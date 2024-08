O Windows não pode ser instalado neste disco Tabela de partição MBR

Principais conclusões O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR ocorre porque as configurações do seu computador (modo UEFI) não são compatíveis com o formato de partição do disco (MBR).

Soluções como Prompt de Comando durante a instalação ou uso de ferramentas de terceiros sem perda de dados.

É possível verificar o estilo de partição do seu disco por meio do Gerenciamento de Disco ou do Prompt de Comando, procurando por indicadores MBR ou GPT.

Encontrar a mensagem de erro “O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR. Em sistemas EFI, o Windows só pode ser instalado em discos GPT” pode ser uma experiência frustrante, especialmente quando você está no meio da instalação ou atualização do seu sistema operacional Windows. Esse erro geralmente ocorre devido a uma incompatibilidade entre o tipo de tabela de partição no seu disco (MBR) e o modo de firmware que seu computador está configurado para usar (UEFI).

Em termos mais simples, as configurações do seu computador e a forma como seu disco rígido está formatado não são compatíveis entre si, impedindo que o Windows seja instalado. Esse problema é comum entre usuários que estão atualizando para versões mais recentes do Windows, como o Windows 10 ou 11, ou aqueles que estão instalando o Windows em um novo disco rígido pela primeira vez.

Como faço para resolver o problema? O Windows não pode ser instalado neste disco? O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR no sistema EFI. O Windows só pode ser instalado em discos GPT?

Método 1: converter disco MBR em disco GPT usando prompt de comando

Este método é particularmente útil se você já estiver no meio do processo de instalação do Windows e tiver encontrado o erro. Ele envolve converter o disco MBR para GPT usando o Prompt de Comando, que pode ser acessado diretamente da configuração da instalação. Esta abordagem é poderosa, mas apagará todos os dados no disco, então certifique-se de fazer backup de todos os arquivos importantes antes de prosseguir.

Nota importante: Este método apagará todos os dados do seu disco. É recomendado somente se você estiver realizando uma instalação nova ou se já tiver feito backup dos seus dados e não precisar se preocupar com perda de dados.

Inicie o processo de instalação: Inicialize seu computador a partir da mídia de instalação do Windows (USB ou DVD).

Inicialize seu computador a partir da mídia de instalação do Windows (USB ou DVD). Prossiga até a página da chave do produto: Continue com o processo de instalação até chegar à tela onde você é solicitado a digite a chave do produto .



Continue com o processo de instalação até chegar à tela onde você é solicitado a . Abra o Prompt de Comando: Imprensa Shift + F10 no seu teclado. Esta combinação de teclas abrirá a janela do Prompt de Comando.

Depois de abrir o Prompt de Comando, você pode usar o diskpart utilitário para converter o disco de MBR para GPT. Siga estes passos cuidadosamente:

Inicie o Diskpart: No prompt de comando, digite diskpart e pressione Digitar . Isso iniciará o utilitário de particionamento de disco.

No prompt de comando, digite e pressione . Isso iniciará o utilitário de particionamento de disco. Listar todos os discos: Tipo list disk e pressione Digitar . Este comando exibirá todos os discos conectados ao seu sistema, juntamente com seus respectivos números.

Tipo e pressione . Este comando exibirá todos os discos conectados ao seu sistema, juntamente com seus respectivos números. Selecione o disco para converter: Identifique o disco que você deseja converter (geralmente Disco 0 se for sua unidade primária). Digite select disk X (substitua X pelo número do disco) e pressione Digitar .

Identifique o disco que você deseja converter (geralmente Disco 0 se for sua unidade primária). Digite (substitua X pelo número do disco) e pressione . Limpe o disco: Esta etapa apagará todos os dados do disco selecionado. Digite clean e pressione Digitar . O Diskpart confirmará que o disco foi limpo.

Esta etapa apagará todos os dados do disco selecionado. Digite e pressione . O Diskpart confirmará que o disco foi limpo. Converter para GPT: Agora que o disco está limpo, você pode convertê-lo para GPT digitando convert gpt e pressionando Digitar .

Agora que o disco está limpo, você pode convertê-lo para GPT digitando e pressionando . Sair do Diskpart: Após a conversão ser concluída, digite exit e pressione Digitar para fechar o Diskpart.

Com o disco agora convertido para GPT, você pode prosseguir com a instalação do Windows:

Fechar Prompt de Comando: Basta digitar exit novamente no Prompt de Comando para fechá-lo.

Basta digitar novamente no Prompt de Comando para fechá-lo. Atualize a configuração da instalação: Volte para a tela de instalação do Windows e clique no Atualizar botão para atualizar a lista de unidades disponíveis.

Volte para a tela de instalação do Windows e clique no botão para atualizar a lista de unidades disponíveis. Selecione o disco convertido: Seu disco agora deve estar listado como um disco GPT. Selecione-o e continue com a instalação do Windows.

Este método aborda diretamente a raiz do problema, garantindo que o disco esteja no formato correto (GPT) para o modo UEFI, permitindo que a instalação prossiga sem problemas.

Método 2: converter MBR para GPT sem perda de dados

Se você não estiver no meio de uma instalação e quiser converter um disco MBR para GPT sem perder seus dados, esse método é ideal. Ele aproveita ferramentas disponíveis no Windows e software de terceiros para executar a conversão com segurança.

1. Usando o Gerenciamento de Disco

A ferramenta de Gerenciamento de Disco interna do Windows pode converter MBR para GPT, mas somente se o disco estiver vazio ou se você estiver disposto a excluir todas as partições. Veja como você pode fazer isso:

Abra o Gerenciamento de Disco: Imprensa Vitória + X e selecione Gerenciamento de disco do menu. Faça backup dos seus dados: Se houver algum dado no disco, faça backup agora, pois a conversão exigirá que você exclua todas as partições. Excluir todas as partições: Clique com o botão direito em cada partição do disco e selecione Excluir volume. Faça isso até que todo o disco apareça como espaço não alocado. Converter para GPT: Depois que o disco não for alocado, clique com o botão direito do mouse no nome do disco (por exemplo, Disco 0) e selecione Converter para disco GPT. Criar novas partições: Após a conversão, você pode criar novas partições e formatá-las conforme necessário.

Se você não quer perder dados e prefere uma solução mais simples e fácil de usar, ferramentas de terceiros como o EaseUS Partition Master podem converter MBR em GPT sem perda de dados:

Baixe e instale o EaseUS Partition Master: Instale o software do site oficial. Inicie o software: Abra o EaseUS Partition Master e encontre o disco que deseja converter. Selecione o disco: Clique com o botão direito do mouse no disco e escolha Converter MBR para GPT. Aplicar alterações: Clique em Aplicar no canto superior esquerdo para executar a conversão. O software cuidará do processo sem afetar seus dados.

Método 3: Alterar as configurações do BIOS

Outra abordagem para corrigir o erro de instalação é ajustar as configurações do BIOS do seu sistema. Especificamente, você pode alternar do modo UEFI para o modo Legacy BIOS, que é compatível com discos MBR. Este método é útil se você não puder ou não quiser converter o disco para GPT.

1. Mude de UEFI para BIOS legado

Para alterar as configurações do sistema do modo UEFI para o modo BIOS legado, siga estas etapas:

Reinicie o seu computador: Enquanto o computador estiver inicializando, pressione a tecla (geralmente F2, F10, Delou Esc) para entrar nas configurações do BIOS/UEFI. A chave específica varia de acordo com o fabricante, então verifique o manual da sua placa-mãe se não tiver certeza. Navegue até Configurações de inicialização: Use as teclas de seta para encontrar a seção Boot no menu do BIOS. Alterar modo de inicialização: Procure uma opção como Modo de inicialização, Modo UEFI/BIOSou Inicialização Legada. Altere de UEFI para Legacy. Salvar e sair: Salve as alterações e saia do BIOS. Seu computador será reiniciado com as novas configurações.

2. Prós e contras de usar o modo legado

Embora alternar para o modo Legacy BIOS possa resolver o problema de instalação sem converter o disco, isso traz algumas desvantagens:

Prós: Configuração mais simples: Não há necessidade de converter o disco ou se preocupar com perda de dados. Compatibilidade: Sistemas mais antigos ou certos aplicativos podem funcionar melhor no modo Legacy.

Contras: Sem suporte para recursos modernos: A UEFI oferece tempos de inicialização mais rápidos, recursos de segurança aprimorados, como Secure Boot, e suporte para unidades maiores, o que o Legacy BIOS não oferece. Compatibilidade futura limitada: À medida que a UEFI se torna o padrão, futuros softwares e hardwares podem exigir o modo UEFI.



Este método é eficaz, mas pode não ser ideal se você planeja usar hardware ou software moderno que exija UEFI.

Método 4: Instalação limpa com GPT

Se você estiver começando do zero e não se importar em apagar tudo no seu disco, executar uma instalação limpa com uma partição GPT é uma solução simples.

1. Dados de backup

Antes de prosseguir com uma instalação limpa, faça backup de todos os seus arquivos importantes em uma unidade externa ou armazenamento em nuvem. Esta etapa é crucial, pois o processo apagará todos os dados do disco.

2. Use a mídia de instalação do Windows

Crie ou use uma mídia de instalação existente do Windows (USB ou DVD) para executar a instalação:

Inicialize a partir da mídia de instalação: Insira a mídia de instalação e inicialize seu computador a partir dela. Selecione o tipo de instalação: Quando solicitado, escolha o Personalizado: Instalar somente Windows (avançado) opção.

3. Formatar e converter durante a instalação

Durante a instalação, você pode formatar o disco e convertê-lo para GPT:

Excluir partições existentes: Na tela de instalação, onde você seleciona o disco para instalação, delete todas as partições existentes no disco. Isso tornará o disco não alocado. Converter para GPT: Embora o instalador possa usar GPT automaticamente se o disco não estiver alocado, você pode garantir isso pressionando Shift + F10 para abrir o Prompt de Comando e usar o diskpart comandos mencionados no Método 1 para convertê-lo manualmente. Continue com a instalação: Prossiga com a instalação selecionando o espaço não alocado. O instalador criará as partições necessárias no disco GPT.

Como verificar o tipo de tabela de partição no PC com Windows

Antes ou depois de resolver o erro “O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR”, você pode querer verificar o tipo de tabela de partição do seu disco para confirmar se é MBR ou GPT. Saber o tipo de partição é crucial para garantir a compatibilidade com as configurações de firmware do seu sistema. Aqui estão dois métodos simples para verificar o tipo de tabela de partição.

Usando o Gerenciamento de Disco

O Gerenciamento de Disco é uma ferramenta interna do Windows que fornece uma maneira fácil de gerenciar seus discos e partições. Veja como usá-lo para verificar o tipo de tabela de partição:

Abra o Gerenciamento de Disco:

Imprensa Vitória + X no seu teclado e selecione Gerenciamento de disco no menu que aparece.

no seu teclado e selecione no menu que aparece. Alternativamente, você pode pressionar Vitória + R para abrir a caixa de diálogo Executar, digite diskmgmt.msc e pressione Digitar.

Localize o disco:

Na janela Disk Management, você verá uma lista de todos os discos conectados ao seu computador. Cada disco será rotulado (por exemplo, Disk 0, Disk 1).

Verifique o estilo da partição:

Clique com o botão direito do mouse no disco que deseja verificar (por exemplo, Disco 0) e selecione Propriedades no menu de contexto.

no menu de contexto. Na janela Propriedades, clique em Volumes aba.

aba. Procure a entrada rotulada Estilo de partição. Ele indicará se o disco está usando o Registro Mestre de Inicialização (MBR) ou Tabela de Partição GUID (GPT).

Este método é simples e não requer nenhum conhecimento técnico, o que o torna ideal para a maioria dos usuários.

Usando o Prompt de Comando

Para aqueles que preferem usar o Prompt de Comando, você pode verificar o tipo de tabela de partição com alguns comandos simples:

Abra o Prompt de Comando:

Imprensa Vitória + S e digite cmd na barra de pesquisa. Clique com o botão direito em Prompt de comando e selecione Executar como administrador.

Inicie o Diskpart:

Na janela do prompt de comando, digite diskpart e pressione Digitar para iniciar o utilitário Diskpart.

Listar todos os discos:

Tipo list disk e pressione Digitar. Este comando exibirá todos os discos conectados ao seu computador.

Verifique o estilo da partição:

Observe as colunas na lista. Se um disco tiver um asterisco sob o GPT

coluna, significa que o disco está usando o estilo de partição GPT. Se não houver asterisco, o disco está usando o estilo de partição MBR.

Usar o Prompt de Comando é uma maneira rápida e eficiente de verificar o estilo da partição, especialmente se você estiver familiarizado com ferramentas de linha de comando.

Conclusão

Receber o erro “O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR” pode ser um obstáculo significativo, mas é um que pode ser resolvido com a abordagem correta. Entender o problema subjacente decorrente de uma incompatibilidade entre o estilo de partição do seu disco e as configurações de firmware do seu sistema permite que você escolha o método mais apropriado para corrigir o problema.