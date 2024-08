Olimpíadas 2024: Rodman ajuda EUA a derrotar Japão e chegar às semifinais

PARIS — Depois de uma longa, quente e cansativa tarde de frustração, Trinity Rodman pegou a bola, deslizou para a esquerda e lançou um brilhante laser de luz quando a seleção feminina dos Estados Unidos mais precisava.

O chute forte de Rodman de um ângulo apertado ondulou a rede na prorrogação, simultaneamente levando a multidão à histeria e as companheiras de equipe de Rodman a se amontoarem em cima dela. Foi um gol magnífico, e que provou ser a diferença na vitória dos EUA por 1 a 0 sobre o Japão em uma partida tensa das quartas de final no Parc des Princes no sábado.

Os americanos agora enfrentarão o Canadá ou a Alemanha nas semifinais na terça-feira em Lyon.

Durante boa parte da partida no sábado, parecia que os americanos não conseguiriam chegar lá, pois lutavam para desbloquear a postura defensiva japonesa que era disciplinada, regimentada e sufocante. Pouco antes do intervalo na prorrogação, no entanto, Crystal Dunn enviou um passe cruzado e Rodman quebrou o flanco.

Ela cortou caminho até a área e desferiu um chute forte com o pé esquerdo que passou zunindo pelo mergulho desamparado de Ayaka Yamashita. Foi o último gol marcado pelos EUA em uma partida eliminatória olímpica desde o gol da vitória tardio de Alex Morgan em Old Trafford nas semifinais dos Jogos de 2012, e permitiu que eles evitassem a loteria do que parecia, às vezes, uma disputa de pênaltis inevitável.

Jogando sua partida no mesmo local onde a equipe masculina dos EUA caiu do torneio olímpico para o Marrocos um dia antes, a atmosfera — que tinha sido tão pesadamente contra os EUA na sexta-feira — estava muito a favor dos americanos para esta partida. Gritos de “EUA!” vieram de todos os lados enquanto as equipes se aqueciam, e o hino nacional dos EUA se tornou mais uma sessão de música em grupo.

Rodman foi cercada por suas companheiras de equipe depois de marcar o gol mais importante. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images

Durante os primeiros 45 minutos, porém, houve longos trechos de jogo em que o estádio ficou quase em silêncio enquanto os japoneses montavam um bloqueio baixo e os EUA sondavam. A maior comemoração pode ter acontecido quando várias seções de fãs notaram o onipresente Snoop Dogg fazendo uma aparição na tribuna de transmissão atrás deles e gritaram seu amor pela lenda do rap.

Caso contrário, o clima era lento e as chances, poucas. O Japão manteve sua forma defensiva e obstruiu as linhas de passe que os EUA queriam usar quando entraram no campo de ataque. Os americanos tentaram de um jeito, foram repelidos e tentaram de outro. Pouco funcionou; os EUA tiveram quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, mas registraram apenas um único chute no alvo.

Na verdade, as melhores chances iniciais foram do Japão. Depois de uma bela sequência de passes, Mina Tanaka encontrou espaço passando por Lindsey Horan no 35º minuto, mas chutou direto em Alyssa Naeher, e a goleira dos EUA sufocou a bola.

O jogo abriu ligeiramente — ligeiramente — após o intervalo, e os japoneses tentaram pressionar os EUA em lugares onde a ausência do volante Sam Coffey — ausente por causa de uma suspensão com cartão amarelo — era mais perceptível. Os americanos ficaram gratos quando Dunn afastou a bola da linha e Aoba Fujini chutou para fora apenas cinco minutos depois, com Rodman e Sophia Smith cada um fazendo corridas profundas na outra ponta apenas para a bola rolar para fora do jogo.

Depois de pressionar para frente durante boa parte do segundo tempo, o Japão se escondeu mais fundo no final, e os EUA pressionaram por um vencedor antes dos períodos extras. Após uma disputa de falta, Rodman teve uma explosão bem na frente do gol bloqueado. Segundos depois, ela também teve um grito fraco de pênalti rejeitado pouco antes do árbitro apitar o fim do tempo.

Cada equipe teve meia chance na prorrogação, com Hinata Miyazawa chutando na rede lateral para o Japão antes de Rodman e Smith terem suas corridas em direção ao gol anuladas.

As penalidades se aproximavam. Mas então chegou o momento de clareza de Rodman e os EUA — que resistiram por tanto tempo — finalmente passaram.