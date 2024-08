Olimpíadas de 2024: pontos de discussão da equipe masculina dos EUA, prévia das quartas de final

No final de um verão que foi cheio de decepções para os fãs da seleção masculina dos EUA, o sucesso do time olímpico masculino aqui foi uma mudança bem-vinda. No começo, a noção de que os EUA tinham ao menos qualificado uma equipe masculina era algo para comemorar — os americanos fizeram uma Olimpíada pela última vez em 2008 — mas agora o objetivo é maior.

Com os EUA na Cidade Luz para as quartas de final contra o Marrocos na sexta-feira, aqui estão algumas perguntas (e respostas!) para você ficar por dentro de como os EUA estão se saindo neste torneio sub-23, bem como o que enfrentarão no Parc des Princes.

1. Qual foi o maior aprendizado da fase de grupos dos EUA?

Os torneios olímpicos do lado masculino são sempre um jogo de adivinhação, já que as escalações — que podem incluir três jogadores acima da idade por equipe — não são tão bem definidas quanto a equipe sênior de cada país. Dito isso, o técnico dos EUA, Marko Mitrovic, deixou claro desde o início que esperava que os americanos pudessem jogar contra qualquer um — e até agora, eles têm jogado.

Taticamente, eles mostraram abordagens diferentes dependendo da situação e, na maior parte, foram capazes de cumprir o que prometeram. Na abertura do torneio contra a França, eles estavam comprimidos e compostos, em grande parte empatando os anfitriões na frente de uma multidão lotada por uma hora antes de finalmente murcharem tarde. (Depois, o técnico francês Thierry Henry elogiou Mitrovic especificamente por elaborar um plano de jogo forte.)

Nos últimos dois jogos, Mitrovic abriu muito mais o esquema e os jogadores responderam, criando uma série de chances de alta qualidade e marcando sete gols para garantir uma vaga nas eliminatórias pela primeira vez desde 2000. Essa capacidade de se adaptar ao momento fala da qualidade dos jogadores e da astúcia de seu técnico.

Depois de chegar à fase eliminatória das Olimpíadas pela primeira vez desde 2000, a equipe olímpica masculina dos EUA pode ir mais longe e conquistar uma medalha? (Foto de Andrea Vilchez/ISI/Getty Images)

2. Quais jogadores merecem uma convocação adequada para a seleção principal com base em suas performances?

O destaque consistente para os EUA tem sido Kevin Paredes, um ex-ala do DC United que jogou as últimas duas temporadas pelo Wolfsburg na Bundesliga. Paredes, que tem apenas 20 anos, tem sido um furacão no flanco para os americanos, constantemente acelerando para cima e para baixo para causar impacto em todas as fases do jogo dos EUA.

Mitrovic disse após o jogo dos EUA contra a Guiné — no qual Paredes marcou duas vezes — que ele acredita que este pode ser um torneio de destaque para Paredes internacionalmente. É difícil argumentar também: seja vencendo seu homem e dando cruzamentos perfeitos ou cortes para companheiros de equipe que entram na área ou finalizando de forma limpa quando tem uma oportunidade própria, Paredes tem sido um dínamo.

Contra Guiné, Paredes fez parceria com Paxten Aaronson e Griffin Yow para apresentar um trio de ataque cheio de energia e excitação. Se Mitrovic dará outra chance a esse grupo contra Marrocos ainda não se sabe, mas não há dúvidas de que, seja qual for a forma, Paredes terá destaque.

3. Qual é o maior ponto forte e o maior ponto fraco dos EUA para a partida contra o Marrocos?

A preocupação mais significativa é certamente como os EUA lidarão com um ataque marroquino excepcional. Soufiane Rahimi, que é o artilheiro do torneio, e a estrela do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi (que jogará no estádio de seu clube) são tão bons quanto qualquer jogador que os EUA enfrentaram no torneio, além do francês Alexandre Lacazette. Mitrovic trouxe os defensores veteranos Walker Zimmerman e Miles Robinson como dois de seus jogadores acima da idade porque ele sabia que haveria momentos em que os EUA teriam que sofrer um pouco, e esta partida deve ser um deles.

De um ponto de vista positivo, os EUA demonstraram sua criatividade ofensiva — o passe de Aaronson para Paredes que levou a um gol contra Guiné foi tão bonito quanto qualquer um poderia querer — e eles lidaram com a pressão de jogar decentemente diante de uma multidão partidária contra a França durante boa parte da noite. O jogo de sexta-feira parece ser uma panela de pressão semelhante, já que Marrocos terá forte apoio no Parc des Princes.

Os jogadores dos EUA conseguirão enfrentar o momento?

jogar 1:10 Salazar: Marrocos é um “confronto muito bom” para os EUA Sebastian Salazar se junta ao “SportsCenter” para uma prévia da partida das quartas de final do futebol masculino entre Estados Unidos e Marrocos nas Olimpíadas.

4. Hora das previsões: até onde essa equipe dos EUA irá nas Olimpíadas e por quê?

Há muita coisa trabalhando contra os EUA neste confronto, seja por comparações de jogadores famosos ou pelo fato de que grande parte do estádio provavelmente estará contra eles. E Marrocos, embora não seja um nome tão conhecido como Argentina ou França, se tornou um novato no futebol internacional recentemente, com talentos em todo o seu elenco.

No final das contas, parece demais. Os americanos têm sido impressionantes de muitas maneiras na França, e espero que eles marquem e deem a Marrocos toda a batalha. No final, acho que Marrocos encontrará um jeito na prorrogação, mandando os EUA para fora após uma partida muito disputada por 2 a 1.