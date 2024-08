Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na sexta-feira

A última sexta-feira das Olimpíadas de 2024 traz rodadas eliminatórias importantes para algumas das principais equipes dos EUA, enquanto Sha’Carri Richardson entra na pista pela última vez em Paris.

Escolhas do editor



2 Relacionados

O basquete feminino dos EUA enfrenta a Austrália em sua semifinal, buscando uma chance de avançar para a disputa pela medalha de ouro pela oitava vez consecutiva. O time dominou as Olimpíadas até agora, vencendo cada jogo por pelo menos dois dígitos.

Na piscina, o time masculino de polo aquático dos EUA enfrenta a Sérvia na semifinal. É a primeira vez que os EUA estão na semifinal de polo aquático masculino de uma Olimpíada desde 2008. Os sérvios ganharam medalhas de ouro consecutivas no evento e estão buscando se tornar o terceiro time masculino a ganhar três consecutivas.

Na pista, as equipes masculina e feminina do revezamento 4×100 competirão nas finais. Esta é a última oportunidade para Richardson adicionar outra medalha à sua contagem nos Jogos de Paris de 2024. Mais tarde no dia, Rai Benjamin buscará sua primeira medalha de ouro olímpica nos 400m com barreiras masculino.

Aqui está o que esperar na sexta-feira.

Principais eventos para assistir

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

3 da manhã horário do leste dos EUA : Golfe — Jogo individual feminino por tacadas, rodada 3

4:40 da manhã horário do leste dos EUA : Atletismo — Revezamento 4x400m feminino, rodada 1, revezamento 4x400m masculino, rodada 1

5h30 horário do leste dos EUA : Atletismo — Semifinal de 800m masculino, Semifinal de 100m com barreiras feminino

8h35 horário do leste dos EUA : Polo aquático — Semifinal masculina: EUA x Sérvia

10h00 horário do leste dos EUA : Voleibol — Disputa pela medalha de bronze masculina: EUA x Itália

11h30 horário do leste dos EUA : Basquete — Semifinal feminina: EUA x Austrália

12h00 horário do leste dos EUA : Futebol — Disputa pela medalha de ouro masculina: França x Espanha

13h30 horário do leste dos EUA : Atletismo — Revezamento 4x100m feminino final, Revezamento 4x100m masculino final, Final 400m feminino

15h45 horário do leste dos EUA: Atletismo — Final dos 400m com barreiras masculino

Uma lista completa da programação de sexta-feira pode ser encontrada aqui.