Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir no domingo

O segundo domingo dos Jogos de Paris de 2024 contará com alguns dos maiores nomes da equipe dos EUA competindo por medalhas.

Suni Lee competirá na final das barras assimétricas femininas, evento em que conquistou o bronze nos Jogos de Tóquio em 2021. Lee já tem uma medalha de bronze e uma de ouro em Paris, e as barras assimétricas são um dos dois eventos restantes para ela, sendo o outro a final da trave de equilíbrio na segunda-feira.

Na pista, Noah Lyles tentará ganhar uma medalha na final masculina dos 100 metros. Mas primeiro ele precisa avançar além das semifinais. Lyles admitiu que subestimou o campo em sua corrida da rodada preliminar no sábado, terminando em segundo na corrida.

O espanhol Jon Rahm e o norte-americano Xander Schauffele estão empatados em primeiro lugar com 14 abaixo, indo para o último dia do jogo individual de tacadas do golfe masculino. O britânico Tommy Fleetwood está em terceiro com 13 abaixo, enquanto há um empate em quarto lugar entre o japonês Hideki Matsuyama e o norueguês Nicolai Højgaard com 11 abaixo.

Domingo marca o último dia dos eventos de natação nos Jogos de Paris com três finais. Gretchen Walsh, da equipe dos EUA, pode ganhar sua quarta medalha de Paris nos 50 metros livres femininos, enquanto a nadadora americana Kate Douglass busca o mesmo total ao competir no revezamento medley 4×100 metros feminino.

Em uma revanche da final de Wimbledon 2024, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz se enfrentam na partida de tênis pela medalha de ouro em simples masculino em Roland Garros. Uma vitória daria a Djokovic, da Sérvia, sua primeira medalha de ouro olímpica.

Principais eventos para assistir

3 da manhã horário do leste dos EUA : Golfe — jogo individual masculino por tacadas, Rodada 4

6h da manhã horário do leste dos EUA : Tênis — partida pela medalha de bronze em duplas femininas

6h35 horário do leste dos EUA : Atletismo – 400m com barreiras feminino, Rodada 1

8h30 horário do leste dos EUA : Tênis — partida pela medalha de ouro em simples masculino

9h40 horário do leste dos EUA : Ginástica — final das barras assimétricas femininas

23h15 horário do leste dos EUA : Basquete feminino — EUA x Alemanha

12:30 pm horário do leste dos EUA : Natação – final de 50m livre feminino, final de 1500m livre masculino, final de revezamento medley 4x100m masculino/feminino

14h05 horário do leste dos EUA : Atletismo — semifinal masculina de 100 m, final masculina de lançamento de martelo, semifinal feminina de 800 m, semifinal masculina de 1500 m

15h30 horário do leste dos EUA : Basquete 3×3 masculino — jogos de play-in

15h50 horário do leste dos EUA : Atletismo — final dos 100m masculino

16h00 horário do leste dos EUA: oitavas de final do vôlei de praia feminino – EUA (Kelly Cheng/Sara Hughes) x Itália (Valentina Gottardi/Marta Menegatti)

Uma lista completa da programação de domingo pode ser encontrada aqui.