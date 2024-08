O veterano Jason Heyward foi eliminado pelos Dodgers em meio a uma crise no elenco

O Los Angeles Dodgers, enfrentando uma crise no elenco, designou o veterano outfielder Jason Heyward para a escalação na quinta-feira.

Heyward, uma presença respeitada no vestiário que tem lutado com pouco tempo de jogo, tornou-se o homem estranho com Chris Taylor ativado da lista de lesionados. Com a mudança, os Dodgers essencialmente escolheram manter o defensor central Kevin Kiermaier como seu único rebatedor canhoto fora do banco. Taylor e seu companheiro superutilitário Enrique Hernandez também estavam perceptivelmente na bolha.

Times rivais agora têm sete dias para reivindicar Heyward das isenções, caso contrário, ele será liberado e se tornará um agente livre. Heyward, que teria direito à parte proporcional de seu salário de US$ 9 milhões, pode ser elegível para a pós-temporada, desde que se junte a outro time antes do final de agosto.

Heyward teve apenas .208/.289/.393 em 197 aparições no bastão durante sua segunda temporada com os Dodgers. Mas sua última rebatida foi memorável — um home run de três corridas no oitavo inning, como rebatedor emergente, que venceu o jogo de terça-feira contra o Seattle Mariners. O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, mais tarde o chamou de “o destaque, para mim, da temporada até agora”.

Agora com 35 anos, Heyward era um prospecto altamente considerado que foi recrutado em 14º lugar geral ao sair do ensino médio e se tornou uma sensação com o Atlanta Braves em seus 20 e poucos anos. Heyward ganhou cinco Luvas de Ouro, entrou para um time All-Star, acumulou 115 home runs, roubou 101 bases e assinou um contrato de US$ 184 milhões enquanto estava com o Braves, St. Louis Cardinals e Chicago Cubs de 2010 a 2017.

Seu momento mais famoso aconteceu perto do fim daquele período, quando seu discurso durante um atraso causado pela chuva no Jogo 7 da World Series de 2016 ajudou a levar os Cubs à vitória, encerrando uma seca de 108 anos sem campeonatos.

Mas lesões e inconsistências continuaram a atormentar Heyward na meia década seguinte, levando os Cubs a dispensá-lo no final da temporada de 2022, com mais um ano inteiro restante em seu contrato. Os Dodgers posteriormente assinaram com Heyward um acordo de liga menor a pedido do bom amigo Freddie Freeman e o viram fornecer um OPS de .813 com 15 home runs em 124 jogos em 2023. Eles então o trouxeram de volta em um acordo de liga principal, mas sua produção não foi a mesma.

Agora, ele provavelmente se juntará a outro candidato aos playoffs.