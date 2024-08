Olimpíadas 2024: Marrocos elimina homens dos EUA nas quartas de final do futebol

PARIS — Depois de um forte resultado na fase de grupos que alimentou sonhos de uma surpreendente participação da seleção olímpica masculina de futebol dos Estados Unidos, os norte-americanos viram suas esperanças serem apagadas na sexta-feira — de forma abrangente — após uma derrota por 4 a 0 para o Marrocos no Parc des Princes.

A estrela do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, jogando no estádio de seu clube, ofereceu um ponto de exclamação adequado para o Marrocos com uma finalização certeira após uma corrida brilhante aos 70 minutos, mas os EUA pareciam estar perdidos ainda antes.

Achraf Hakimi, do Marrocos, e John Tolkin, dos Estados Unidos, disputam a bola durante a partida das quartas de final das Olimpíadas masculinas na sexta-feira. Foto de Andrea Vilchez/ISI/Getty Images

O gol de Illias Akhomach já havia criado um obstáculo grande demais para esse time cheio de jovens americanos — um grupo que marcou sete gols em seus dois jogos anteriores, mas lutou para se destacar contra um time africano de ponta. O pênalti de Mehdi Maouhoub nos acréscimos foi significativo apenas na medida em que ofereceu aos marroquinos mais uma chance de comemorar.

Os jogadores dos EUA certamente terão alguns arrependimentos, mas com o tempo, eles provavelmente verão a exibição geral aqui como encorajadora. Depois de jogar contra a França empatados por 60 dos 90 minutos na abertura do torneio, os americanos — liderados por performances consistentemente fortes de Kevin Paredes e Djordje Mihailovic — derrotaram a Nova Zelândia e a Guiné para empurrar uma equipe masculina dos EUA para as quartas de final das Olimpíadas pela primeira vez desde 2000.

Contra o Marrocos, o técnico Marko Mitrović manteve o mesmo trio de ataque da partida contra a Guiné — Paredes, Paxten Aaronson e Griffin Yow —, mas o entusiasmo e a empolgação que o trio produziu em Saint-Étienne não foram reproduzidos contra um excelente time marroquino, que terminou no topo do seu grupo.

Soufiane Rahimi, que marcou o primeiro gol do Marrocos na sexta-feira de pênalti, é o artilheiro do torneio.

Ao chegar, os Estados Unidos sabiam que esse seria de longe o teste mais difícil que enfrentariam desde a estreia contra a França em Marselha, e a multidão aqui poderia ter sido ainda mais animada do que aquela.

Os torcedores marroquinos — quase todos vestindo vermelho — lotaram todas as seções do estádio, cantando, entoando cânticos e assobiando quase todos os toques americanos na bola desde o pontapé inicial.

Eles também vaiaram cada movimento da árbitra da partida, Yael Falcón, um acontecimento certamente devido à nacionalidade de Falcon: argentina.

Afinal, o Marrocos começou o torneio derrotando a Argentina por 2 a 1, em uma partida que se tornou um caos perto do fim e contou com uma invasão de campo e uma decisão controversa do VAR no final, que deixou a Argentina do lado errado do placar.

Diante disso, muitos fãs marroquinos ficaram preocupados com a possibilidade de um argentino arbitrar as quartas de final, mas a decisão mais discutível tomada por Falcón deixou os americanos como os mais prejudicados.

Depois de absorver com sucesso boa parte do ataque marroquino durante os primeiros 25 minutos, os EUA estavam se defendendo enquanto a bola flutuava alto no lado direito da área.

Três jogadores — o lateral americano Nathan Harriel e os marroquinos Oussama El Azzouzi e Rahimi — convergiram, todos com os pés para cima e as pernas estendidas.

Parecia que El Azzouzi atingiu Rahimi mais claramente, mas Falcón, o árbitro, apitou e marcou um pênalti pelo que pareceu ser um toque menor de Harriel na panturrilha de Rahimi. O VAR revisou e confirmou a decisão.

Rahimi então cobrou o pênalti, acertando o canto da rede com um chute que o goleiro Patrick Schulte quase defendeu, mas não conseguiu afastar.

Naquele momento, os EUA tiveram dificuldades para encontrar o caminho de volta. No final do primeiro tempo, os jogadores do Marrocos pareciam estar trocando a bola de um lado para o outro por diversão enquanto os EUA corriam atrás, mas os americanos encontraram um pouco de luz após o intervalo.

No início do segundo tempo, os EUA tiveram sua melhor jogada do jogo quando Walker Zimmerman, um dos três jogadores maiores de idade permitidos para cada time, cabeceou uma bola em looping de volta na frente do gol. Miles Robinson, outro jogador veterano, teve uma chance à queima-roupa, mas desperdiçou sua oportunidade quando Zimmerman abaixou a cabeça.

Na linha lateral, Mitrović olhava. Momentos depois, Abde Ezzalzouli avançou pela ala esquerda e cortou uma bola perfeita para Akhomach. Os EUA estavam cambaleando. Logo, eles estavam fora.