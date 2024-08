Olimpíadas 2024: Sifan Hassan ganha ouro na maratona de Paris

Sifan Hassan (E) garantiu o ouro com uma corrida dramática perto da linha de chegada. Getty

PARIS — Sifan Hassan encerrou sua semana gigantesca com uma medalha de ouro na maratona feminina no domingo, completando sua notável tripla tentativa de medalha nos 5.000 metros, 10.000 metros e maratona.

O outro atleta que alcançou o feito foi o grande corredor tcheco Emil Zátopek, que conquistou as três medalhas de ouro em Helsinque em 1952, quando a corrida de longa distância era muito diferente do que é hoje.

O atleta holandês quebrou o recorde olímpico na maratona com o tempo de 2:22:55.

Hassan entrou na corrida tendo já corrido 50 voltas na pista do Stade de France esta semana, ganhando medalhas de bronze nos 5.000 e 10.000 metros femininos — esta última apenas 36 horas antes da corrida de 26 milhas.

A jovem de 31 anos falou a semana toda sobre seu medo da corrida mais longa das Olimpíadas, até mesmo pensando na corrida enquanto competia na pista. “Estou morrendo de medo da maratona”, disse ela na segunda-feira. Ela citou Muhammad Ali em uma publicação no Instagram no sábado, dizendo: “Se seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente.”

Mas ela tinha pouco a temer e teve uma performance corajosa, na qual se esforçou para permanecer no grupo líder nas muitas colinas íngremes do percurso de Paris.

Hassan aumentou a marcha quando o percurso ficou plano e terminou com um sprint total ao lado de Tigst Assefa, da Etiópia, e Hellen Obiri, do Quênia. Primeiro, Obiri caiu, incapaz de acompanhar, então Hassan esbarrou ombros com Assefa enquanto o atleta holandês tomou uma linha de corrida através da chegada sinuosa para se tornar o campeão olímpico.

Isso significa que ela agora ganhou medalhas olímpicas que vão dos 1.500 metros à maratona em uma demonstração impressionante de velocidade e resistência na pista. Em Tóquio 2020, Hassan completou outra tríplice coroa, ganhando o bronze nos 1.500 metros, bem como nos 5.000 e 10.000 metros.

O percurso de Paris foi a mesma rota brutal usada para a corrida masculina de sábado. Começou do lado de fora da prefeitura de Paris, Hotel de Ville, e passou por pontos turísticos como a ópera Palais Garnier, Place Vendome, o museu do Louvre, o Trocadero e a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes.

Terminou com Hassan disparando pela reta final panorâmica na sombra da Esplanade des Invalides.