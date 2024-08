Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir no domingo

Bem-vindos ao último dia das Olimpíadas de 2024!

Com o cair da cortina dos Jogos de Paris, a equipe dos EUA está pronta para encerrar uma jornada inesquecível com duas aguardadas disputas pela medalha de ouro.

Mas antes disso, a seleção masculina de polo aquático dos Estados Unidos vai à piscina para a partida pela medalha de bronze contra a Hungria.

Mais tarde, no mesmo dia, a seleção feminina de vôlei dos EUA assume o centro das atenções, ansiosa para defender seu título no que promete ser um confronto emocionante contra a Itália.

A competição olímpica é então encerrada com seu evento final: o jogo da medalha de ouro do basquete feminino. Com uma vitória sobre a França, o Time EUA se tornaria o primeiro time em qualquer esporte a ganhar oito medalhas de ouro olímpicas consecutivas.

Por fim, a cerimônia de encerramento reunirá os melhores atletas do mundo para celebrar a competição, a união e a perseverança que moldaram estes Jogos.

Veja o que assistir no domingo nas Olimpíadas.

Principais eventos para assistir

4h35 horário do leste dos EUA: Polo aquático (disputa pela medalha de bronze masculino): EUA x Hungria

10:00 da manhã horário do leste dos EUA: Voleibol (disputa pela medalha de ouro feminina): EUA x Itália

9h30 horário do leste dos EUA: Basquete (jogo da medalha de ouro feminina): França x EUA

15h00 horário do leste dos EUA: Cerimônia de encerramento

Uma lista completa da programação de 11 de agosto pode ser encontrada aqui