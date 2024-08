O técnico do White Sox, Pedro Grifol, demitiu após derrapagem que empatou recorde da Liga Americana

CHICAGO — O Chicago White Sox, que empatou um recorde da Liga Americana neste mês com uma sequência de 21 derrotas, demitiu o técnico Pedro Grifol na quinta-feira.

O White não nomeou um substituto interino para Grifol, mas anunciou que seu próximo técnico em tempo integral “deve ser anunciado após a conclusão da temporada de 2024”.

O White Sox entrou na quinta-feira com o pior recorde das ligas principais, 28-89, e está a dois dias de quebrar a maior sequência de derrotas da Major League Baseball desde 1988, quando o Baltimore Orioles também perdeu 21 seguidas.

Escolhas dos editores

O White Sox encerrou a sequência de derrotas com uma vitória de 5 a 1 contra o Athletics em Oakland na terça-feira à noite, depois desperdiçou uma vantagem de duas corridas na derrota por 3 a 2 na quarta-feira.

Grifol, 54, foi contratado em novembro de 2022 depois que Tony La Russa deixou o cargo por motivos de saúde. Ele prometeu um beisebol afiado, mas nunca entregou, já que o White Sox regrediu sob sua tutela — especialmente na temporada passada, quando o time estava escalando um elenco mais competitivo. Chicago terminou 89-190 sob Grifol.

“Como todos nós reconhecemos, o desempenho do nosso time nesta temporada tem sido decepcionante em muitos níveis”, disse o gerente geral do White Sox, Chris Getz, em uma declaração. “Apesar das dificuldades em campo e da falta de sucesso, nós apreciamos o esforço e o profissionalismo que Pedro e a equipe trouxeram ao estádio todos os dias. Essas duas temporadas foram muito desafiadoras. Infelizmente, os resultados não estavam lá, e uma mudança é necessária enquanto olhamos para o nosso futuro e o desenvolvimento de uma nova energia em torno do time.”

O primeiro ano de Grifol no banco de reservas foi marcado por problemas no vestiário e perdas crescentes, o que levou à demissão de seus chefes, os executivos Kenny Williams e Rick Hahn.

Após as negociações de meio de temporada e inverno, incluindo o acordo que enviou o arremessador ás Dylan Cease para o San Diego Padres, não se esperava que o White Sox disputasse a pós-temporada em 2024, mas ninguém esperava que eles desafiassem o pior time da história da MLB. O New York Mets de 1962 perdeu 120 jogos — o maior número em uma única temporada da MLB na era moderna (desde 1900).

O White Sox também teve uma sequência de 14 derrotas no início desta temporada, quando Grifol curiosamente criticou seu time após uma derrota por 4 a 1 para Baltimore em maio, dizendo que seus jogadores estavam “f—ando fracos” depois que o titular do Orioles, Kyle Bradish, os deixou fora por sete entradas.

O White Sox chegou aos playoffs em 2020 e venceu a AL Central em 2021, mas tropeçou muito desde então. La Russa deixou o cargo no final da temporada 81-81 em 2022, e Grifol foi contratado para substituí-lo. O ex-receptor da liga menor, que teve quatro temporadas de experiência em gerenciamento da liga menor no sistema Seattle Mariners, passou 10 anos em uma variedade de funções de treinador com o Kansas City Royals de 2013 a 22.

O White Sox foi um dos piores times de beisebol em rebatidas na temporada passada, quando Williams e Hahn foram demitidos em agosto. Grifol permaneceu no cargo depois que Getz foi promovido a GM, mas não tem havido muito com o que trabalhar no South Side de Chicago ultimamente.

Os relievers Aaron Bummer e Gregory Santos foram negociados na offseason antes de Cease ser negociado com San Diego em março. O campista central All-Star Luis Robert Jr. e os rebatedores-chave Yoan Moncada e Eloy Jimenez também foram afastados por lesões significativas no início desta temporada.

O White Sox também foi prejudicado pela produção medíocre do primeira base Andrew Vaughn, a terceira escolha geral no draft amador de 2019, e do veterano outfielder Andrew Benintendi, que assinou um contrato de US$ 75 milhões por cinco anos para 2023.

No prazo final de negociações da semana passada, o White Sox manteve Robert e o arremessador titular Garrett Crochet, mas negociou Jiménez para Baltimore, o arremessador Tanner Banks para a Filadélfia e o infielder Paul DeJong para o Kansas City.

O White Sox está caminhando para sua sexta temporada de 100 derrotas, o que seria a primeira vez na história da franquia que isso ocorre em anos consecutivos. Sua pior porcentagem de vitórias de todos os tempos (.325) foi registrada em 1932, quando eles foram 49-102-1, e o time de 2024 está bem a caminho de quebrar essa marca de futilidade.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.