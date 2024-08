Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir no sábado

É dia da disputa pela medalha de ouro para o basquete masculino dos EUA e a seleção feminina dos EUA no sábado nos Jogos de Paris de 2024.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O basquete masculino enfrenta a França e uma vitória garantiria a quinta medalha de ouro consecutiva dos Estados Unidos. É a segunda Olimpíada consecutiva em que os dois lados se enfrentam na final e a quarta vez no geral.

Kevin Durant e LeBron James estão ambos buscando ganhar suas quartas medalhas olímpicas, o que empataria o recorde do basquete masculino. Durant também faria história como o primeiro jogador de basquete masculino a ganhar quatro ouros olímpicos, de acordo com a ESPN Stats & Information.

A seleção feminina dos EUA jogará contra o Brasil, contra quem as americanas estão 4-0 nas Olimpíadas, incluindo vitórias nas disputas pela medalha de ouro em 2004 e 2008. Os EUA ganharam o ouro em quatro dos cinco Jogos anteriores.

O último dia na pista é encabeçado pelas finais do revezamento 4x400m masculino e feminino. A equipe dos EUA conquistou o ouro na final do revezamento 4x100m feminino na sexta-feira, mas foi desclassificada na corrida masculina.

É um grande dia no golfe com o encerramento do jogo individual feminino. Lydia Ko, da Austrália, e Morgane Metraux, da Suíça, estão empatadas no topo da tabela de classificação com 9 abaixo, enquanto Rose Zhang, da equipe dos EUA, está empatada em terceiro com Miyu Yamashita, do Japão, com 7 abaixo. Nelly Korda está empatada em quatro posições na sétima posição com 5 abaixo.

Principais eventos para assistir

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

3 da manhã horário do leste dos EUA : Golfe — Jogo individual feminino por tacadas, rodada 4

4h35 horário do leste dos EUA : Polo aquático — Disputa pela medalha de bronze feminino: EUA x Holanda

5h da manhã horário do leste dos EUA : Basquete — Disputa pela medalha de bronze masculina: Alemanha x Sérvia

10h00 horário do leste dos EUA : Últimas notícias — B-Boys round-robin

11h00 horário do leste dos EUA : Futebol — Disputa pela medalha de ouro feminina: EUA x Brasil

13h15 horário do leste dos EUA : Atletismo — Final dos 800m masculino, Final dos 100m com barreiras feminino, Final dos 5000m masculino, Final dos 1500m feminino

15h00 horário do leste dos EUA : Atletismo — Revezamento 4x400m masculino final, Revezamento 4x400m feminino final

15h30 horário do leste dos EUA: Basquete — Disputa pela medalha de ouro masculina: EUA x França

A programação completa de sábado pode ser encontrada aqui.