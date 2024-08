O veterano Anthony Santander mostra aos jovens Orioles como se faz

Logo após se apresentar para o treinamento de primavera, Anthony Santander abordou seu companheiro de equipe Gunnar Henderson com uma ideia: uma competição amistosa de home runs durante toda a temporada.

O veterano outfielder viu o potencial do céu é o limite em Henderson, o atual Novato do Ano da Liga Americana. Santander imaginou anos de mais de 40 home runs no futuro do shortstop como a pedra angular do Baltimore Orioles. Mas a temporada é longa, ele pensou. Eles poderiam usar a competição para empurrar um ao outro na rotina.

Henderson aceitou. Na deixa, Henderson fez 18 home runs até maio. Santander teve metade disso.

“Comecei um pouco devagar”, disse Santander em espanhol esta semana. “Ele começou, ‘Boom!’ Então, em junho, eu disse a ele, ‘Garoto, preciso que você continue, porque vou fazer 10 home runs este mês.'”

Santander se vendeu a descoberto. Ele atingiu 13 em junho, solidificando uma campanha de sucesso oportuna que continuou até agosto. Santander na terça-feira atingiu seu 37º home run da temporada, quatro a mais que Henderson e empatou com Marcell Ozuna em terceiro lugar nas majors. Apenas Aaron Judge e Shohei Ohtani atingiram mais.

“Agora ele é o cara que diz, ‘Continue, continue'”, disse Santander com uma risada. “E é assim que estamos indo. Temos uma boa competição acontecendo.”

Com toda a atenção que a onda de jovens talentos dos Orioles tem merecidamente conquistado, Santander subiu abaixo do radar como um membro indispensável de um time que busca seu segundo título consecutivo da AL East. Os 37 home runs do rebatedor ambidestro já são o recorde da carreira. Seu OPS de .824 — segundo no clube depois de Henderson — seria o melhor da carreira para uma temporada não encurtada. Seus 82 RBIs lideram o time.

Em julho, Santander ganhou sua primeira indicação ao All-Star Game no que talvez seja sua última temporada em Baltimore; o venezuelano de 29 anos está escalado para a agência livre, e provavelmente um pagamento que mudará sua vida, neste inverno. É uma ascensão notável para uma escolha da Regra 5 de 2016 que se juntou aos Orioles com um ombro direito reparado cirurgicamente e nenhum jogo acima de High-A em seu currículo.

“Foi divertido ver Anthony realmente se destacar nos últimos cinco anos e se tornar um ótimo jogador da liga principal no meio da ordem”, disse o técnico do Orioles, Brandon Hyde.

Hyde foi contratado para substituir Buck Showalter antes da temporada de 2019, dois anos depois que Santander se tornou um Oriole e um ano após a reconstrução agonizante e minuciosa da organização. Santander, no entanto, conseguiu dividir um vestiário — brevemente — com jogadores que faziam parte do núcleo anterior dos playoffs dos Orioles: os All-Stars Manny Machado, Adam Jones, JJ Hardy e Mark Trumbo. Essa experiência o guiou por todas as derrotas: a temporada de 47 vitórias, o fundo do poço em 2018; a luta de 54 vitórias em 2019; e o pesadelo de 52 vitórias em 2021.

“Acho que é isso que ajuda a guiar o time para onde ele está hoje”, disse Cedric Mullins, outro veterano outfielder que resistiu à tempestade na virada da década. “Conseguimos entender como é realmente passar por esses tipos de anos. Conseguimos ver o que os times vencedores fazem e como eles lidam com as coisas no dia a dia. Tentamos incorporar isso e muitos caras se alinharam com isso e vimos os resultados.”

Com certeza, os resultados foram melhores em 2022, já que os Orioles venceram 83 jogos e o Santander registrou recordes de carreira em hits, home runs e RBIs. O ano passado foi a festa de debutante de Baltimore: 101 vitórias e um título de divisão, além de outra temporada forte para o Santander.

Este ano, os Orioles, batalhando com o New York Yankees pela coroa da AL East, estão entre os favoritos da World Series em uma corrida aberta. Pode ser a reta final do Santander chamando Camden Yards de lar.

Santander disse que quer ficar em Baltimore, mas o clube não envolveu seus representantes com conversas de extensão. Santander tem suas deficiências — ele está rebatendo .236 com uma porcentagem de .304 na base, as métricas indicam que ele não é um defensor forte, embora ostente força de braço de elite, e ele é um corredor de base abaixo da média — mas os escritórios da frente valorizam muito o poder, e ele tem muito dele.

Juan Soto é o destaque da classe de agentes livres desta offseason. Atrás dele, Teoscar Hernández, Santander e possivelmente Cody Bellinger — se ele optar por sair de seu contrato atual — devem ser os outfielders mais procurados do inverno.

“Obviamente, é algo em que você pensa porque é algo que vai estar lá no futuro, mas eu foco no momento”, disse Santander. “O que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá? Está indo bem, mas ainda faltam seis semanas. Tudo pode acontecer. O mais importante é permanecer saudável.”

A saúde não tem sido um problema nesta temporada. Santander começou 121 dos 129 jogos dos Orioles — 102 no campo direito e 20 como rebatedor designado. Ele era o defensor direito na terça-feira quando seu home run de duas corridas deu a Baltimore uma vantagem de 2 a 0 em uma eventual vitória de 9 a 5 contra o New York Mets no Citi Field.

A explosão — sua 26ª rebatida como destro nesta temporada — o colocou a três home runs de se tornar o oitavo rebatedor ambidestro a rebater 40 em uma temporada, e aumentou sua vantagem sobre Henderson faltando menos de seis semanas.

“Qualquer um de nós que esteja na frente, é tipo, ‘Continue'”, disse Henderson. “Porque o que está atrás sempre fica tipo, ‘É, vou pegá-lo’. É divertido ter esse cara para competir. Estamos nos divertindo com isso.”