Olimpíadas 2024: Seleção Feminina dos EUA enfrenta pressão histórica em jogo pela medalha de ouro

PARIS — A maior pressão que a seleção feminina dos EUA enfrenta frequentemente não vem de suas oponentes, dos fãs ou mesmo delas mesmas. É da história.

Enquanto a atual seleção feminina dos EUA se prepara para a partida pela medalha de ouro olímpica contra o Brasil, no sábado, as jogadoras já estão bem cientes das grandes expectativas que as aguardam.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Eu cresci assistindo a esse time por tanto tempo quanto posso me lembrar”, disse Sophia Smith, que está jogando em seus primeiros Jogos de Verão. “E esse time sempre teve um padrão de vitória — e vitória no maior palco. Eu sei que, para nós, temos muito orgulho disso e queremos manter isso.”

A final de sábado será a sexta disputa de medalha de ouro para a seleção feminina dos EUA (das oito Olimpíadas em que o futebol feminino foi disputado), e elas venceram em quatro das cinco participações anteriores.

Adicione isso aos quatro títulos que elas conquistaram na Copa do Mundo Feminina, e é fácil entender por que essa nova versão da equipe sente o peso da expectativa.

Os EUA estão passando por um período (relativo) de baixa, tendo sido eliminados da Copa do Mundo Feminina no verão passado nas oitavas de final, e não tendo chegado à final nas duas últimas Olimpíadas.

Mallory Swanson, de 26 anos, disse que ela e uma amiga estavam trocando mensagens de texto outro dia sobre como assistiram à final olímpica de 2012 — quando os EUA derrotaram o Japão e ganharam o ouro — na TV, no Buffalo Wild Wings.

A seleção feminina dos EUA enfrentará o Brasil na disputa pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Carmen Mandato/Getty Images

Agora que ela está tocando em uma, Swanson disse: “É meio louco. Acho que esse tipo de momento de círculo completo é muito legal.”

Trinity Rodman, 22, não se lembra especificamente da partida de 2012, mas disse que o nível de expectativa em torno do time está enraizado em sua cultura e quase exige que cada grupo tenha seus próprios “momentos insanos”.

“Admirar esse time por tanto tempo e estar nessa posição para agora competir por uma medalha de ouro é surreal para mim”, disse Rodman.

“Agora é como se eu sentisse que há menos pressão, e acho que você está vendo isso em campo também. Estar ao lado [Swanson and Smith] ajudou. Sinto-me quase mais livre agora.”