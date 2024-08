O técnico do Man United, Erik ten Hag, quer mais agressividade após a derrota

Erik ten Hag ficou “muito decepcionado” com a derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Brighton no sábado e disse que seu time precisa ser muito mais agressivo na defesa e no ataque.

O gol da vitória do Brighton veio aos 95 minutos, quando João Pedro saiu sem marcação na área e cabeceou para o gol de André Onana, dando ao técnico Fabian Hürzeler duas vitórias em duas partidas no início de sua gestão na costa sul.

O United voltou de 1-0 atrás depois que Danny Welbeck marcou no 32º minuto, antes de Amad marcar um empate no segundo tempo. Mas no final, eles deixaram Brighton sem nada depois do gol da vitória tardio de Pedro, deixando Ten Hag frustrado em vários aspectos do gol.

“Temos que falar sobre como agimos em uma situação como essa”, disse Ten Hag. “Houve mais de um erro naquela ocasião, e isso tem um grande impacto no placar.

“[I was] muito decepcionado. No Community Shield, sofremos um gol pouco antes do fim do jogo. Deveríamos ser mais clínicos nessas situações, ler o jogo, pegar o ponto, [and] se você não pode ganhar. Eu pensei que estávamos perto de ganhar o jogo, definitivamente não perca o jogo.

“Eu vi algumas partes boas, e houve partes no jogo; nós deveríamos ter tido mais controle no jogo, mas houve partes boas no jogo. Eu vi muitos pontos positivos, mas temos que ser mais clínicos e agressivos em ambas as caixas.”

Ten Hag também não quis atribuir a culpa de ambos os gols a indivíduos.

“Estamos sempre procurando culpados, mas ambos os gols foram muito fáceis e, como equipe, deveríamos ter feito melhor, isso é certo”, disse ele.

O United deveria ter marcado o segundo gol aos 70 minutos, mas o chute de Alejandro Garnacho em direção ao gol atingiu o companheiro de equipe Joshua Zirkzee na linha quando a bola estava entrando. Zirkzee foi considerado impedido e o gol anulado.

“Podemos trazer esse gol de volta, e explicá-lo em detalhes e o que deve acontecer”, disse Ten Hag. “O mais importante é que tivemos uma sobrecarga, jogamos muito bem, então é sobre conseguir o passe final, colocar os jogadores nas posições certas, conseguir o acabamento certo e fazer tudo o que fizemos bem. É [just] infortúnio.”

Erik ten Hag quer que o Man United seja mais agressivo. Steve Bardens/Getty Images

Ten Hag também confirmou que a retirada de Mason Mount no intervalo foi por causa de uma lesão. “Foi forçado; ele [said he had] um problema, e eu não queria correr o risco com ele. Não sei o quanto [of a] preocupe-se com isso neste momento. Quando tivermos um bom banco, você pode trazer Zirkzee, então [you] não hesite e traga-o embora”, disse ele.

Enquanto isso, Hürzeler está amando a vida em Brighton. Esta vitória por 2 a 1 seguiu-se à vitória por 3 a 0 no Everton no dia de abertura. Um dos seus jogadores estrela no sábado foi o meio-campista Billy Gilmour, que foi ligado a uma transferência para o Napoli.

Após a partida, Hürzeler não confirmou se Gilmour estava deixando o clube.

“Sou muito aberto com os jogadores; às vezes, não prefiro falar sobre conversas — o que posso dizer é que não estou surpreso com a forma como ele jogou hoje”, disse Hürzeler. “Vejo a atitude dele, e ele estava focado. Não é fácil quando alguém fala sobre você e diz que está deixando o clube, então estou muito feliz que ele estava estável em sua mente, e isso foi especial.”

Hürzeler disse que está se concentrando em desenvolver o sucesso recente que o clube teve e que, apesar de ter duas vitórias em dois jogos, ele quer que o grupo trabalhe na consistência ao longo dos 90 minutos.

“Ainda há muitas coisas a melhorar, mas no final, a ética de trabalho foi impressionante”, disse ele.

“Acho que meu time mereceu vencer; depois que sofremos o gol, perdemos um pouco do controle do jogo. Depois que empatamos, o jogo ficou muito aberto, temos que ser honestos, tivemos sorte de não sofrer o segundo gol, e esse foi um momento de despertar para nós e controlamos o jogo novamente, e a maneira como jogamos nos últimos 15 minutos foi incrível. Os jogadores tiveram a atitude de nunca desistir, e eu pude sentir isso na lateral do campo.”