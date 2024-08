O zagueiro americano Auston Trusty se junta ao Celtic em uma transferência de US$ 7,8 milhões

O zagueiro internacional dos Estados Unidos Auston Trusty se juntou ao atual campeão escocês Celtic em um contrato de cinco anos, anunciou o clube na sexta-feira, com o valor do acordo estimado em US$ 7,8 milhões.

Trusty, 26, chega do Sheffield United, do Campeonato, onde estava em sua segunda temporada no clube após uma transferência de US$ 6,4 milhões do Arsenal há pouco mais de um ano.

Trusty fez 34 aparições pelo Sheffield United na temporada passada, durante uma campanha em que os Blades foram rebaixados da Premier League. Ao se mudar para o Celtic, Trusty se juntará ao companheiro internacional dos EUA Cameron Carter-Vickers.

“Estamos muito satisfeitos em contratar Auston e ele é uma adição muito bem-vinda ao nosso time”, disse o técnico do Celtic, Brendan Rodgers. “Ele é um defensor rápido, forte e atlético, com grande habilidade e boa experiência, e um jogador que se saiu muito bem para chegar à seleção nacional dos EUA.

“Estamos realmente ansiosos para trabalhar com Auston. Sei que ele está realmente animado para se juntar ao Celtic e ansioso para enfrentar os desafios que virão e fazer sua parte enquanto nos esforçamos para trazer sucesso aos nossos fãs mais uma vez.”

Trusty começou sua carreira profissional no Philadelphia Union em 2016. Ele jogou dois anos no time reserva do time, o Bethlehem Steel, antes de fazer sua estreia no time principal em 3 de março de 2018. Depois de passar duas temporadas no Union, Trusty foi para o Colorado Rapids, que depois de passar mais duas temporadas na MLS foi transferido para o Arsenal em janeiro de 2022.

O zagueiro nunca fez uma aparição no time principal do Arsenal, retornando ao Colorado para um período de empréstimo antes de embarcar em outro empréstimo no Birmingham City.

Em nível internacional, Trusty representou os EUA em várias faixas etárias, jogando nas Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20 em 2015. Em nível sênior, ele fez duas aparições, mais recentemente em junho de 2023 na vitória final da Liga das Nações da CONCACAF sobre o Canadá.

Em outra mudança na sexta-feira em relação aos defensores dos EUA, John Brooks retornou ao Hertha Berlin com um contrato de dois anos com seu antigo clube na segunda divisão da Alemanha.

Brooks, 31, surgiu nas categorias de base do Hertha e jogou cinco temporadas antes de deixar o clube em 2017. Ele está retornando a Berlim como um agente livre após seu contrato com o Hoffenheim expirar.