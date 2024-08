Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir no sábado

Dois dos maiores nomes da seleção dos EUA competem novamente em Paris no sábado — Simone Biles e Katie Ledecky — enquanto a seleção feminina de futebol dos EUA tem uma partida importante nas quartas de final.

Biles já deixará Paris com medalhas de ouro nas finais individual geral e por equipe geral. Mas ela pode ganhar outra no salto feminino no sábado, o evento em que ela pode realizar o Yurchenko Double Pike, tornando-a a favorita para vencer.

Ledecky nada nos 800m livre feminino com uma chance de adicionar ao seu recorde de 13 medalhas olímpicas. Ela venceu os 800m livre em três Olimpíadas seguidas — tornando-a a quarta nadadora a vencer o mesmo evento em três Olimpíadas seguidas. Mas, um ouro no sábado faria de Ledecky apenas o segundo nadador, homem ou mulher, a vencer o mesmo evento em quatro Jogos seguidos, Michael Phelps sendo o outro nos 200m medley, de acordo com a ESPN Stats & Information.

A seleção feminina de futebol dos EUA enfrenta o Japão nas quartas de final, tentando se manter viva em busca da primeira medalha de ouro desde 2012. Ironicamente, a última vez que os EUA enfrentaram o Japão no futebol feminino nas Olimpíadas foi na disputa pela medalha de ouro em Londres.

Na pista, Sha’Carri Richardson tem uma chance de ganhar sua primeira medalha olímpica se passar da semifinal feminina dos 100m. As finais serão realizadas mais tarde no dia. Noah Lyles faz sua estreia em Paris na rodada preliminar masculina dos 100m.

O time masculino de basquete dos EUA também retorna à ação com uma partida contra Porto Rico. Embora já tenham garantido uma vaga nas quartas de final, o Time EUA está inflexível em garantir a primeira colocação.

Aqui está o que procurar no sábado.

3 da manhã horário do leste dos EUA : Golfe — Jogo individual masculino por tacadas, rodada 3

4h35 horário do leste dos EUA : Atletismo — 100m masculino – rodada preliminar

5h da manhã horário do leste dos EUA : Eliminatórias de natação — 50m livre feminino, 1500m livre masculino, 4×100 medley masculino/feminino

6h da manhã horário do leste dos EUA : Tênis — Partida pela medalha de ouro em duplas masculinas, Partida pela medalha de bronze em duplas masculinas

8h30 horário do leste dos EUA : Tênis — Disputa pela medalha de ouro em simples feminino, disputa pela medalha de bronze em simples masculino

9h00 horário do leste dos EUA : Futebol feminino — Quartas de final (EUA x Japão)

9h30 horário do leste dos EUA : Ginástica — Final do solo masculino, Final do salto feminino, Final do cavalo com alças masculino

11h15 horário do leste dos EUA : Basquete masculino — EUA x Porto Rico

13h50 horário do leste dos EUA : Atletismo — 100m feminino semifinal

14h30 horário do leste dos EUA : Natação — Final dos 100m borboleta masculino, semifinais dos 50m livre feminino

15h08 horário do leste dos EUA : Natação — Final individual feminino de 200 m medley, final feminino de 800 m livre, final misto de revezamento 4×100 m medley

15h20 horário do leste dos EUA: Atletismo — Final dos 100m feminino

Uma lista completa da programação de sábado pode ser encontrada aqui.