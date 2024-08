Olimpíadas de 2024: Análise fotográfica da vitória de Noah Lyles nos 100m

Noah Lyles encerrou uma seca de 20 anos nos Estados Unidos na final masculina dos 100 m no domingo, conquistando o ouro com um tempo pessoal de 9,784 segundos.

Lyles conquistou o primeiro lugar à frente do jamaicano Kishane Thompson por 0,005 segundos, marcando a corrida de 100m masculina mais próxima nas Olimpíadas desde 1980, de acordo com a ESPN Stats & Information. Foi também a segunda vez nos últimos 60 anos que os dois primeiros colocados correram o mesmo tempo medindo até os centésimos.

O tronco do americano de 27 anos cruzou a linha de chegada primeiro, o que lhe garantiu a vitória.

“Estávamos esperando os nomes aparecerem e, para ser honesto, eu vim [to Thompson] e eu fiquei tipo, ‘Acho que você conseguiu, grandão!'” Lyles disse em uma entrevista coletiva pós-corrida. “Algo disse que eu precisava me inclinar, e eu fiquei tipo, ‘Vou me inclinar’, porque é esse tipo de corrida.”

Aqui está uma análise fotográfica da vitória histórica de Lyles:

Fora dos blocos de partida

O forte campo na final incluiu três americanos — Lyles, Fred Kerley (que ganhou um bronze) e Kenneth Bednarek — mais dois jamaicanos — Thompson e Oblique Seville. Lyles não teve a melhor largada, mas compensou quando a corrida começou.

Ganhando força

Lyles rapidamente recuperou terreno conforme a corrida avançava. Ele se aproximava cada vez mais da linha de chegada, o que o colocava em posição privilegiada para uma medalha.

Acabamento fotográfico

Lyles não liderou a corrida até o momento final e mais importante. À primeira vista, parecia que Thompson, da Jamaica, havia conquistado o ouro. Mas, com a distância se fechando, Lyles empurrou seu torso para além de Thompson no último segundo.

Comemorações depois de uma espera

Demorou quase meio minuto para o vencedor oficial da corrida ser anunciado. Lyles e Thompson ficaram perto um do outro enquanto olhavam para o painel de vídeo, esperando o resultado.

Assim que foi confirmado que Lyles ganhou o ouro, ele levantou seu número para o céu, gritou “América. Eu disse, eu consigo” e saiu correndo para comemorar com sua família.

