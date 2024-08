Olimpíadas 2024: Seleção Feminina dos EUA relaxa com karaokê antes da final do Brasil

PARIS — Emma Hayes quer que suas jogadoras da seleção feminina dos EUA treinem juntas, se preparem juntas e joguem juntas como uma unidade em campo.

Ela também quer muito que eles cantem juntos.

Hayes, que começou como treinadora da seleção feminina dos EUA em junho, enfatizou a importância da diversão para sua equipe e — entre outras atividades — apresentou uma máquina de karaokê ao grupo, que se tornou parte essencial da experiência olímpica das americanas.

Em uma entrevista coletiva antes da partida pela medalha de ouro contra o Brasil no sábado, a capitã Lindsey Horan e Hayes passaram vários momentos em frente a uma sala de jornalistas globais debatendo as classificações de poder relativas entre os artistas de karaokê no elenco dos EUA.

“É entre Mal e Rose”, começou Hayes, referindo-se a Mallory Swanson e Rose Lavelle.

“Você acha? Pode haver alguns azarões… como Trin?” Horan respondeu, oferecendo Trinity Rodman como concorrente — um argumento que fez Hayes refletir profundamente.

“Sabe de uma coisa? Você está certo”, disse Hayes, notando a forte performance de Rodman em uma viagem de ônibus recente. “Mas acho que os mais extrovertidos são Rose e Mal — eles têm o tipo de movimentos de Taylor Swift”, disse ela.

Horan concordou, acrescentando que Lavelle também tem o maior catálogo de letras memorizadas entre os músicos.

“Ela nem precisa olhar para a tela”, disse Horan com admiração legítima, enquanto Hayes dizia: “Ela tem movimentos de gato”.

Horan também deixou claro que ela mesma não canta karaokê — “preciso de muito mais de mim para me colocar no microfone” — mas disse que se ela cantasse, cantaria “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.

Hayes, sem hesitação, disse que sua música favorita é o clássico do Vanilla Ice, “Ice Ice Baby”, que arrancou um aceno de cumplicidade de Horan. “Eu gostava dessa quando era adolescente”, disse Hayes. “Eu conseguia cantar essa muito bem.”

Karaokê é apenas um elemento de uma coleção de atividades fora do campo que os jogadores dos EUA podem fazer entre seus trabalhos. Embora não queira pintar com pincel largo, Hayes disse que acredita que há diferenças entre o que equipes de atletas femininas e atletas masculinos podem achar agradável fazer durante seu tempo livre.

A seleção feminina dos EUA jogará contra o Brasil na disputa pela medalha de ouro olímpica em Paris no sábado. Foto de Claudio Villa/Getty Images

Jogar videogame, disse Hayes, não é necessariamente atraente para seu grupo.

“Gostamos de tomar cafés, gostamos de fazer as unhas, idealmente tem um cabeleireiro lá”, disse Hayes. “Gostamos de karaokê, gostamos de jogar Lego, gostamos de quebra-cabeças.”

A menção aos quebra-cabeças então levou Hayes a uma digressão diferente, e ela destacou a zagueira Naomi Girma e a goleira reserva Jane Campbell como estando entre as melhores em quebra-cabeças e Lego.

“Eles fizeram uma Estátua da Liberdade muito boa”, disse Hayes. “Foi uma obra de arte.”

Esses tipos de atividades fora de campo são importantes, disse Hayes, porque a intensidade da agenda dos jogadores durante este torneio pode ser esmagadora. Ter maneiras de se separar do futebol é essencial, e algo que Hayes acredita ser necessário para ajudar um grupo a se unir.

“É importante que os jogadores tenham espaço para respirar e relaxar e não ter tudo tão formal”, disse Hayes. “Quando trabalhamos, trabalhamos. E quando temos alegria, temos alegria. Isso é muito importante.”

Para isso, Hayes também sugeriu que os organizadores das Olimpíadas analisassem atentamente o cronograma do torneio de futebol antes dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 em Los Angeles.

Os Estados Unidos e o Brasil jogarão sua sexta partida em 17 dias no sábado — incluindo duas que foram para a prorrogação — e tiveram que viajar entre cidades em diversas ocasiões, já que grande parte do torneio olímpico foi realizado em cidades fora de Paris.

Horan disse que os jogadores disseram uns aos outros que tinham que “aceitar o peso” de tal esforço, e Hayes disse que a segurança e o bem-estar dos jogadores deveriam ser sempre uma prioridade.

“Há muito tempo para talvez adaptar o cronograma ou olhar para isso e dar mais tempo”, ela disse. “O bem-estar do jogador deve sempre vir em primeiro lugar.”