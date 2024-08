Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na terça-feira

O basquete masculino dos EUA começa a fase eliminatória na terça-feira nos Jogos de Paris de 2024, enquanto a seleção feminina dos EUA tem a chance de avançar para a disputa pela medalha de ouro.

O time dos EUA enfrentará o Brasil nas quartas de final do basquete masculino, continuando sua busca pela quinta medalha de ouro consecutiva. Os americanos ficaram invictos em seu grupo, ganhando a primeira colocação das rodadas de medalhas. O Brasil precisou de um desempate para avançar para as quartas de final, mas acertou 45% dos arremessos de longa distância durante a fase de grupos.

Após derrotar o Japão no sábado com um strike tardio de Trinity Rodman, a seleção feminina dos EUA enfrenta a Alemanha por uma vaga na disputa pela medalha de ouro. Esta será a sétima partida semifinal olímpica em oito participações para as americanas. Os EUA derrotaram a Alemanha por 4 a 1 na fase de grupos.

É um dia movimentado para a equipe dos EUA na pista. Três americanas — Gabby Thomas, McKenzie Long e Brittany Brown — têm uma chance de ganhar medalhas na final feminina dos 200m, enquanto outros três — Cole Hocker, Yared Nuguse e Hobbs Kessler — competirão na final masculina dos 1500m. Michael Norman (400m masculino) e Sydney McLaughlin-Levrone (400m com barreiras feminino) têm corridas semifinais após fortes eliminatórias na segunda-feira.

Uma das duas duplas americanas masculinas ou femininas restantes no vôlei de praia, Sara Hughes e Kelly Chang enfrentam a dupla da Suíça nas quartas de final. As mulheres dos EUA também têm uma importante partida de quartas de final de vôlei indoor contra a quarta colocada Polônia.

Principais eventos para assistir

4 da manhã horário do leste dos EUA : Tênis de mesa feminino – oitavas de final – EUA x Alemanha

5h da manhã horário do leste dos EUA :Quartas de final do basquete masculino — Alemanha x Grécia

6h30 horário do leste dos EUA: Skateboarding — Rodada preliminar do Women’s Park

11h00 horário do leste dos EUA : Quartas de final de vôlei feminino — EUA x Polônia

11h30 horário do leste dos EUA : Skate — Final do Park Feminino

12h00 horário do leste dos EUA :Quartas de final de basquete masculino — França x Canadá

12h00 horário do leste dos EUA : Semifinal de futebol feminino — EUA x Alemanha

13h55 horário do leste dos EUA : Atletismo — Semifinal de 400m masculino, Final de lançamento de martelo feminino, Semifinal de 400m com barreiras feminino, Final de salto em distância masculino, Final de 1500m masculino

14h35 horário do leste dos EUA :Quartas de final do polo aquático feminino: EUA x Hungria

15h30 horário do leste dos EUA :Quartas de final de basquete masculino — EUA x Brasil

15h40 horário do leste dos EUA : Atletismo — Final dos 200m feminino

16h00 horário do leste dos EUA: Quartas de final de vôlei de praia feminino — EUA (Kelly Cheng/Sara Hughes) x Suíça (Nina Brunner/Tanja Hüberli)

