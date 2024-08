Olimpíadas 2024: Otamendi irritado após briga entre Argentina e França

O capitão da Argentina, Nicolás Otamendi, ficou furioso após uma briga generalizada após a derrota por 1 a 0 para a França nas quartas de final das Olimpíadas, em Bordeaux, na sexta-feira.

A Argentina foi vaiada durante toda a partida por uma torcida local hostil e houve brigas entre os jogadores logo após o apito final.

Houve empurrões por alguns minutos antes que os jogadores fossem separados. Alguns jogadores da França pareceram correr pelo túnel momentos depois antes de voltarem pouco tempo depois para fazer uma volta de honra.

Após a briga, Otamendi criticou o zagueiro francês Loïc Badé, que ele achou que havia comemorado demais na frente das famílias dos jogadores argentinos.

“Estou muito bravo porque eles foram até onde os familiares estavam para comemorar na cara dele”, disse Otamendi.

“[If] ele [Badé] sente vontade de comemorar, deixe-o vir até onde estamos e resolveremos isso lá. Falaremos sobre o que tivermos que falar.”

Jogadores da França e da Argentina se envolveram em uma briga após a partida. PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images

Embora fosse uma competição predominantemente sub-23, o jogo foi uma revanche que os fãs franceses esperavam desde a dramática vitória da Argentina nos pênaltis na final da Copa do Mundo de 2022.

Um escândalo de racismo aumentou as tensões antes do jogo depois que um vídeo de jogadores argentinos cantando uma música ofensiva sobre jogadores franceses de ascendência africana enquanto comemoravam sua vitória na Copa América no mês passado circulou.

O técnico da França, Thierry Henry, também ficou descontente com a briga e furioso depois que o meio-campista Enzo Millet foi expulso.

“Fui apertar a mão do treinador adversário e, de repente, vi muitas coisas acontecendo”, disse Henry aos repórteres.

“Não gosto de ver esse tipo de coisa. Não era necessário.

“Não queríamos perder um jogador [to suspension] mas não tinha sentido, ele nem estava brincando [at the final whistle].

“Eu realmente não estou feliz com isso. Estávamos todos unidos, o único problema é levar um vermelho no banco.”

Jean-Philippe Mateta marcou aos cinco minutos o gol da equipe de Henry, que enfrentará o Egito nas semifinais.