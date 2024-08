O tenista Jannik Sinner testou positivo para esteroides e evitou a suspensão

O tenista de alto escalão Jannik Sinner testou positivo duas vezes para um esteroide anabolizante proibido em março e foi privado do prêmio em dinheiro e dos pontos ganhos em um torneio em Indian Wells, Califórnia, mas não será suspenso porque um tribunal independente disse que não foi intencional.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis anunciou o caso na terça-feira.

Sinner venceu o Cincinnati Open na segunda-feira e estará entre os favoritos no US Open, que começa em Nova York na próxima semana.

“Agora vou deixar esse período desafiador e profundamente infeliz para trás”, Sinner postou no Instagram na terça-feira. “Vou continuar a fazer tudo o que puder para garantir que continuo a cumprir o programa antidoping da ITIA e tenho uma equipe ao meu redor que é meticulosa em sua própria conformidade.”

Durante o evento de quadra dura de Indian Wells em março, Sinner testou positivo para baixos níveis de um metabólito de clostebol, um esteroide anabólico proibido que pode ser usado para uso oftalmológico e dermatológico. É a mesma droga pela qual a estrela do San Diego Padres, Fernando Tatis Jr., foi suspenso pela MLB.

Sinner testou positivo novamente oito dias depois em uma amostra fora da competição.

Ele foi suspenso provisoriamente por causa desses resultados de teste, mas apelou com sucesso e foi autorizado a continuar competindo no tour. Ele, no entanto, perderá os $ 325.000 e 390 pontos que ganhou no torneio em Indian Wells.

Em sua decisão, o ITIA disse que os baixos níveis de clostebol nos testes de 10 e 18 de março foram “resultado da contaminação de um membro da equipe de apoio, que estava aplicando um spray de venda livre contendo clostebol em sua própria pele para tratar um pequeno ferimento”.

O membro da equipe de apoio então passou o agente anabólico por via transdérmica por meio de “massagens diárias e terapia esportiva” para Sinner.

Em sua declaração, a ITIA “não se opôs aos apelos do jogador para levantar a suspensão provisória” e que “a violação não foi intencional”.

Um painel independente realizou uma audiência em 15 de agosto e “determinou que não houve culpa ou negligência no caso, não resultando em nenhum período de inelegibilidade”, de acordo com o ITIA.

Sinner estreou como número 1 no ranking da ATP em junho e é considerado uma das principais estrelas da nova geração do tênis masculino, junto com Carlos Alcaraz.

O italiano, que fez 23 anos na sexta-feira, venceu o Aberto da Austrália em janeiro para seu primeiro título de Grand Slam. Ele chegou às semifinais no Aberto da França em junho e às quartas de final em Wimbledon em julho, antes de ficar de fora das Olimpíadas de Paris com amigdalite.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.