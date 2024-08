Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na quinta-feira

LeBron James, Sydney McLaughlin-Levrone e Noah Lyles são alguns dos nomes mais conhecidos que competirão na quinta-feira nos Jogos de Paris.

Mas haverá muita ação antes que eles assumam o centro do palco.

Nelly Korda, Lilia Vu e Rose Zhang estão entre as primeiras competidoras do dia, enquanto o golfe feminino continua com sua segunda rodada.

Enquanto isso, as equipes femininas de vôlei e polo aquático dos EUA jogarão nas semifinais pela chance de disputar o ouro.

Lyles, o novo medalhista de ouro dos 100 metros masculino, correrá novamente na pista com a esperança de adicionar mais joias à sua coleção e o título de “homem mais rápido do mundo”.

Logo após a corrida, o time masculino de basquete dos Estados Unidos enfrentará o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic e a seleção sérvia, com uma vaga na disputa pela medalha de ouro em jogo.

Enquanto o jogo estiver em andamento, McLaughlin-Levrone estará na pista competindo pelo ouro na final dos 400 metros com barreiras femininos, o evento em que ela baixou seu próprio recorde mundial nas eliminatórias olímpicas dos EUA no final de junho com um tempo de 50,65 segundos. No lado masculino, Grant Holloway é o favorito para vencer os 110 metros com barreiras masculinos, onde competirá ao lado dos compatriotas americanos Freddie Crittenden e Daniel Roberts.

Aqui está o que assistir na quinta-feira.

Principais eventos para assistir

3:00 da manhã horário do leste dos EUA: Golfe (individual feminino): Lilia Vu (horário de saída: 3h55 ET), Rose Zhang (horário de saída: 5h44), Nelly Korda (horário de saída: 5h55)

10:00 da manhã horário do leste dos EUA: Voleibol (semifinal feminino): Brasil x EUA

12h35 horário do leste dos EUA: Polo aquático (semifinal feminino): Austrália x EUA

14h30 horário do leste dos EUA: Atletismo (final dos 200 metros masculino)

15h00 horário do leste dos EUA: Basquete (semifinal masculina): EUA x Sérvia

15h25 horário do leste dos EUA: Atletismo (final dos 400 metros com barreiras feminino)

15h45 horário do leste dos EUA: Atletismo (final dos 110 metros com barreiras masculino)

Uma lista completa da programação de 8 de agosto pode ser encontrada aqui.