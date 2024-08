O treinador principal de Sean Strickland concorda ‘de todo o coração’ em esperar pela disputa pelo título dos médios do UFC

Sean Strickland, o homem de negócios calculista?

Esse novo apelido foi um choque para o treinador principal de Strickland, Eric Nicksick. Depois de perder o título dos médios para Dricus du Plessis no UFC 297, Strickland derrotou Paulo Costa por decisão dividida no UFC 302 em junho, e então proclamou que ficaria afastado até ter a chance de recuperar o cinturão — um que ele e Nicksick acreditam que ele ainda deveria ter.

“O cara é um mercenário, só que ele vai até o maior lance — tipo, ‘Você quer que eu lute com fulano, neste dia, nesta hora, com quatro dias de antecedência? Tanto faz, eu farei’”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Evento principal contra Abus [Magomedov]’Tudo bem, sem problemas, eu vou lutar com ele.’

“Mas sim, ele realmente ficou um pouco mais esperto ao longo dos anos, e eu concordo com ele, cara, de todo o coração. Eu entendo completamente de onde ele vem. Por que arriscar lutar com um cara tão bom quanto Robert Whitaker quando, na minha opinião, ele nunca perdeu o cinturão?”

O título estará em jogo no próximo evento pay-per-view UFC 305, quando du Plessis defenderá a luta contra Israel Adesanya, que retorna pela primeira vez desde que Strickland o derrotou para se tornar campeão no UFC 293 em setembro passado.

Embora seja arriscado ficar de fora, Nicksick acredita que as histórias que Strickland tem com ambos os lutadores o colocam em uma ótima posição para uma revanche de qualquer maneira.

“Foi uma luta muito acirrada contra Dricus”, disse Nicksick. “Ele dominou Izzy. Acho que se Izzy vencer essa luta, será uma revanche fácil. Izzy vai querer tentar se vingar, e se Dricus vencer, acho que você deve deixar isso de lado e dar a Sean a oportunidade de vingar essa derrota. Então, ambas fazem sentido para mim. Acho que Sean tem uma reivindicação na próxima chance pelo cinturão e, você sabe, ficar com ele. Quer dizer, esses caras lutam na semana que vem, então podemos lutar em novembro ou dezembro.”

Enquanto Strickland sente que conquistou sua chance de um segundo título, o UFC reservou uma grande luta até 185 libras entre o ex-campeão Robert Whittaker e Khamzat Chimaev para o co-evento principal do UFC 308 em outubro.

Apesar dos altos riscos de Whittaker x Chimaev, Nicksick está confiante de que o que quer que tenha que acontecer, acontecerá.

“Não estou realmente preocupado”, disse Nicksick. “Você fez sua cama, você tem que dormir nela. Então, depois de um risco calculado, se a promoção decidir deixar você passar, isso é problema da promoção. Isso é com eles. Nós não fazemos essa ligação, mas acho que ele está fazendo a coisa certa. Ele foi cuidado, ele tem dinheiro no banco, ele está treinando todos os dias como se tivesse uma luta pelo título em 17 de agosto. Então ele está na academia e está trabalhando, isso é tudo que eu realmente posso pedir.

“As coisas podem acontecer de forma diferente e sabemos disso, mas, novamente, a mesma oportunidade que surgiu quando era para ser Izzy vs. Dricus na primeira vez, fomos ignorados e então Dricus não conseguiu fazer a luta, nós tivemos a oportunidade, nós a pegamos, nós corremos com ela. Então, não estou muito preocupado com isso. É o que é e veremos como isso acontece.”