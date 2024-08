OceanGate processado pela família do explorador francês que morreu no submersível Titanic

OceanGate está enfrentando um processo relacionado à sua tragédia Implosão submersível de Titã … com a família de uma vítima alegando que o persistente descuido, imprudência e negligência da empresa levaram à implosão fatal.

Em documentos obtidos pelo TMZ, a família de Paul-Henri Nargeolet – um explorador francês que viajou dezenas de vezes para ver os destroços do Titanic antes da implosão – abriu o processo… acusando a OceanGate de negligência grave.

Embora a família reconhecesse que Nargeolet era um membro da tripulação, eles dizem que muitos dos problemas do navio lhe foram ocultados… então, ele não tinha ideia de quão perigoso era o mergulho.

No processo, a família aponta que a tripulação passou por “angústia mental”… tendo tentado abortar o mergulho aproximadamente 90 minutos após o início da descida… então, eles saberiam que iriam morrer antes de realmente morrerem.

O submersível Titan mergulhou em junho passado… e perdi contato rapidamente com a superfície. Depois de muitos dias de tentativas desesperadas de resgate e espera, foi revelado que o submarino implodiu pouco depois do início do mergulho.