O tenente Charles Jagusah de Notre Dame sofre uma ruptura no peitoral e fica fora da temporada

O left tackle Charles Jagusah, de Notre Dame, rompeu o músculo peitoral direito durante o acampamento de pré-temporada e perderá a temporada, anunciou a escola na segunda-feira.

Jagusah, projetado para substituir o falecido Joe Alt na escalação inicial, se machucou no último sábado e passará por uma cirurgia. Um estudante do segundo ano em ascensão, Jagusah começou o Sun Bowl no ano passado quando Alt optou por ficar fora do jogo do bowl.

Jagusah se tornou o primeiro calouro a começar na linha ofensiva de Notre Dame desde que Alt fez isso em 2021. Notre Dame perdeu seus dois tackles titulares do time do ano passado para o draft da NFL.

A escola também anunciou que o defensive back Marty Auer rompeu o ligamento cruzado anterior esquerdo e está fora da temporada.

Os irlandeses abrem a temporada no Texas A&M em 31 de agosto.