Olimpíadas de 2024: pontos de discussão da seleção feminina dos EUA, prévia das quartas de final

As candidatas ao torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de 2024 estão entre as oito finalistas, enquanto os Estados Unidos se preparam para o confronto das quartas de final no sábado contra o Japão.

A seleção feminina dos EUA venceu todos os seus jogos na fase de grupos sob o comando da nova técnica Emma Hayes em estilo enfático, derrotando Zâmbia, Alemanha e Austrália. Após uma exibição ruim no verão passado na Copa do Mundo, os EUA estão mostrando progresso, mas será que podem garantir uma medalha nos Jogos deste verão?

Pedimos aos nossos escritores Sam Borden e Jeff Kassouf para responderem a algumas das nossas perguntas mais urgentes da fase de grupos e prepararem as eliminatórias.

1. Qual foi a maior mudança que você notou com a nova treinadora Emma Hayes?

Fronteira: Acho que Ryan O’Hanlon fez uma análise estatística realmente fantástica dos jogos da seleção feminina dos EUA até agora sob Hayes, e os números claramente confirmam o que vi em campo aqui — os EUA estão jogando mais com a bola e não necessariamente correndo para o campo como costumavam fazer no passado. Substituir Mallory Swanson pelo veterano atacante Alex Morgan deu às atacantes uma vibração que os fãs não viam há algum tempo e, até agora, tem sido excelente. Este time dos EUA tem uma filosofia perceptível (e divertida), e tem jogadoras habilidosas o suficiente para entregar. Como espectador, isso é algo agradável de assistir.

Kassouf: Muito do que Hayes trouxe para a mesa é intangível. Nunca faltou talento neste time, mas coletivamente, ele lutou com um propósito e identidade na preparação para a Copa do Mundo de 2023. Parte disso é o que tem faltado: a crença, a direção, a confiança. É fácil ver como Hayes evoca isso mesmo de uma perspectiva pública, e estamos vendo apenas — talvez — 5% de seu trabalho total. Oito dos 11 titulares são remanescentes da Copa do Mundo (e Swanson se machucou em forma de todo o mundo, não foi dispensado), então as mudanças aqui não são inteiramente sobre pessoal. Taticamente, este time está mais flexível depois de ter sido muito rígido no ano passado.

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos venceu todos os três jogos da fase de grupos das Olimpíadas de 2024 e agora enfrenta o Japão nas quartas de final no sábado. (Foto de Brad Smith/ISI/Getty Images).

2. Quem foi o jogador que mais impressionou e quem mais decepcionou?

Fronteira: Para impressionada, eu diria Sophia Smith — na verdade, são todos os três da frente, mas eu apreciei ver a maneira como Smith está se adaptando para jogar de forma diferente com a seleção nacional — como uma atacante mais agressiva, perto do gol — em comparação com a maneira como ela opera no futebol de clubes. Smith sabe que é um trabalho em andamento, mas é a mudança mental que é fascinante de ver.

Para decepcionado, é difícil escolher uma pessoa depois de três resultados tão positivos — acho que talvez você possa dizer que Rose Lavelle, que teve seus minutos controlados, não entregou o tipo de desempenho que estamos acostumados a ver dela em seu tempo limitado em campo? Eu chamaria sua nota mais de “incompleta” do que decepcionante.

Kassouf: A outra resposta óbvia além de Smith é Trinity Rodman. Não acho que o público realmente aprecie o fato de Rodman ser a única jogadora a ter aparecido em todos os jogos desde o início de 2023. Isso pode ter sido uma estatística normal antigamente, mas este é um time que passou por uma reformulação significativa, e sua qualidade tem sido tal que ela tem sido a única constante. Ela é uma jogadora de mão dupla que recebe crédito por marcar gols e executar noz-moscadas chamativas, mas você também a encontrará no fundo de sua própria área cobrindo seu lateral. É por isso que ela é indispensável. Não deveríamos deixar de mencionar Naomi Girma aqui também, depois de calar a imparável Barbra Banda pela segunda vez em dois meses (para clube e país).

Não houve muito o que não gostar sobre o tempo da seleção feminina dos EUA na França, além de preocupações com lesões e a iminente suspensão de Sam Coffey, mas eu diria que a seleção feminina dos EUA vai precisar mais de Lindsey Horan daqui para frente. Ela lutou contra a Alemanha com um par de turnovers de alto nível no fundo de seu próprio campo, e as alemãs — que podem ser uma oponente em uma potencial revanche na fase eliminatória — pareciam se concentrar em tentar bloqueá-la do jogo.

Essa performance foi a exceção e não a regra para Horan, mas a suspensão de Coffey significa que Horan provavelmente precisará jogar em um papel ajustado contra o Japão, que inclui ainda mais deveres defensivos. A USWNT precisa do melhor dela, especialmente como uma distribuidora de profundidade.

3. O que determinará o jogo entre Seleção Feminina dos EUA e Japão nas quartas de final?

Fronteira: Assim como os EUA, o acerto de contas do Japão com a ascensão global do futebol feminino moderou suas expectativas astronômicas anteriores em grandes torneios, mas não há dúvidas de que os japoneses ainda são formidáveis. Espero que este jogo dependa de quão bem os EUA conseguirão manter sua forma no terço defensivo do campo.

Sem o meio-campista Sam Coffey, que está suspenso, e com Tierna Davidson devendo ficar fora por lesão (provavelmente substituída novamente por Emily Sonnett), os EUA estarão sob pressão para serem fortes na frente do gol, já que os japoneses, vindos de uma vitória sobre o Brasil em sua última partida da fase de grupos, atacarão de ângulos diferentes. O trio de ataque americano tem sido excelente neste torneio, mas este é um confronto em que os quatro defensivos estarão em evidência.

Kassouf: Concordo que continuar mantendo uma forte forma defensiva será crucial. O Japão marcou 31 segundos na partida quando esses dois times se enfrentaram em abril (uma vitória dos EUA por 2 a 1), e a seleção feminina dos EUA teve que lutar por trás depois que Girma saiu machucada no início. Uma parte interessante daquela partida é que o Japão estava confortável jogando em momentos de transição, o que historicamente não tem sido um sucesso para eles. A seleção feminina dos EUA adora transição, mas no Japão, eles enfrentam um time com capacidade técnica para executar (Você viu o vencedor nos acréscimos contra o Brasil?) com uma nova precisão para atacar no contra-ataque.

Eles também poderiam potencialmente apresentar o desafio de um five-back com melhor organização do que a Austrália, e esse é um desafio que a USWNT pode ter dificuldade para resolver. O futebol internacional geralmente é sobre momentos de transição, e esse será um elemento definidor deste jogo também.

jogar 1:33 Perguntas que a seleção feminina dos EUA terá que responder para vencer o Japão Jeff Kassouf reage à vitória da seleção feminina dos EUA por 2 a 1 sobre a Austrália, que garantiu uma vaga nas quartas de final do futebol feminino contra o Japão.

4. Os EUA ganharão o ouro? Por que sim ou por que não?

Fronteira: Normalmente, não sou muito de “intuir” quando se trata desse tipo de coisa e não há dúvidas de que, no papel, a Espanha é a classe do torneio. Os atuais campeões mundiais têm a maioria de seus jogadores aqui na França e não há razão para pensar que eles não estarão lá no final. A receita também não é ótima para os EUA — um novo técnico, táticas diferentes e tudo mais — mas ainda tenho a sensação de que se tivermos uma final Espanha-EUA, algo especial acontecerá para os americanos. Hayes é um vencedor e tenho a sensação de que este time dará a melhor recuperação da queda da Copa do Mundo do ano passado: uma medalha de ouro.

Kassouf: Não tenho um argumento forte contra isso, Sam. Os torneios são sobre momentum, dado o quão nivelado o campo de talentos pode ser, e os EUA têm muito disso. No entanto, há outras equipes surfando nisso, da Espanha, como você mencionou, à história incrível e ridícula que é o Canadá agora, tendo também vencido todos os três jogos em campo, mas tendo sido deduzidos seis pontos. Se ambos avançarem, estamos olhando para outra semifinal EUA-Canadá, uma revanche da semifinal olímpica de 2021 que o Canadá venceu em uma disputa de pênaltis.

Gosto da Espanha do outro lado da chave também. Ainda estamos nos adiantando, obviamente, mas acho que bronze ou prata são realistas e totalmente respeitáveis. Qualquer medalha sinalizaria uma resposta significativa à Copa do Mundo de 2023.