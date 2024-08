Ohio State foi all-in nesta offseason, motivado por Michigan

COLUMBUS, Ohio — Dois dias depois que o Michigan Wolverines desfilou por Ann Arbor com o troféu do campeonato nacional em janeiro, Ross Bjork conheceu o técnico do Ohio State, Ryan Day, pela primeira vez.

Bjork estava em Columbus, finalizando um acordo para se tornar o próximo diretor atlético do Ohio State. Ali e então, Day revelou um plano que, no fim das contas, produziu uma das offseasons mais prolíficas da história do futebol universitário.

Desde que assumiu como treinador principal do Ohio State há cinco anos, Day tem um histórico sensacional de 53-8; entre os treinadores ativos da FBS, apenas Kirby Smart, da Geórgia, tem uma porcentagem de vitórias melhor.

Mas para os Buckeyes, isso não foi nem de longe o suficiente. Day ainda não ganhou um campeonato nacional. Pior ainda, ele sofreu três derrotas seguidas para o That Team Up North, algo que não acontecia neste milênio. Doendo ainda mais, o rival Michigan conquistou seu primeiro título nacional em 26 anos. Apenas uma semana depois que confetes azuis e de milho cobriram os Wolverines comemorativos dentro do NRG Stadium de Houston, Day mostrou a Bjork exatamente como ele planejava se recuperar.

“Fiquei realmente impressionado com sua intensidade, sua meticulosidade na época”, disse Bjork. “Ninguém ficou feliz com as últimas temporadas e como elas terminaram. Há uma reinicialização que teve que acontecer. O técnico Day estava na vanguarda da ativação de tudo isso. Ele tinha um plano metódico, intenso e intencional. … Ouvir isso diretamente de Ryan, achei muito emocionante e encorajador.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

A visão de Day se tornou realidade. Impulsionados por um baú de guerra de nome, imagem e semelhança neste ano de US$ 20 milhões, de acordo com Bjork, os Buckeyes encontraram ouro no portal de transferências, contratando dois dos melhores jogadores da SEC, o safety Caleb Downs e o running back Quinshon Judkins. Ohio State contratou outra classe de recrutamento repleta de estrelas, com o wide receiver calouro mais badalado do país, Jeremiah Smith. Vários jogadores importantes do time do ano passado, incluindo o wideout da pré-temporada All-America Emeka Egbuka, também adiaram a NFL para voltar para uma temporada final. Day até convenceu o atual técnico do Power 5, Chip Kelly, a deixar a UCLA e se tornar seu playcaller ofensivo.

Um olheiro da NFL disse que este é o time mais talentoso que ele já avaliou no Ohio State, com mais profundidade do que o time campeão nacional de 2021 da Geórgia, que estabeleceu um recorde de recrutamento com 15 jogadores selecionados em 2022.

“Libra por libra, jogador por jogador”, disse o olheiro, “eles têm tantos jogadores bons quanto qualquer outro [college football] “time que eu consigo lembrar.”

Os dois treinadores anteriores do Ohio State, Urban Meyer e Jim Tressel, que guiaram o Ohio State a um campeonato nacional, concordam sobre o quão talentosos esses Buckeyes parecem ser. Em seu podcast na semana passada, Meyer disse que “pode ​​ser o melhor elenco do futebol universitário na última década, em termos de talento da NFL, em termos de profundidade. … Eles são carregados.”

Uma temporada de folga memorável só aumentou a pressão para formar um time memorável — pressão que uma conquista do título em Columbus por si só pode anular.

“Descobriremos como é essa fundação à medida que entramos na temporada e pegamos algumas dessas tempestades que estão vindo em nossa direção”, disse Day. “Elas estão chegando. Temos que estar prontos.

Para Day, a tempestade já chegou.

“Para as massas da nação Buckeye, eu diria que é campeonato nacional ou nada”, disse Cardale Jones, o último quarterback do Ohio State a ganhar um campeonato nacional em 2014, que mais tarde foi cofundador de um dos dois coletivos principais da escola, The Foundation. “Não acho que vencer Michigan, não acho que ganhar o jogo do campeonato Big Ten e apenas ir para os playoffs seja o suficiente.”

É “campeonato nacional ou nada” para o técnico Ryan Day e o Ohio State Buckeyes. Jason Mowry/Getty Images

APENAS DOIS ANOS atrás, Day disse aos apoiadores que custaria US$ 13 milhões em dinheiro NIL para os Buckeyes montarem seu time.

Tyvis Powell, o diretor de engajamento de jogadores do outro coletivo do Ohio State, a 1870 Society, disse que no passado os Buckeyes perderam jogadores que queriam porque não tinham dinheiro NIL suficiente. Agora, fontes da indústria acreditam que o Ohio State está entre os maiores gastadores do futebol universitário em NIL.

Tanto Powell quanto Jones, ex-companheiros de equipe, disseram que perder para os Wolverines novamente e depois vê-los vencer um campeonato nacional “acendeu o ânimo de mais pessoas” para se envolverem em doações para a NIL.

“Este foi o primeiro ano em que as pessoas foram muito generosas doando dinheiro para coletivos”, disse Powell, o MVP defensivo da vitória do título nacional dos Buckeyes sobre Oregon em 2014. “Há algo em assistir seu rival ganhar tudo que é muito inspirador para muitas pessoas. Foi como se isso não pudesse mais acontecer.”

Junto com o diretor atlético de longa data Gene Smith, que se aposentou neste verão, Day reuniu importantes apoiadores para aumentar seus compromissos. O dinheiro começou a entrar de pequenos doadores também. De repente, os Buckeyes tinham os meios para executar os planos de offseason de Day.

Fora do portal de transferência, Ohio State contratou o quarterback Will Howard do Kansas State, junto com Downs e Judkins.

Howard, que começou 28 jogos pelos Wildcats e levou o K-State ao título Big 12 de 2022, foi nomeado titular do Ohio State no início deste mês. Judkins liderou a SEC com 2.725 jardas corridas para Ole Miss nas últimas duas temporadas. No Alabama, Downs foi o Calouro do Ano da SEC; o olheiro da NFL chamou Downs de “melhor jogador” do Crimson Tide no ano passado.

Downs entrou no portal em 17 de janeiro, depois que o técnico do Alabama, Nick Saban, anunciou surpreendentemente que estava se aposentando. Powell alegou que NIL desempenhou um papel em Ohio State não tirar Downs do ensino médio. Muitos acreditavam que Downs retornaria ao seu estado natal e jogaria pela Geórgia, que havia acabado de contratar o técnico de posição do Alabama de Downs, Travaris Robinson. Mas desta vez, Ohio State vendeu Downs para Columbus (os Buckeyes também adicionaram Julian Sayin, o principal recruta de quarterback em 2024, e o pivô Seth McLaughlin do elenco do Alabama). Downs, um All-American da pré-temporada, disse na semana passada que o elenco talentoso de Ohio State desempenhou um papel em sua entrada nos Buckeyes.

“Sinto que isso foi uma parte importante disso”, disse Downs, que chamou o nível de talento do Ohio State de “acima ou no mesmo nível” de qualquer time da SEC, incluindo o Crimson Tide. “É sempre uma vantagem saber que você está entrando em uma irmandade real e em um time real.”

“Ninguém neste time ganhou um grande jogo na carreira em Ohio State”, disse o recebedor Emeka Egbuka. “Nós simplesmente não fizemos isso. É uma pena dizer isso, mas essa é a realidade.” Melissa Tamez/Ícone Sportswire

DESCONTO DO ANO PASSADO time, apenas o wide receiver Marvin Harrison Jr. e o defensive tackle Michael Hall Jr. saíram mais cedo para o draft da NFL. O defensive end Jack Sawyer disse que ele e os outros prospectos elegíveis para o draft voltaram “para uma última corrida” depois de ficarem aquém contra Michigan e na caça aos playoffs nos últimos três anos.

“Eu queria ir para a NFL e perseguir meu sonho mais do que qualquer outro cara”, disse Sawyer. “Mas eu não ganhei um campeonato. Eu não venci o time do norte. E você anda pelo Woody [Hayes Athletic Center] e tudo o que você vê são campeonatos e pôsteres e faixas de campeonatos. Estar aqui há três anos e não ajudar nosso time a ganhar nenhum deles, é algo que me desgasta e é algo que me motiva todos os dias.”

Day disse que Sawyer e os veteranos que retornaram lideraram o caminho para definir um tom, mantendo-se mutuamente responsáveis. Egbuka acrescentou que as “cicatrizes do passado” geraram um novo foco coletivo.

“Ninguém neste time ganhou um grande jogo na carreira em Ohio State. Nós simplesmente não fizemos isso. É uma pena dizer, mas essa é a realidade. Nós realmente não temos nada que conte, nada que importe”, disse Egbuka. “Mas este tem sido o time mais trabalhador do qual já fiz parte. E também somos o grupo mais unido do qual já fiz parte. … Estamos realmente focados em atingir nossos objetivos este ano.”

Egbuka, Sawyer, o guard Donovan Jackson, o defensive tackle Tyleik Williams, o defensive end JT Tuimoloau e o cornerback Denzel Burke estão entre aqueles que poderiam ter sido escolhas do Dia 1 ou 2 no draft deste ano. ESPN Insider Field Yates projeta que Egbuka, Tuimoloau e Burke serão escolhas de primeira rodada no ano que vem.

“Sem calças douradas [handed out for beating Michigan]não, claro, isso foi uma grande parte… do motivo pelo qual voltamos”, disse Burke. “Temos que vencer todos os jogos — sem ses, es ou mas sobre isso.”

O ex-técnico principal da UCLA, Chip Kelly, aceitou um corte salarial de US$ 4 milhões para se tornar coordenador ofensivo do Ohio State nesta temporada. Jason Mowry/Ícone Sportswire

DIA INICIALMENTE ALVO ex-técnico principal da Penn State e do Houston Texans, Bill O’Brien, para ser seu coordenador ofensivo. Mas quando O’Brien aceitou o cargo de chefe no Boston College, Day recorreu a Kelly, seu mentor de longa data. Day, um ex-quarterback, jogou para Kelly em New Hampshire e mais tarde treinou com ele lá.

Day entregou as funções de playcalling para Kelly, que aceitou um corte salarial de cerca de US$ 4 milhões para deixar os Bruins e se juntar aos Buckeyes. Antes de se tornar um técnico principal da NFL com o Philadelphia Eagles e o San Francisco 49ers, Kelly elevou o Oregon a um gigante ofensivo. Com Kelly como técnico principal, os Ducks tiveram uma média de 45 pontos por jogo de 2009 a 2012, liderando a nação em pontuação nesse período.

Tanto Kelly quanto Day cresceram em Manchester, New Hampshire. Durante os dias de mídia do Big Ten, Day disse que não confiava apenas em Kelly com o ataque do Ohio State, ele confiava em Kelly com sua vida.

“Eu sinto o mesmo”, disse Kelly. “Há uma longa história. Nós crescemos na mesma cidade natal, nos conhecemos há quase 40 anos. … Os mesmos treinadores que o treinaram em esportes juvenis me treinaram em esportes juvenis. Sempre haverá essa conexão.”

Kelly terá muitos jogadores para escalar.

Com Judkins e o retorno do líder rusher TreVeyon Henderson, Kelly terá, sem dúvida, a melhor dupla de running backs do futebol universitário à sua disposição. Kelly pode ter a melhor dupla de recebedores do país para trabalhar também. Jeremiah Smith deslumbrou na primavera e na pré-temporada.

“Você fica tipo, tudo bem, esse time tem quatro caras que podem nos matar com a bola na mão — o que fazemos?”, disse o olheiro da NFL. “Você deveria destruir todo mundo quando tem tantos jogadores bons em todas as posições.”

Com o que parece ser outra defesa de elite com estrelas em todos os níveis, os Buckeyes não mostram nenhuma fraqueza aparente, em nenhum dos lados da bola.

“Há uma grande energia em torno desta equipe”, disse Day. “Eles sabem o que querem. Há uma urgência, há um propósito e eles se uniram. Você pode simplesmente ver isso. … Você pode simplesmente sentir isso quando está perto dos caras. É real. Então o que tudo isso significa? Temos que ganhar tudo o que conseguirmos no ano que vem. Nada vai nos ser dado.”

O plano que Day expôs para Bjork se concretizou. Tudo o que resta é ganhar o que mais importa.

“Temos o melhor. Cada grupo de posição é empilhado, com profundidade. Então não temos escolha a não ser ganhar o campeonato nacional”, disse Powell. “Muitas pessoas amam o treinador Day. Acho que ele é um treinador muito bom. [He has] todos os recursos que ele possivelmente precisa para ganhar tudo. E se ele não ganhar, então a escrita está na parede. … Ninguém está realmente ouvindo nenhuma desculpa.

“Mas se ele fizer isso, então tudo valerá a pena.”