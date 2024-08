Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na quarta-feira

A’ja Wilson e a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos podem estender sua sequência de vitórias olímpicas para 59 jogos com uma vitória nas quartas de final na quarta-feira nos Jogos de Paris de 2024.

Mas antes disso, vários atletas americanos competirão no maior palco global do seu esporte.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Nelly Korda, da equipe dos EUA, começará sua defesa da medalha de ouro enquanto o golfe feminino começa. As compatriotas americanas Lilia Vu e Rose Zhang, classificadas como nº 2 e nº 9 no Rolex Women’s World Golf Rankings, respectivamente, também jogarão na primeira rodada.

Vários eventos de atletismo continuam ao longo do dia. A atual campeã do salto com vara feminino Katie Moon parece querer voltar ao topo do pódio olímpico. Três americanas correrão nas semifinais femininas dos 400 metros por uma chance de disputar uma medalha na final. Enquanto isso, Quincy Jones e Christopher Bailey, os primeiros colocados, esperam aumentar a contagem de medalhas da equipe dos EUA após a final dos 400 metros masculinos.

Aqui estão alguns dos principais eventos de quarta-feira.

Principais eventos para assistir

3:00 da manhã horário do leste dos EUA: Golfe (individual feminino): Rose Zhang (horário de saída: 3h44 ET), Nelly Korda (horário de saída: 3h55), Lilia Vu (horário de saída: 5h55)

6h30 horário do leste dos EUA: Skate (preliminares de parque masculino)

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

12h15 horário do leste dos EUA: Atletismo (final do salto com vara feminino)

13h00 horário do leste dos EUA: Polo aquático (quartas de final masculino): Seleção EUA x Austrália

13h30 horário do leste dos EUA: Natação artística (final da rotina acrobática por equipe)

13h30 horário do leste dos EUA: Levantamento de peso (final feminino de 49 kg)

14h45 horário do leste dos EUA: Atletismo (semifinal feminina de 400m)

15h20 horário do leste dos EUA: Atletismo (final masculino de 400 m)

15h30 horário do leste dos EUA: Basquete (quartas de final feminino): Seleção EUA x Nigéria

16h00 horário do leste dos EUA: Vôlei de praia (quartas de final masculino): Seleção EUA x Catar

Uma lista completa da programação de 7 de agosto pode ser encontrada aqui.