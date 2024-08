O técnico dos Commanders, Dan Quinn, elogia o desempenho de Jayden Daniels

O técnico do Washington Commanders, Dan Quinn, continua amando o que viu do quarterback novato Jayden Daniels. Mas há uma exceção: Quinn quer que ele deslize mais.

Isso ficou evidente na derrota de sábado por 13-6 na pré-temporada para o Miami Dolphins. Em uma leitura de zona do primeiro quarto do goleiro em volta do lado direito, Daniels ganhou 13 jardas, mas em vez de deslizar, ele continuou para frente e foi derrubado por trás.

Depois do jogo, Quinn disse aos repórteres — com um aceno ao filme Animal House — que Daniels estava em “liberdade condicional dupla secreta” porque não deslizou na jogada. Foi a segunda semana consecutiva que Daniels deixou os treinadores ansiosos sobre uma jogada e o potencial para uma grande rebatida.

Após a jogada de sábado, Quinn caminhou pela lateral até onde Daniels estava e fez sinal para que ele se abaixasse.

Washington tem ficado em êxtase com o desempenho de Daniels, não apenas nos jogos de pré-temporada, mas também nos treinos. Treinadores e companheiros de equipe elogiaram sua ética de trabalho e disseram que ele está à frente de onde deveria estar como um novato com seu conhecimento do ataque.

Embora ele não tenha sido oficialmente nomeado titular da temporada, ele participou da maioria dos treinos do time principal nas últimas semanas e começou os dois jogos da pré-temporada.

Daniels completou 12 de 15 passes para 122 jardas na pré-temporada, com um touchdown corrido.

“Ele teve outra apresentação muito boa”, disse Quinn. “A precisão, a tomada de decisão de onde ir. Ele realmente é um competidor único. Mas, sim, ele estava em apuros novamente com o treinador principal.”

Na semana passada, contra o New York Jets, Daniels fez check para ir-ball contra um blitz total, resultando em uma jogada de passe de 42 jardas. Mas, embora os treinadores estivessem satisfeitos com a jogada em si, eles não queriam que ele saísse da jogada e arriscasse outro golpe – ele estava a meio passo de ser nivelado naquele lançamento.

Então, em outra referência ao Animal House, Quinn acrescentou: “Ele não tem 0,0 (média de notas). Isso eu garanto a vocês.”

Mas os Commanders querem que ele entenda quando é hora de tentar mais jardas ao correr e quando ele precisa deslizar. Daniels rotineiramente optou por mais jardas enquanto estava na LSU.

“É uma batalha constante entre mim e ele”, disse Daniels aos repórteres. “É uma linha tênue, saber quando arriscar e cair. (Na corrida de 13 jardas), não achei que muitas pessoas estavam atrás de mim. Depois que fui derrubado, ele estava na linha lateral, tipo, ‘Abaixe-se, abaixe-se!’ Essa é a nossa piadinha que estamos fazendo.”

Daniels correu por 1.134 jardas na LSU, mas com 210 libras eles não querem que ele enfrente muitos tacklers extras. Mas os Commanders e Daniels também sabem que suas pernas fazem uma grande diferença.

“Ainda estou aprendendo. Deus me abençoou com um dom, não quero tirar isso de mim”, disse Daniels. “Sou muito competitivo, então quero fazer jogadas explosivas e marcar muitos touchdowns.”