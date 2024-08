Olimpíadas 2024: Espanha e Brasil em guerra de palavras após semifinal

A atacante espanhola Jenni Hermoso disse que o Brasil “não joga futebol” enquanto uma guerra de palavras entre jogadores de ambos os times eclodia após a semifinal de terça-feira.

O Brasil surpreendeu a campeã mundial Espanha por 4 a 2 e enfrentará os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro em Paris, no sábado.

“Sofremos quatro gols de um time que, para mim, não joga futebol”, disse Hermoso frustrado após o jogo.

Embora Hermoso tenha admitido que sua equipe “não jogou bem”, ela acrescentou: “Eles [Brazil] nos estudam, eles sabem como nos machucar, jogar em nossas costas. Isso não é futebol para mim.

“Eu não gosto desse tipo de futebol. Obviamente, eles ganham minutos, eles fazem você perder tempo, e para eles, isso valeu a pena. Eles estão na final, e nós estamos indo para o bronze.”

Antes do encontro, a espanhola Aitana Bonmatí falou sobre sua surpresa com a atitude defensiva do Brasil no encontro anterior do torneio, quando a Espanha venceu por 2 a 0.

A Espanha enfrentará a Alemanha pela medalha de bronze e o Brasil enfrentará os EUA na disputa pela medalha de ouro. Foto de Clive Mason/Getty Images

A estrela brasileira Kerolin não se impressionou com os comentários feitos pela vencedora da Bola de Ouro Bonmatí e disse após o jogo de terça-feira: “Ela [Bonmatí] estava um pouco chateado antes da partida, dizendo que o Brasil joga mal, segurando muito o jogo.

“Não importa, fizemos a nossa parte, manter os pés no chão, ouvir o que os adversários dizem, só nos dá motivação para fazer diferente. Vamos comemorar a medalha que está chegando. Queremos o ouro.”