José Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Thomas Tuchel jogando um jogo mais direto e rápido. Então, se o time não vencer e o técnico exigir um estilo de jogo que os torcedores não necessariamente querem, haverá problemas pela frente, independentemente do que os donos possam ou não ter dito ao seu novo treinador.

Dito isso, nenhum time deve ser julgado contra o City. É como o time de Maresca se apresentar em seus próximos dois jogos da liga contra o Wolverhampton Wanderers e o Crystal Palace que nos dirá se o novo técnico tem um plano que os jogadores estão preparados para aceitar ou se uma turbulência real está por vir.

Maresca começou sem nenhuma das novas contratações do clube, mas Wesley Fofana, Romeo Lavia e Christopher Nkunku, grandes contratações anteriores cujo tempo no clube foi prejudicado por lesões de longo prazo, fizeram parte do XI inicial. Fofana e Lavia brilharam mais que Nkunku, mas não há dúvidas sobre a qualidade de nenhum deles.

O City era forte demais em todos os aspectos, apesar de ter Phil Foden, Kyle Walker, John Stones e Jack Grealish no banco e o meio-campista Rodri nem mesmo estar no elenco devido a uma longa pausa após ajudar a Espanha a vencer a Euro 2024 em julho.

Os pontas Jérémy Doku e Savinho dominaram e Kovacic e Kevin De Bruyne venceram a batalha no meio-campo, então, embora o Chelsea tenha tido momentos em que ameaçou o gol do City, o time de Guardiola sempre esteve um nível à frente do time da casa.

Talvez o estado de fluxo no Chelsea não desapareça até que a janela de transferências feche no final deste mês e Maresca tenha uma noção firme de com quais jogadores ele poderá trabalhar. Está claro que Gallagher e Chalobah não têm futuro no clube, e o mesmo parece se aplicar a Ben Chilwell e Raheem Sterling, que foram deixados de fora do elenco do dia da partida.

Maresca disse após a partida que alguns jogadores “terão que sair”, mas ele tem tantos com quem trabalhar — mais de 40 jogadores do time principal neste momento — que não há garantia de que os jogadores certos ficarão e os certos sairão.

O Chelsea precisará de calma e paciência, e Maresca certamente precisa de ambas. Mas os fãs já não estão gostando do que veem, então, mais uma vez, esteja preparado para nuvens de tempestade sobre Stamford Bridge nas próximas semanas.