Olimpíadas 2024 — Momento perfeito para dizer adeus a Andy Murray

PARIS — Mesmo no final, com sua carreira chegando ao fim, Andy Murray não queria dizer adeus. Poucos momentos depois do ponto final após uma derrota em sets diretos nas duplas nas Olimpíadas de Paris, Murray caminhou em algum lugar entre seu banco e a cadeira do árbitro antes que seu parceiro de jogo, Dan Evans, chamasse sua atenção e o empurrasse para o meio da quadra.

“Eu disse a ele quando estávamos na cadeira, ‘saia daí’, porque você sabe como ele é”, disse Evans. “Ele não teria feito isso. Ele não quer os aplausos.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Não foi um final de conto de fadas. Murray e Evans foram facilmente derrotados por 6-2, 6-4 por jogadores americanos (Taylor Fritz e Tommy Paul) muito mais jovens, encerrando sua jornada notável nestes Jogos. “Teria sido incrível ganhar uma medalha”, disse Murray. No entanto, quando ele finalmente se despediu do tênis, ele o fez em seus próprios termos. “Às vezes, nos últimos anos, isso não era uma certeza”, acrescenta.

Este, sem dúvida, foi o momento perfeito para dizer adeus.

Murray revelou aos repórteres após a partida que há semanas ansiava pelo fim de sua carreira de jogador. Mais especificamente, ele estava ansioso para que a dor passasse.

“A dor e o desconforto no meu corpo não são bons”, disse Murray. “É por isso também que estou feliz por terminar, porque se eu continuasse e continuasse tentando, eventualmente você acabaria tendo uma lesão que potencialmente acabaria com sua carreira.”

Andy Murray gesticula para a multidão após perder sua partida de duplas nas quartas de final das Olimpíadas. RONALD WITTEK/EPA-EFE/Shutterstock

A dor de Murray sempre esteve lá. Estava no quadril, para o qual ele passou por duas cirurgias. Veio de lesões abdominais e no ombro no ano passado, e de um ligamento rompido no tornozelo em março. Em junho, a dor veio como um raio do nada enquanto ele subia um pequeno lance de escadas no Queen’s Club e perdeu a sensibilidade na perna direita, revelando mais tarde que era resultado de um cisto espinhal.

“Eu não conseguia andar direito, e minha perna não estava funcionando direito”, ele disse. “Disseram-me que se o cisto continuasse a crescer e colocasse mais pressão nos nervos, isso se tornaria uma situação de emergência onde você não conseguiria controlar sua bexiga e perderia o controle da outra perna. Foi aí que eu soube que era hora… Eu estava ansioso pelo fim depois disso.”

E, no entanto, em um sentido contrastante, os fãs só queriam que ele ficasse um pouco mais.

Eles realizaram seu desejo em Paris. Suas costas podem ainda não estar completamente curadas, mas ele foi capaz de entregar momentos que serão reconhecidos como “Murray clássico”. Sua partida de primeira rodada com Evans os viu perder um set e meio antes de conjurar uma reação espirituosa que terminou com eles vencendo em um tiebreak antes de salvar cinco match points em um tiebreak. O próximo confronto os viu salvar mais dois match points a caminho de outra vitória no tiebreak.

O ímpeto deles estava crescendo.

“Wimbledon parecia um pouco inevitável, eu provavelmente não iria ganhar as duplas lá, mas eu ainda tinha um sonho esta semana [at the Olympics] que tínhamos uma chance de fazer isso”, disse Murray.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Léon Marchand, o novo rei da natação olímpica

• Antevisão da pista: velocistas dos EUA em busca de vingança

• O mergulhador Tom Daley tricota um suéter inteiro nas arquibancadas

• Lola Anderson se inspira no falecido pai

• Biles revela a equipe dos EUA real apelido

Mais conteúdo das Olimpíadas

A partida de quinta-feira foi contra um adversário mais avançado para o qual um Murray mais velho não estava pronto. A maioria dos jogos seguiu um ritmo semelhante: Murray e Evans podiam dar uma boa tacada ou ganhar um ponto com um erro não forçado, embora fossem poucos e distantes entre si. Às vezes, eles não tinham sorte — havia um forehand de Paul que atingiu a rede e tombou, um forehand de Evans que não. Terminou no mesmo resultado, com o ímpeto do placar apenas realmente marcando a favor de Paul e Fritz.

A dupla britânica ainda conseguiu salvar um match point no segundo set — oito no torneio — e quebrou antes de segurar o serviço. Por um momento, as memórias de suas partidas anteriores começaram a voltar. “Nós nos sentamos e dissemos: ‘Isso realmente seria uma loucura'”, disse Evans.

Não era para ser. Mas o legado de Murray não precisava da medalha.

Murray se tornou um verdadeiro ícone esportivo britânico durante sua carreira de 19 anos, um atleta raro que pode alegar ter transformado um esporte em seu país natal como poucos podem. Ele quebrou recordes — primeiro britânico a vencer um major em 76 anos, o primeiro britânico desde Fred Perry a vencer Wimbledon, primeira pessoa a defender um título olímpico de simples — e essas memórias viverão por gerações.

São muitos para mencionar. Ele encarou Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, mantendo o posto de número 1 do mundo por 46 semanas durante a maior era do tênis. Ele chorou na quadra central de Wimbledon em 2012 quando perdeu, e novamente semanas depois nas Olimpíadas quando ganhou. Ele produziu mais viradas de dois sets do que qualquer um na história, e lutou contra a dor de uma forma que o tornou querido pelo público.

“Eu definitivamente senti isso muito nos últimos anos, principalmente quando estive em quadra, seja no Reino Unido ou ao redor do mundo, o apoio tem sido incrível”, disse Murray.

A última vez chegou quando Evans o empurrou de volta para a quadra.

“Eu sabia que esse momento estava chegando nos últimos meses, e se não acontecesse hoje, seria em alguns dias”, ele disse. “Eu estava pronto para isso.”