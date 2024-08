O treinador de Sean O’Malley responde ao “pequeno sujeito de 1,62 m” Merab Dvalishvili

O treinador de Sean O’Malley, Tim Welch, se recusa a recuar diante de Merab Dvalishvili e Aljamain Sterling.

Em 14 de setembro, O’Malley defende seu título peso galo contra Dvalishvili no evento principal do UFC 306. A luta é uma continuação da rivalidade de O’Malley com o campo de luta Serra-Longo, já que “Suga” ganhou o cinturão ao parar Sterling, amigo e companheiro de equipe de Dvalishvili. E dada a história deles, as coisas ficaram tumultuadas entre os dois campos, começando com uma série de mensagens em maio e, mais recentemente, resultando em uma troca acalorada de palavras em um evento de mídia na semana passada, onde Dvalishvili ameaçou lutar com Welch na rua.

Falando com Rádio de Submissão recentemente, Welch opinou sobre a situação.

“Inicialmente, pensei que era porque eu disse que iríamos mirar no nariz dele em uma entrevista, o que não é mentira”, disse Welch. “Quer dizer, não é mentira. Eu nunca disse palavras de luta para esses caras. Mas então Merab tuitou e disse: ‘Da próxima vez que eu te ver, vou cuidar disso’, ou algo assim. E é como, vamos lá, irmão. Eu não treinei artes marciais a minha vida inteira para um sujeito de 1,62 m tentar me dar uma surra. Eu treinei a minha vida inteira e tenho apenas 34 anos. Tenho 1,80 m, 88 kg. É como, tudo bem, tudo bem, bem, vamos ver o que acontece.

“Mas isso não vem ao caso. Esta é uma luta enorme. Temos o desafiante nº 1 contra o campeão do mundo. Essa luta vai acontecer 100 por cento. ‘Sugar Show’ contra Merab, e estamos nos preparando e estamos mais concentrados do que nunca porque Merab representa uma ameaça muito, muito séria.”

Dvalishvili não é o único a se ofender com as palavras de Welch. Em uma aparição recente em A hora do MMASterling deu sua opinião sobre a situação, dizendo que Welch não deveria falar mal de um lutador e, se ele continuar fazendo isso, sugeriu que “há consequências para as coisas que estão sendo ditas”.

Para Welch, tudo isso se resume ao fato de Sterling e sua equipe ainda estarem chateados porque O’Malley os derrotou.

“Acho que eles ainda estão amargos”, disse Welch. “Eles deixaram o pequeno cara engraçado de cabelo encaracolado que faz todos esses vídeos, que tem tatuagens no rosto — Sean ficou sem graça [Sterling]. Sean deu um soco nele e jogou bombas nele, obrigou-o a se esconder. Você tem esse campeonato mundial em jogo e está lutando contra o ‘Sugar Show’, estou feliz que você estava pensando em lutar comigo e não na luta em que está.”

No final das contas, para Welch, ele quer se manter focado na coisa que importa — UFC 306 — e ele sugere que Dvalishvili faça o mesmo. Mas, assim como Sterling disse, se o outro time quiser fazer algo disso conforme a luta se aproxima, Welch não pretende recuar.

“Provavelmente não é inteligente da parte do Merab fazer isso [on] semana da luta. Talvez depois da luta”, disse Welch. “Você tem a maior luta da sua vida e tem a oportunidade de ganhar um campeonato mundial. Então, semana da luta, pisar na minha cara provavelmente não é inteligente. Você tem uma luta pela frente pela qual vai ser pago, então me enfrentar não é muito inteligente. Mas vamos ver o que acontece. Se eles acham que nosso time vai se acovardar diante do time deles como [Henry] O time de Cejudo fez, então eles vão estar errados. Eles estão errados sobre isso.”

O UFC 306 acontece no Sphere em Las Vegas.