O verão de Ty Lue com a equipe dos EUA o preparou para a vida após Paul George

MARK POUCOS PROCURADOS Ty Lue para tomar um ar fresco longe do basquete nas Olimpíadas. Ele continuou tentando persuadir seu colega técnico assistente do Team USA a se aventurar para fora do hotel em Paris neste verão.

“Ele está em sua caixinha confortável”, Few disse à ESPN no início deste mês, dos Jogos de Verão. “Tento levá-lo para fora e fazê-lo crescer e ver o resto do mundo lá fora.”

Lue, no entanto, estava ampliando seus horizontes no basquete. Quando Lue não estava criando esquemas como coordenador defensivo do Time EUA para desacelerar Nikola Jokic da Sérvia ou Victor Wembanyama da França, ele também estava aprendendo com alguns dos melhores treinadores do jogo.

Nos últimos dois verões com o Team USA, Lue notou a maestria do técnico Steve Kerr em movimento e a habilidade de comandar um vestiário com uma voz medida — características que ajudaram Kerr a ganhar quatro títulos das Finais da NBA com o Golden State Warriors. Lue pegou a preparação intensa, marca registrada do assistente Erik Spoelstra, que levou a dois títulos com o Miami Heat. E Few fez Lue, que prospera em fazer ajustes jogo a jogo, ver o treinamento por meio de uma abordagem de torneio única que fez de Gonzaga uma potência da NCAA.

Lue também passou cada vez mais tempo com Jeff Van Gundy, que agora retornará à NBA pela primeira vez em 17 anos como principal tenente e coordenador defensivo de Lue no LA Clippers.

Lue e Van Gundy, que há muito tempo é membro da equipe dos EUA, mergulharam fundo nos Clippers em quatro jantares na França. Eles revisaram conjuntos de jogadas, pick-and-roll e esquemas defensivos de transição. Eles analisaram os números da pesquisa de Van Gundy para melhorar os rebotes do time.

E quando não estavam comendo pão francês e comendo X e O juntos, Lue e Van Gundy eram encontrados sentados lado a lado em várias viagens de trem do time para os jogos.

“Eles estavam obviamente tão interessados ​​em nos ajudar com [USA Basketball]”, disseram poucos. “Mas então eles se encontravam ao lado, comendo ou cavalgando [together] em algum lugar. “Às vezes eu me sentava e os ouvia [talk Clippers] um pouco…”Eles dois são apenas jogadores de basquete, cara.”

Depois de ajudar o Team USA a ganhar o ouro, Lue (que levou o Cleveland Cavaliers ao título da NBA de 2016) diz que está tão energizado quanto nunca indo para sua quinta temporada como técnico principal do Clippers. Ele precisará estar no seu melhor com o ala All-Star Paul George agora com o Philadelphia 76ers, e a lesão no joelho de Kawhi Leonard no final da temporada — que levou à sua substituição na lista olímpica do Team USA — lançando algumas dúvidas sobre se o duas vezes MVP das Finais pode permanecer saudável.

Depois de construir um concorrente constante em torno de George e Leonard nos últimos cinco anos, os Clippers agora tentarão não perder a pós-temporada pela terceira vez em 14 temporadas.

“Quando você perde um cara da estatura de Paul George, as pessoas imediatamente [think] oh, eles não podem vencer ou não serão competitivos”, Lue disse à ESPN na semana passada. “Mas isso me desafia ainda mais. OK, as pessoas estão nos descartando ou as pessoas não acham que seremos bons. Isso aí me dá uma dose extra de [motivation].

“Mal posso esperar para provar que todos estão errados.”

Os dois verões de Ty Lue como assistente técnico da equipe dos EUA o ajudaram a aprimorar suas habilidades de treinamento. Mercedes Oliver/NBAE via Getty Images

DURANTE A EQUIPE EUA reuniões de treinadores e jantares, Lue rabiscava conjuntos e diagramas em qualquer coisa que pudesse escrever. Ele armazenou cerca de 300 jogadas em seu álbum de fotos e notas do iPhone, sabendo que os Clippers agora jogarão de forma diferente do que jogaram com George.

“Ele é como Russell Crowe em ‘Uma Mente Brilhante'”, disse Spoelstra em julho, comparando Lue à interpretação vencedora do Oscar do ator do matemático ganhador do Prêmio Nobel John Nash. “Ele tem papéis, diagramas, notas por todo lugar.

“Ele nunca para. Ele está sempre pensando em uma maneira de fazer algo melhor.”

Depois que George assinou um contrato de quatro anos e US$ 212 milhões com os Sixers em 1º de julho, Lue começou a elaborar estratégias para jogar sem o ala-armador All-Star.

Desde que substituiu Doc Rivers durante a temporada 2020-21, Lue tentou decifrar o código para levar os Clippers às suas primeiras Finais da NBA. Mas agora ele tem que fazer isso sem os 22,6 pontos por jogo de George e seus 41,3% de arremessos de 3 pontos.

“Minha mente está sempre viajando”, Lue disse à ESPN em julho no acampamento do Team USA. “Quando você perde uma peça importante como Paul, você tem que fazer isso por comitê. Ele é um jogador defensivo muito grande para nós, lidando com a bola, marcando pontos, fazendo jogadas. Então perdê-lo vai ser difícil.”

Embora os Clippers não estivessem dispostos a dar a George um quarto ano ou uma cláusula de não troca para ir com um acordo de três anos como ele queria, a franquia mostrou o quanto acredita em Lue, dando a ele uma extensão de cinco anos nesta offseason. Com George fora, os Clippers adicionaram jogadores de mentalidade defensiva como Derrick Jones Jr., Nicolas Batum e Kris Dunn.

Eles também contrataram o armador Kevin Porter Jr., que jogou pela última vez pelo Houston Rockets antes de ser acusado de agressão e estrangulamento de sua ex-namorada em setembro passado.

Ty Lue e Kawhi Leonard liderarão o time do LA Clippers que tentará competir no Oeste sem Paul George. Harry How/Getty Images

Mais uma vez, Lue pode ter que fazer mais com menos, como na temporada 2021-22, quando os Clippers chegaram ao torneio play-in, apesar de George ter ficado limitado a 31 jogos devido a uma lesão e Leonard ter perdido a temporada inteira devido a uma cirurgia no ligamento cruzado anterior.

O sucesso dos Clippers nesta temporada dependerá da saúde de Leonard, que jogou em 68 dos primeiros 74 jogos em 2023-24, incluindo 27 seguidos para começar a temporada regular. Isso ajudou os Clippers a vencer 51 jogos, o maior número desde 2016-17. Mas a inflamação em seu joelho direito reparado cirurgicamente o manteve fora dos últimos oito jogos da temporada passada.

Essa lesão também limitou Leonard a apenas dois jogos na primeira rodada pela segunda pós-temporada consecutiva, desta vez resultando em uma eliminação de seis jogos para o Dallas Mavericks.

A última vez que Leonard foi visto na quadra foi em julho no acampamento do Time EUA em Las Vegas, antes de ser finalmente substituído no elenco pelo armador do Boston Celtics, Derrick White. Lue disse que Leonard estará pronto para o acampamento do Clippers em outubro.

“Eu falo com ele o tempo todo”, Lue disse à ESPN na semana passada. “Ele estará pronto para [Clippers] training camp. Ele está se sentindo bem e sei que estará pronto para o training camp.”

Lue também está ansioso para ter um acampamento completo com o armador James Harden, que foi negociado com os Clippers no final de outubro. Os Clippers perderam seis partidas seguidas imediatamente, cinco com Harden na escalação. Mas assim que Harden entrou na mesma página com Lue, os Clippers foram 26-5 durante um período tórrido.

“Fará uma grande diferença”, disse Lue sobre ter um acampamento inteiro com Harden.

“Ter que aprender [how to best use him] na hora foi difícil… O que ele nos mostrou é que podemos fazer um pick-and-roll… pontuando a bola, fazendo jogadas um para o outro, facilitando o jogo para todos.”

Embora a era Leonard-George tenha produzido apenas uma aparição nas finais da Conferência Oeste em cinco anos, Lue disse à ESPN em julho que ele não “vê isso como um fracasso”.

“Nós nunca colocamos nosso melhor time em quadra nos playoffs”, disse Lue. “É quando Kawhi está no seu melhor, PG está no seu melhor. É quando eu estou no meu melhor. Quando você chega a uma série de sete jogos e pode escolher times ofensivamente e defensivamente, nunca fomos capazes de chegar a esse ponto.

“Esses caras se esforçaram muito. Nós adotamos abordagens diferentes para ajudar os caras a se manterem saudáveis ​​e simplesmente não funcionou. Tentamos de tudo.”

OS DOIS VERÕES DE LUE com a USA Basketball permitiu que ele aguçasse sua mentalidade de treinador antes do normal ao entrar em um acampamento dos Clippers.

Mas, embora os treinadores do Time EUA tenham se tornado próximos e compartilhado risadas nos bate-papos em grupo e nos happy hours, sua natureza competitiva significa que eles nem sempre revelam todos os seus segredos.

“Estou tentando tirar a zona de Spo dele há dois anos”, disse Lue com um sorriso. Lue, no entanto, agora tem a expertise defensiva de Van Gundy. O jogador de 62 anos não está na lateral da NBA desde a temporada 2006-07, tendo trabalhado 16 anos como analista de televisão para a ESPN e em várias funções na USA Basketball. Mas ele pode ser a maior aquisição dos Clippers neste verão.

Nas nove temporadas completas em que treinou o New York Knicks e o Houston Rockets, seus times ficaram entre os seis primeiros em eficiência defensiva, de acordo com pesquisa da ESPN Stats & Information. Ele buscará melhorar a defesa do Clippers que ficou em oitavo lugar em 2020-21 e 2021-22, mas caiu para 17º e 16º nas últimas duas temporadas, respectivamente.

“Jeff não tem medo de compartilhar sua opinião”, disse Few. “O que você precisa como treinador principal é de alguém que seja forte como assistente, que lhe dará uma opinião diferente se necessário, tentará mudar uma cobertura, uma abordagem, como você lida com um jogador. É tão saudável ter alguém que teve tantas experiências como Jeff.

“Foi uma ótima jogada. Foi brilhante.”

Ty Lue convenceu Jeff Van Gundy a retornar ao banco e se juntar a ele como assistente nos Clippers. Stephen Gosling/NBAE via Getty Images

O relacionamento de Lue com Van Gundy se estende aos seus dias de jogador, quando ele jogou sob o comando de Van Gundy em Houston durante a temporada de 2004-05. Quando Lue era o técnico do Cleveland Cavaliers, ele tentou convencer Van Gundy a se juntar à sua equipe. Lue é bem versado na filosofia de Van Gundy, tendo também jogado para o irmão de Jeff, Stan, e trabalhado com Tom Thibodeau, um discípulo de Van Gundy de longa data, como assistentes no Celtics.

“Estou um pouco nervoso e tenso”, Van Gundy disse à ESPN. “Porque quero fazer minha parte e me misturar com os outros treinadores e ajudar Ty, porque sou muito grato pela oportunidade.”

Essa ansiedade levou Van Gundy a tratar seu tempo em Paris como uma viagem de estudos no exterior. Entre seus deveres no Team USA e aqueles jantares e viagens de trem com Lue, Van Gundy estava grudado em seu laptop assistindo aos jogos do Clippers da temporada passada.

“Ele é um rato de filme de basquete”, disse Lue. “Ele está me ligando, me fazendo perguntas, ofensivamente, defensivamente, todas as coisas diferentes sobre o jogo 17 [of last season]. Não me lembro dessa m—.

“Mas ele está preso a tudo isso.”

E Lue também. Ambos os treinadores são conhecidos por não dormirem muito e haverá inúmeras noites em claro tentando descobrir a vida sem George.

“É disso que precisamos”, disse Lue sobre ele e Van Gundy tentando descansar mais. “Perder PG, começar de novo com um time mais jovem e fazer as coisas do jeito certo — vai ser preciso que nós dois realmente coloquemos nossos caras no caminho certo. A adição de Jeff vai ser enorme para nós.

“As peças que adicionamos este ano, conseguimos jogar um estilo diferente. Mas vamos jogar basquete vencedor e sei que teremos uma chance de ser muito bons. Vai ser meu trabalho garantir que cheguemos a esse ponto — o que quer que eu tenha que fazer.”