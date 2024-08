O velho Vic Fangio encontra o novo Eagles. Será que vai dar certo?

FILADÉLFIA — O coordenador defensivo dos Eagles, Vic Fangio, gosta de mostrar aos seus jogadores grandes golpes de décadas passadas — golpes corporais de caras como o linebacker do Hall da Fama Ray Lewis, que jogou com um nível de fisicalidade e abandono que foi amplamente eliminado do jogo de hoje.

“Ele mostrou alguns clipes de antigamente, quando não havia segmentação — acho que eles ainda tinham a máscara facial de barra única, onde os caras estavam apenas matando uns aos outros”, disse o novato defensor Cooper DeJean com um sorriso. “Parece quase que não há regras por aí. Ele estava apenas tentando nos mostrar como jogar fisicamente como defesa.”

“É só para deixar os caras animados e dizer que ainda podemos jogar na defesa”, acrescentou o edge rusher Nolan Smith. “Ele é um cara da velha escola.”

Velha escola é o termo que quase todo mundo pergunta sobre Fangio usa para descrevê-lo. Há outra frase de duas palavras que também funciona, cortesia do tackle defensivo Jordan Davis: “Sem bulls—.” Ele é direto e rude e tem visões inabaláveis ​​que foram forjadas ao longo de 40 anos como treinador profissional que nem sempre sincronizam com as sensibilidades modernas.

Fangio também é o arquiteto de uma das defesas mais imitadas em todo o futebol americano — um sistema que se especializa em looks de segurança de dois altos e enfatiza o disfarce pré-snap e a limitação de jogadas explosivas. Fangio, 66, supervisionou defesas de alto nível em Denver (onde atuou como técnico principal por três temporadas), Chicago e Carolina, para citar algumas, e agora está atuando como coordenador defensivo para sua sétima franquia da NFL.

Esse nível de influência e convicção pode ser exatamente o que o médico receitou para um time dos Eagles que vinha de uma temporada defensiva desanimadora, sem direção (eles mudaram os playcallers defensivos no final do ano, levando a operação a uma espiral completa) e adesão dos jogadores. Depois de empregar vários coordenadores para executar uma versão do esquema de Fangio nos últimos anos, eles agora têm o original.

“Estamos animados para jogar neste esquema”, disse Davis. “Movendo-nos muito mais, temos muito mais oportunidades de fazer jogadas. Isso não é para tirar o crédito dos coordenadores anteriores, mas é apenas uma lufada de ar fresco para a linha defensiva.”

E além.

Dado seu nível de competência defensiva, o nível foi elevado significativamente em uma unidade que terminou em 30º em pontos permitidos (25,2) em 2023.

Mas também há um elemento combustível nessa dupla. O técnico retrô foi inserido em uma operação progressiva, onde a ciência esportiva levou a menos tempo de preparação em campo e a análise molda a tomada de decisões e o planejamento do jogo. Fangio já reagiu em ambas as frentes em graus variados em seus comentários públicos. Ele tem opiniões fortes sobre o pessoal e não tem medo de compartilhá-las — opiniões que nem sempre estão alinhadas com a diretoria.

Fred Kfoury III/Ícone Sportswire

Sua abordagem pode causar irritação, como visto durante sua passagem de um ano pelo Miami Dolphins em 2023, que terminou com alguns jogadores expressando alívio por sua saída.

Isso faz com que a próxima temporada seja um experimento de química: a mistura das escolas antiga e nova pode criar um bom equilíbrio yin-yang que leva a um sucesso maior, ou pode gerar atrito suficiente para aquecer um ecossistema já frágil.

AS ÁGUIAS-FANGIO o emparelhamento quase aconteceu um ano antes.

Fangio atuou como consultor dos Eagles em 2022, quando a Filadélfia avançou para o Super Bowl LVII, e foi a escolha clara da diretoria para substituir Jonathan Gannon como coordenador defensivo caso Gannon conseguisse um emprego de treinador principal. Mas quando os Eagles souberam que Gannon estava assumindo o cargo no Arizona Cardinals, Fangio já havia aceitado o emprego nos Dolphins. Fangio, que é de Dunmore, Pensilvânia, e tem família na área, incluindo sua mãe, desde então admitiu que teria permanecido na Filadélfia se o momento fosse diferente. “Eu senti que, embora ele fosse nosso treinador, ele queria estar em outro lugar”, disse o safety de Miami Jevon Holland durante uma entrevista com o The Pivot. “Mesmo que ele estivesse nos ensinando e nós estivéssemos aprendendo sua defesa, estávamos sob ele e seus alunos e tudo mais, não estávamos necessariamente onde ele queria estar.”

Quando os Eagles o contrataram em janeiro para substituir Sean Desai, isso representou um momento de ciclo completo para Fangio.

“Foi exatamente há 40 anos que comecei minha carreira de treinador profissional do outro lado da rua, no Veterans Stadium [where he served as defensive assistant for the USFL’s Philadelphia Stars]e pensei que seria legal terminar aqui”, disse ele. Seu estilo de falar sem rodeios ficou evidente durante aquela entrevista coletiva introdutória quando perguntado sobre como os jogadores mudaram ao longo desses 40 anos. “O que mudou foram as pessoas ao redor deles. As pessoas não estão esperando tanto dos jogadores quanto costumávamos esperar”, disse ele. “Vocês ouvem na NBA, gerenciamento de carga. Conversei com treinadores de outros esportes que conheço, e isso os deixa loucos. Os jogadores estão dispostos a trabalhar. Nunca tive problemas com isso. E eles ainda estão dispostos a trabalhar. Mas nós, como os chamados adultos na sala, precisamos empurrá-los.”

Fangio sugeriu que ele, por sua vez, pressionou por mais tempo em campo para seus jogadores nesta offseason. Parece que esses esforços deram frutos. A maioria dos titulares defensivos projetados viu ação durante a pré-temporada, embora os titulares ofensivos não tenham. E os treinos do campo de treinamento foram visivelmente mais longos do que nas temporadas anteriores sob o comando do técnico Nick Sirianni, já que os Eagles, que têm estado no extremo quando se trata de limitar o tempo de treino e o contato, continuam sua busca pelo equilíbrio certo entre manter os jogadores saudáveis ​​e tê-los afiados para o início da temporada regular.

O estilo direto de Fangio continuou durante o verão. Ele foi direto em sua avaliação dos jogadores, inclusive quando sugeriu no início do acampamento que o edge rusher Bryce Huff, que assinou um contrato de três anos e US$ 51 milhões como agente livre para neutralizar a eventual saída de Haason Reddick, ainda tinha trabalho a fazer para se tornar um jogador de três descidas.

Fangio disse que “ama” análise — um pilar fundamental da operação dos Eagles — mas acrescentou que acredita que “o pessoal da análise perde um pouco o barco sobre o que é importante. Mas eu não vou dizer a eles o que é importante. Eu mesmo faço isso.” Ele disse que tem sua própria fórmula que não compartilha com ninguém, incluindo os pupilos do treinador.

FANGIO FOI direto ao ponto com suas opiniões nos bastidores sobre pessoal, disse uma fonte da equipe, o que foi amplamente bem recebido. Uma coisa que se tornou aparente é que Fangio valoriza os linebackers na “maior consideração”, disse a fonte, enquanto os Eagles têm rotineiramente estado perto do fundo da liga em dinheiro gasto na posição de linebacker off-ball nas últimas temporadas.

“Toda defesa na NFL depende da produção de alto nível dos ILBs, especialmente com a forma como o jogo está sendo jogado agora”, disse Fangio, que treinou vários linebackers de destaque ao longo dos anos, incluindo Patrick Willis, Navarro Bowman e Lewis.

“ILB costumava ser uma posição onde você poderia superar as expectativas e ser um cara durão, mas quando o fullback desapareceu e ele foi substituído por um terceiro wideout ou segundo tight end que é um bom recebedor, o jogo é jogado mais no espaço. Mas eles ainda correm bastante com a bola. Então, a posição ILB se tornou uma posição mais exigente nesta última década ou mais. É difícil jogar uma boa defesa sem um bom jogo ILB. Esses caras estão trabalhando duro para chegar a esse nível.”

Sua franqueza se estende à sala de cinema com os jogadores.

“Ele vai te chamar para fora na frente do time, dizer que não é bom o suficiente ou que é péssimo”, disse o linebacker Devin White. “Ele também elogia as pessoas quando elas estão fazendo a técnica da maneira certa. Ele não é apenas um tipo de treinador que te arrasta pela lama. Ele vai te puxar para cima quando você estiver fazendo algo bom.”

A abordagem do coordenador defensivo Vic Fangio pode causar irritação, como visto durante sua passagem de um ano pelo Miami Dolphins em 2023, que terminou com alguns jogadores expressando alívio por sua saída. Foto AP/Rebecca Blackwell

O BARULHO QUE a saída de Fangio de Miami aumenta a intriga quando ele assume o comando na Filadélfia.

O agente Drew Rosenhaus, que representa vários jogadores dos Dolphins, disse: “Há alguns jogadores no time que não necessariamente se davam bem com Fangio. Não era um ótimo relacionamento com muitos dos jogadores. Havia alguns caras que o amavam, mas havia alguns que não.”

O cornerback Cam Smith, que não começou em nenhum jogo como novato, postou um emoji de cadeado destrancado nas redes sociais após a saída de Fangio. No mesmo dia, Holland postou um vídeo de alguém chutando pedras.

“Eu não vi isso de jeito nenhum, realmente”, Fangio disse em maio sobre não se dar bem com os jogadores. “Tudo o que fazemos, seja lá, aqui ou em qualquer outro lugar que eu tenha estado, é o que achamos ser o melhor para o time e melhor para a defesa, especificamente, para parar alguém. Onde quer que isso caia, é onde cai.”

Mesmo que nem todos concordassem, a defesa de Miami, que lidou com sua parcela de lesões, terminou em 10º em jardas permitidas (318,3 jardas por jogo) e empatou em sétimo em takeaways (27), enquanto ficou em 22º em pontos permitidos (23 ppg).

Uma fonte da equipe dos Dolphins descreveu Fangio como não sendo uma boa opção cultural no ambiente amigável aos jogadores de Miami cultivado pelo técnico Mike McDaniel. Houve mais foco no que funcionou em seu sistema ao longo dos anos do que em descobrir como tornar cada jogador individual melhor, disse a fonte, acrescentando que a dinâmica entre Fangio e os jogadores mais jovens da equipe na Filadélfia valerá a pena monitorar.

O coordenador de jogo de passes e treinador de defesa dos Eagles, Christian Parker, ofereceu uma perspectiva diferente, dizendo: “Sempre achei que Vic sempre fez um ótimo trabalho, não importando as defesas que ele esteja escalando, o que quer que seja que vamos escalar, eles estão focados nos jogadores que temos… Ele vai escalar o jogo e construir o manual de jogadas com base no talento que temos aqui.”

Mas com Fangio, assim como com outros treinadores da velha guarda da liga, “há muito mais coisas inegociáveis”, de acordo com o técnico da linha defensiva Clint Hurtt.

“Hoje, muitas das situações com esses jogadores e treinadores mais jovens, há muita negociação com os jogadores para fazê-los fazer o que você quer que eles façam. Eu sou feito do mesmo tecido [as Fangio]. Eu falo com os caras sobre isso: quando eu estava no ensino médio, você tinha que pedir permissão para ir buscar água”, disse Hurtt.

“[The key is to] seja direto e direto com suas expectativas para o jogador. Ao mesmo tempo, assim como você os treina com afinco sobre os detalhes de não estarem certos, você tem que elogiá-los quando eles estão indo bem também. Se você ficar sentado lá e bater em alguém mentalmente o dia todo, eventualmente você vai perder essa pessoa.”

Até agora, disse Sirianni, Fangio tem tocado as notas certas.

“Acho que nossos caras realmente gostam de Vic e de como ele é direto e honesto”, disse Sirianni. “Vocês conversaram com ele, não há muita enrolação aí. Ele vai dizer aos nossos caras quando estiver certo. Ele vai dizer aos nossos caras quando estiver errado. E ele vai ajudar nossos caras a melhorarem.

“Esse é o começo de qualquer relacionamento com um técnico e um jogador. É mesmo. E esse é particularmente o que acontece com Vic, eles sabem que o técnico vai colocá-lo nos lugares certos e vai ajudá-los a melhorar, e é assim que o relacionamento pode crescer.”

O repórter dos Dolphins, Marcel Louis-Jacques, contribuiu para esta história.