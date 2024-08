Oficial da NASCAR mantém decisão de revogar vaga de Austin Dillon nos playoffs

CONCORD, Carolina do Norte — A vitória agressiva de Austin Dillon no Richmond Raceway não lhe garantirá uma vaga nos playoffs da Cup Series.

Um oficial de apelação da NASCAR confirmou na segunda-feira a decisão do órgão sancionador de revogar a vaga automática de Dillon na pós-temporada, que veio com sua polêmica vitória em Richmond em 11 de agosto. Dillon intencionalmente destruiu Denny Hamlin e Joey Logano na saída da curva final para receber a bandeira quadriculada e conquistar sua primeira vitória em dois anos.

Três dias depois, a NASCAR anunciou que a vitória de Dillon “ultrapassou os limites”. Os oficiais permitiram que Dillon ficasse com o troféu e o prêmio em dinheiro, mas retiraram sua vaga nos playoffs de 16 pilotos, dizendo que suas ações eram “prejudiciais às corridas de stock car”.

Dillon e Richard Childress Racing perderam 25 pontos tanto na classificação de pilotos quanto na de proprietários. O observador de Dillon, Brandon Benesch, foi suspenso por três corridas por gritar “destrua-o!” no rádio enquanto o piloto lutava com Hamlin na reta final.

A RCR recorreu, e o oficial de apelação final da National Motorsports, Bill Mullis, disse na decisão de segunda-feira que os dados da corrida indicavam “que era mais provável que uma violação de regra tivesse ocorrido”.

A decisão pode custar milhões à RCR porque o sistema de pagamento da NASCAR é baseado na classificação final por pontos.

Dillon, porém, tem uma última chance de chegar aos playoffs; ele precisará vencer no Darlington Raceway no domingo para entrar em campo.

Na visão da NASCAR, os movimentos de Dillon em Richmond foram além do ethos de corrida forte que faz parte do DNA da Cup Series desde sua criação em 1948. Dillon disse que estava tentando mover o carro de Logano, mas bater e virar Hamlin foi mais uma reação instantânea.

“Eu vi Denny e Joey fazerem movimentos que levaram as pessoas para a pista para vencer”, disse Dillon. “Esta foi a primeira oportunidade em dois anos para eu conseguir uma vitória. … Eu vi muitas coisas ao longo dos anos na NASCAR onde as pessoas movem as pessoas, e isso é apenas parte do nosso esporte.”

Foi sua primeira vitória desde 28 de agosto de 2022, em Daytona. Ele teve apenas duas colocações no top 10 este ano. Dillon emergiu do caos em seu Chevrolet nº 3 e foi vaiado. Esse número de carro foi dirigido — muitas vezes agressivamente — por Dale Earnhardt.

“Não é assim que queremos que nossas corridas terminem”, disse Elton Sawyer, vice-presidente sênior de competição. “Não é assim que queremos decidir um campeão. Não é assim que queremos decidir um evento.”