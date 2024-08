O veterano da seleção dos EUA, Tim Ream, se junta ao Charlotte FC vindo do Fulham

O zagueiro dos Estados Unidos Tim Ream está deixando o Fulham após nove anos no clube inglês para se juntar ao Charlotte FC na Major League Soccer.

O Fulham anunciou a saída de Ream na quarta-feira, com o time de Londres descrevendo o zagueiro de 36 anos como uma “lenda” e um “servo excepcional”.

Ream passou os últimos 12 anos na Inglaterra após uma passagem pela MLS com o New York Red Bulls de 2010 a 2011.

“Estou muito animado para ingressar no Charlotte FC e retornar aos EUA para este próximo capítulo da minha carreira”, disse Ream em um comunicado à imprensa.

“Em todas as minhas conversas com as pessoas ao redor do clube, ficou claro que esta organização e cidade eram os lugares certos para minha família e eu continuarmos nossa jornada. Estou aqui para vencer e estou ansioso para conhecer o time enquanto nos preparamos para uma sequência importante de partidas que nos impulsionarão em direção aos playoffs enquanto lutamos por nosso primeiro troféu.”

Tim Ream passou nove anos no Fulham. AP Photo/Kin Cheung

Ream jogou mais de 450 partidas profissionais com o Red Bulls, Bolton Wanderers (2012-15) e Fulham (2015-24). Ele também ganhou 61 jogos com a seleção masculina dos EUA, incluindo quatro partidas como titular na Copa do Mundo da FIFA de 2022 e aparições recentes na Copa América de 2024.

“Tim tem sido uma rocha na defesa do Fulham na última década e provou ser um dos melhores zagueiros que os Estados Unidos já produziram”, disse o gerente geral do Charlotte, Zoran Krneta.

“Suas credenciais na Premier League e na Copa do Mundo falam por si, e ele sempre esteve presente em grandes momentos para o clube e o país. Ele chega até nós em boa forma e melhora uma defesa já excelente enquanto nos preparamos para a reta final da temporada para nos classificarmos para os playoffs.”

Informações da Associated Press e da Field Level Media contribuíram para esta reportagem.