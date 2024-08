Olimpíadas 2024: Stephen Curry não está preocupado com sua pequena queda

PARIS — Stephen Curry está tentando aproveitar sua primeira experiência olímpica, participando de eventos como vôlei e a aguardada final geral de ginástica feminina, ao mesmo tempo em que emociona grandes multidões internacionais com suas lendárias rotinas de tiro antes do jogo.

Quanto ao seu desempenho real, bem, isso ainda não atingiu o ideal olímpico de Curry.

Em geral, o Time EUA tem tido um jogo forte em toda a escalação durante seus dois primeiros jogos na França. Os americanos conquistaram um par de vitórias confortáveis ​​sobre a Sérvia e o Sudão do Sul, já garantindo uma vaga na rodada de medalhas. Curry, no entanto, se viu em uma mini queda de tiro.

Curry acertou apenas 1 de 9 e 0 de 6 em cestas de 3 pontos na quarta-feira contra o Sudão do Sul, enquanto o resto do time acertou 59% no geral e 54% além do arco. Em seus últimos quatro jogos, incluindo os dois jogos de exibição que o Time EUA jogou em Londres, a estrela do Golden State Warriors está acertando apenas 33% (13 de 39) no geral e 24% (7 de 29) em cestas de 3 pontos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Até agora, neste verão, o melhor arremessador de 3 pontos da história do esporte não se beneficiou da linha de 3 pontos internacional mais curta (22 pés, 1¾ polegadas, em comparação com 23 pés, 9 polegadas na NBA). Curry arremessou 44% em 3 pontos na Copa do Mundo de 2014 na Espanha, a última vez que jogou pela seleção nacional usando a linha de 3 pontos da FIBA.

“Você está sempre irritado”, disse Curry, que terá a chance de encontrar algum ritmo antes da rodada de medalhas na partida final da fase de grupos dos EUA, no sábado, contra Porto Rico.

“Você quer fazer arremessos.”

Curry admitiu que está lidando com o ajuste de ter menos oportunidades no elenco carregado. Ele está tendo uma média de apenas nove arremessos por jogo nos sete jogos de exibição e olímpicos que os EUA jogaram até agora, menos da metade dos 20 que ele teve em média nas últimas seis temporadas com o Golden State. Nas últimas nove temporadas, ele teve um total de 10 jogos da NBA nos quais tentou nove ou menos arremessos.

“Eu sei que as equipes vão ficar focadas em me rastrear”, disse Curry. “Então isso coloca um pouco mais de pressão nos arremessos que você faz. Eu meio que forcei um casal [vs. South Sudan]. Você passa de 20 e poucos arremessos por jogo para talvez 6 a 10, então você tem que estar pronto para eles.”

LeBron James, Stephen Curry e companhia buscam levar a equipe dos EUA à quinta medalha de ouro olímpica consecutiva. • Paine: Os 20 melhores jogadores da NBA nas Olimpíadas

• Olimpianos, reúnam-se! Crie um esquadrão

• Cavalo de vento: Steph e LeBron de olho no ouro

• Classificações de poder: Como o campo de 12 equipes se compara

• Pelton: Será que esse time pode ser o melhor de todos os tempos?

• Equipe EUA: Lista completa, programação, notícias

O técnico do Team USA, Steve Kerr, afastou qualquer preocupação, tendo visto Curry passar por momentos difíceis ocasionais apenas para explodir com jogos gigantes um número incontável de vezes na última década em que treinou Curry no Golden State. A única vez nas últimas três temporadas da NBA em que Curry arremessou tão mal quanto nos últimos quatro jogos foi em janeiro de 2022 — e essa temporada terminou com o quarto título do Warriors em oito temporadas.

“Steph é Steph. Eu o vi ter noites difíceis antes e então ele faz 40 na noite seguinte”, disse Kerr. “Eu o vi muitas vezes fazer 1 de 9 no primeiro tempo e então explodir para 30 pontos no segundo. A FIBA ​​é um pouco diferente, isso não é a NBA. É um jogo de 40 minutos. Você está jogando menos minutos, você está fazendo menos arremessos.”

Curry fez três cestas de três pontos na abertura olímpica contra a Sérvia. Duas semanas atrás, em Abu Dhabi, ele esmagou os sérvios com seis cestas de três pontos, marcando 18 pontos em seus primeiros 11 minutos em quadra antes de ser substituído. Porque neste Time EUA, mesmo se você estiver em alta, não há tempo de jogo garantido ou números de arremessos.

Ninguém precisa lembrar Curry da mentalidade do atirador; confiança não é um problema para ele. Mas agora ele está trabalhando na paciência.

“As comportas podem abrir a qualquer momento, então você nunca vai querer se abater”, disse Curry. “Você não pode deixar [missed shots] roubar de você todas as outras coisas que você precisa fazer para ajudar o time a vencer.”