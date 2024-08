O técnico do Man United, Ten Hag, não arriscará jogadores com o aumento de lesões

MANCHESTER, Inglaterra — Erik ten Hag disse que não vai correr “riscos” com seus jogadores no confronto de sábado pela Community Shield contra o Manchester City, apesar da possibilidade de ficar com apenas três defensores experientes em forma para a partida.

Leny Yoro e Tyrell Malacia já foram descartados e Ten Hag confirmou em uma entrevista coletiva na quinta-feira que há “pontos de interrogação” sobre a disponibilidade de Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw e Aaron Wan-Bissaka.

Restam apenas Jonny Evans, Lisandro Martínez e Diogo Dalot como os únicos defensores veteranos totalmente em forma, além do lateral-esquerdo Harry Amass, de 17 anos, que começou a derrota amistosa para o Liverpool na Carolina do Sul no sábado.

Martínez e Dalot acabaram de retornar aos treinos depois de jogar em torneios internacionais no verão, e Ten Hag disse que não arriscará jogadores em Wembley antes da estreia da Premier League contra o Fulham na semana que vem.

“Sempre queremos vencer, inclusive em todos os amistosos. O importante é ganhar um troféu. Vamos colocar em campo um time muito competitivo para ganhar esse troféu”, disse Ten Hag.

“Mas também é pré-temporada. Não corremos grandes riscos com jogadores.”

Martínez e Dalot perderam a turnê pelos Estados Unidos após participarem da Copa América e do Campeonato Europeu, respectivamente.

Harry Maguire é dúvida para a partida da Community Shield contra o Manchester City. Ben Nichols/Fotos ISI/Getty Images

Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho também fazem parte do grupo de jogadores internacionais que retornaram aos treinos em Carrington, mas Ten Hag disse que eles terão que ser avaliados antes de uma decisão sobre se podem enfrentar o City.

“É individual”, disse Ten Hag.

“Todos têm um histórico diferente. Nós os colocamos em programas de pré-temporada, mas eles têm começos diferentes enquanto estávamos nos EUA. Nós os avaliaremos e tomaremos uma decisão sobre se eles começam, saem do banco ou não jogam.”

Com Maguire e Lindelof em dúvida, Ten Hag sugeriu que Martínez, em particular, provavelmente teria que estar envolvido.

“Estamos pensando em envolver Licha no jogo”, disse ele.