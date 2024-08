Olimpíadas: Alemanha vence Canadá e joga contra EUA nas semifinais de futebol

A Alemanha encerrou a controversa campanha olímpica do Canadá na disputa de pênaltis em Marselha na sexta-feira, garantindo uma vaga na semifinal de futebol contra a seleção feminina dos Estados Unidos.

Após um empate sem gols na prorrogação, Ann-Katrin Berger foi a heroína da Alemanha, defendendo pênaltis de Ashley Lawrence e Adriana Leon, antes de converter o chute da vitória para decidir a batalha entre as duas últimas vencedoras da medalha de ouro olímpica.

“Fiquei surpreso comigo mesmo, que eu me acalmei, e não senti nenhuma pressão”, disse Berger. “Então foi uma sensação bem legal quando a bola atingiu a rede e vi o goleiro indo para o outro lado.”

A vitória prepara uma revanche da fase de grupos, quando as americanas saíram confortavelmente vencedoras por 4 a 1 sobre a campeã de 2016. A seleção feminina dos EUA garantiu sua vaga nas semifinais com uma vitória na prorrogação sobre o Japão no início do sábado.

Sydney Lohmann quase marcou para a Alemanha no segundo tempo extra, mas sua cabeçada de seis metros de distância passou raspando o travessão.

Adriana Leon teve talvez a melhor chance da partida para o Canadá aos 71 minutos, quando ameaçou em um contra-ataque, mas Berger estava pronta.

Ann-Katrin Berger defendeu dois pênaltis e marcou seu gol na vitória da Alemanha sobre o Canadá nas quartas de final. SYLVAIN THOMAS/AFP via Getty Images

O atual campeão, o Canadá, tem sido perseguido por um escândalo de espionagem por drones durante todo o torneio, com o técnico Bev Priestman banido por um ano pela FIFA e o time perdendo seis pontos na fase de grupos.

Os jogadores do Canadá estavam mentalmente exaustos após a derrota de sábado, depois de vencer todas as partidas na fase de grupos para superar a dedução de pontos.

“Não consigo encontrar as lágrimas porque as derramei todas na semana passada”, disse a defensora canadense Vanessa Gilles. “Então, chegar até aqui, acho que é uma prova do nosso grupo.”

Antes do início do torneio, a Nova Zelândia relatou um drone voando sobre o treinamento. Mais tarde, as autoridades detiveram um analista da equipe do Canadá e confiscaram equipamentos de vigilância.

Dois membros da equipe foram imediatamente mandados para casa e Priestman se retirou da abertura das Olimpíadas. Mas o CEO e secretário-geral da Canada Soccer, Kevin Blue, disse que evidências vieram à tona de que a vigilância era uma “deficiência ética sistêmica”, citando também um suposto incidente na recente Copa América nos Estados Unidos. Andy Spence estava liderando o time em seu lugar.

Spence disse que seu trabalho daqui para frente é apoiar os jogadores enquanto a Canada Soccer continua sua investigação independente.

“Acho que seria injusto da minha parte começar a fazer comentários sobre algo que é muito maior do que eu”, disse ele.

A capitã do Canadá, Jessie Fleming, se machucou e não retornou após o intervalo.

“É difícil. Às vezes o futebol não sai do seu jeito, e, fomos nós hoje”, disse Fleming. “Mas estou muito orgulhoso de fazer parte deste time. E acho que há muitos pontos positivos para tirar deste torneio. Quer dizer, eu realmente sinto que os colocamos nas cordas no segundo tempo.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.