Olimpíadas: Angela Carini receberá US$ 50 mil em derrota para Imane Khelif

A Associação Internacional de Boxe (IBA) premiará a italiana Angela Carini, que perdeu sua luta nas oitavas de final dos meio-médios para a argelina Imane Khelif nas Olimpíadas de Paris em 46 segundos na quinta-feira, com US$ 50.000 em prêmios em dinheiro, informou a entidade na sexta-feira.

Carini desistiu no primeiro round depois que o argelino, que está no centro de uma discussão de gênero, desferiu uma série de socos no italiano.

A IBA, que teve seu reconhecimento internacional retirado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no ano passado, disse que Carini receberia US$ 50.000, sua federação mais US$ 25.000 e seu treinador mais US$ 25.000.

“Não entendo por que mataram o boxe feminino”, disse o presidente da IBA, Umar Kremlev. “Somente atletas elegíveis devem competir no ringue por uma questão de segurança. Não consegui olhar para as lágrimas dela.”

Khelif, da Argélia, e Lin Yu-ting, bicampeã mundial de Taiwan, foram liberadas para competir em Paris, apesar de terem sido desclassificadas no Campeonato Mundial de 2023, após não cumprirem as regras de elegibilidade da IBA, que impedem atletas com cromossomos XY masculinos de competir em eventos femininos.

No ano passado, o COI retirou da IBA o status de órgão regulador do boxe por questões de governança e assumiu o comando da competição de boxe de Paris 2024, mas agora se encontra no centro de uma disputa sobre a participação da dupla.

O peso médio Khelif enfrenta agora o húngaro Luca Anna Hamori.

Em uma entrevista ao jornal italiano Gazetta dello Sport publicada na sexta-feira, Carini disse que não pretendia causar tanta polêmica.

“Toda essa controvérsia certamente me deixou triste, e também senti pena da minha oponente. Ela não teve nada a ver com isso e, assim como eu, estava aqui apenas para lutar”, disse ela.

“Não foi intencional, na verdade peço desculpas a ela e a todos. Fiquei bravo, porque meus Jogos já tinham virado fumaça. Não tenho nada contra Khelif e, pelo contrário, se por acaso a encontrasse novamente, lhe daria um abraço.”

‘MAUS TRATOS’

O COI disse que a decisão da IBA de desqualificar os boxeadores no ano passado foi arbitrária e a principal causa do furor que levou pessoas como a autora britânica J.K. Rowling e o bilionário Elon Musk a expressarem sua oposição à competição deles nos Jogos.

A primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, que se encontrou com o presidente do COI, Thomas Bach, na quinta-feira, disse que o atleta italiano enfrentou um boxeador que tinha vantagens físicas e que não era uma luta entre iguais.

No entanto, a campeã mundial peso-pena feminina do WBC, Skye Nicolson, destacou que Khelif e Lin foram derrotados por mulheres diversas vezes durante suas carreiras e disse que “elas não merecem esse tratamento ruim”.

“Na verdade, lutei e treinei com as duas garotas”, disse o australiano em uma postagem no Instagram.

“Elas cresceram como meninas, como fêmeas, como mulheres. Elas competiram como mulheres o tempo todo. Elas não são homens natos que decidiram se chamar de mulheres ou se identificar como mulheres para lutar contra mulheres nas Olimpíadas.

“Sinto que o que aconteceu com a garota italiana foi mais um golpe publicitário do que qualquer outra coisa.

Alguns esportes limitaram os níveis de testosterona permitidos para atletas que competem em competições femininas, enquanto outros proíbem todos que já passaram pela puberdade masculina.

Diferenças de Transtorno Sexual (DSD) são um grupo de condições raras envolvendo genes, hormônios e órgãos reprodutivos. Algumas pessoas com DSDs são criadas como mulheres, mas têm cromossomos sexuais XY e níveis de testosterona no sangue na faixa masculina.

O COI disse que as regras de elegibilidade eram baseadas nas dos Jogos de Tóquio em 2021 e não poderiam ser alteradas durante uma competição.