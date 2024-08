Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na sexta-feira

A primeira semana dos Jogos de Paris de 2024 termina com Sha’Carri Richardson entrando na pista e dois dos melhores nadadores da equipe dos EUA retornando à piscina.

A tão esperada estreia olímpica de Richardson acontecerá durante a rodada preliminar dos 100m femininos. Richardson venceu o evento no campeonato mundial de 2023.

Depois de se tornar a mulher mais condecorada na história olímpica dos EUA na quinta-feira, Katie Ledecky está de volta à piscina na sexta-feira para a bateria dos 800m livre feminino. É o evento final para Ledecky em Paris e a última chance de ganhar sua nona medalha de ouro olímpica, que a empataria com Larisa Latynina, uma ginasta da União Soviética, para o maior número de ouros de uma atleta olímpica.

Caeleb Dressel já ganhou uma medalha de ouro como parte do revezamento 4x100m livre masculino. Ele pode adicionar outra na sexta-feira, quando corre na final de 50m livre, que venceu em Tóquio. Dressel também competirá na bateria masculina de 100m borboleta.

A seleção olímpica masculina de futebol dos EUA enfrenta o Marrocos em sua primeira partida de quartas de final desde os Jogos de Sydney em 2000. A seleção dos EUA terminou em quarto lugar naquele ano, seu melhor resultado nas Olimpíadas.

Há confrontos importantes no tênis também. A busca de Novak Djokovic por sua primeira medalha de ouro continua com uma semifinal de simples masculino contra Lorenzo Musetti, enquanto Carlos Alcaraz enfrenta Felix Auger-Aliassime do outro lado. A disputa pela medalha de bronze feminina também acontecerá, junto com as disputas pela medalha de bronze e ouro para duplas mistas.

Veja o que esperar na sexta-feira.

Principais eventos para assistir

3 da manhã horário do leste dos EUA : Golfe — Jogo individual masculino por tacadas, rodada 2

4h35 horário do leste dos EUA : Atletismo — 100m feminino – rodada preliminar

5h da manhã horário do leste dos EUA : Eliminatórias de natação – 100m borboleta masculino, 200m medley individual feminino, 800m livre feminino, revezamento medley 4x100m misto

5:50 da manhã horário do leste dos EUA : Atletismo — 100m feminino rodada 1

6h da manhã horário do leste dos EUA : Tênis — Semifinais de duplas masculinas e femininas

7h30 horário do leste dos EUA : Tênis — Semifinais de simples masculino

9h00 horário do leste dos EUA :Quartas de final do futebol masculino — EUA x Marrocos

10h00 horário do leste dos EUA : Tênis — Duplas mistas – medalha de bronze, simples feminino – medalha de bronze

13h00 horário do leste dos EUA : Tênis — Semifinal de simples masculino, partida pela medalha de ouro em duplas mistas

14h30 horário do leste dos EUA : Natação — Final de 50m livre masculino, final de 200m costas feminino, final de 200m medley individual masculino

15h00 horário do leste dos EUA: Natação — Semifinais de 100m borboleta masculino, semifinais de 200m medley individual feminino

Uma lista completa da programação de sexta-feira pode ser encontrada aqui.