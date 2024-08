Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na segunda-feira

Simone Biles e Suni Lee competem pela última vez nos Jogos de Paris 2024 na segunda-feira.

Biles estará nas finais da trave de equilíbrio e do solo, onde ganhou duas medalhas de bronze (na trave) e uma de ouro (no solo) em Olimpíadas anteriores. Ela ganhou três medalhas de ouro em Paris, elevando seu total de carreira para sete. Embora Biles não tenha confirmado se competirá nos Jogos de Los Angeles de 2028, ela disse “nunca diga nunca” no sábado.

Lee também competirá na final da trave, onde terminou em quinto lugar em Tóquio. Lee ganhou duas medalhas de bronze e uma de ouro em Paris, igualando seu total de medalhas de três anos atrás.

Após ganhar o ouro na final dos 100m masculino, Noah Lyles retorna à pista para a Rodada 1 dos 200m masculino. Desde 2022, Lyles não perdeu uma corrida nos 200m no campeonato mundial ou nas Olimpíadas. Se Lyles vencer os 200m, ele se tornará apenas o terceiro homem a vencer os 100m e os 200m em uma única Olimpíada — Usain Bolt (três vezes) e Carl Lewis em 1984 são os únicos outros a fazê-lo, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Na areia ou em ambientes fechados, um punhado de times de vôlei dos Estados Unidos competem em jogos eliminatórios. Chase Budinger e Miles Evans enfrentam os noruegueses Christian Sørum e Anders Mol, que ganharam o ouro em Tóquio, nas oitavas de final. O time masculino de vôlei dos EUA joga contra o Brasil nas quartas de final após uma fase de grupos invicta.

Veja o que esperar na segunda-feira.

Principais eventos para assistir

04:05 da manhã horário do leste dos EUA : Atletismo — 400m com barreiras masculino – Rodada 1

5h45 horário do leste dos EUA : Ginástica — Final das barras paralelas masculinas, Final da trave de equilíbrio feminina

8h00 horário do leste dos EUA : Vôlei de praia masculino – oitavas de final — EUA (Chase Budinger/Miles Evans) x Noruega (Christian Sørum/Anders Mol)

8h23 horário do leste dos EUA : Ginástica — Final do solo feminino

11h00 horário do leste dos EUA : Vôlei de praia masculino – oitavas de final — EUA (Miles Partain/Andrew Benesh) x Itália (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai)

11h30 horário do leste dos EUA : Semifinais de basquete feminino 3×3 — EUA x Espanha

12h00 horário do leste dos EUA : Vôlei de praia feminino – oitavas de final — EUA (Taryn Kloth/Kristen Nuss) x Canadá (Brandie Wilkerson/Melissa Humana-Paredes)

13h55 horário do leste dos EUA : 200m masculino – 1ª rodada

14h45 horário do leste dos EUA : Semifinal feminina de 200m, Final feminina de 5000m, Final feminina de 800m

15h00 horário do leste dos EUA: Quartas de final do vôlei masculino — EUA x Brasil

