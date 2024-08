Olimpíadas de 2024: Seleção Feminina dos EUA mira medalha enquanto vitória nas quartas de final marca virada

Por 106 minutos, os Estados Unidos e o Japão se arrastaram pelas quartas de final do futebol feminino olímpico de 2024 a ponto de ocasionais vaias da multidão devido à natureza lenta e passiva do jogo. Chamar isso de uma partida de xadrez seria generoso; a sagacidade tática foi compensada por lapsos técnicos que impediram um avanço.

Então veio o inevitável: Trinity Rodman.

Rodman recebeu uma longa bola diagonal — uma tática que a seleção feminina dos EUA evitava bastante antes — de Crystal Dunn, então cortou para dentro da zagueira japonesa Hikaru Kitagawa e acertou um chute de pé esquerdo no canto superior para garantir a vitória por 1 a 0.

O gol levou as americanas às semifinais e garantiu que elas jogarão por uma medalha na semana que vem. Também foi uma recompensa pela insistência da treinadora principal da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, na paciência e no desejo inabalável de permanecer com seu núcleo confiável de jogadoras, apesar da reviravolta de três dias nas partidas olímpicas. A abordagem produziu uma performance diferente de qualquer outra já registrada para uma equipe dos EUA conhecida por jogar direto e prosperar na transição.

Trinity Rodman, dos Estados Unidos, comemora após marcar o gol da vitória nas quartas de final das Olimpíadas de 2024 contra o Japão. (Foto de Marc Atkins/Getty Images)

A seleção feminina dos EUA terminou a partida com 1.026 passes tentados, o maior número em uma partida por qualquer time nas últimas três Olimpíadas ou nas últimas quatro Copas do Mundo, segundo a ESPN Stats & Information. (A Espanha estabeleceu a marca anterior com 925 contra o Japão no início destas Olimpíadas.) Antes de sábado, a marca mais alta anterior da seleção feminina dos EUA para passes tentados em uma partida no mesmo período era de 649, em uma vitória de 13 a 0 sobre a Tailândia na Copa do Mundo de 2019.

O sábado pode ser visto como um ponto de virada na identidade dos americanos e foi forjado por protagonistas familiares.

Hayes fez apenas uma mudança em sua escalação inicial novamente, inserindo Korbin Albert — que marcou um gol impressionante da vitória contra a Austrália na quarta-feira — na função de meia-defensora no lugar do suspenso Sam Coffey. Emily Sonnett começou como zagueira novamente no lugar da lesionada Tierna Davidson. A seleção feminina dos EUA usou a menor quantidade de rotação em uma Olimpíada desde os Jogos de 2000, uma tendência que continuou quando Hayes optou por não fazer uma substituição por regulamentação.

O Japão se posicionou em uma compacta forma defensiva 5-4-1 que desafiou os americanos a encontrar um momento individual de brilhantismo e precisão para romper. A tarefa foi semelhante à enfrentada três dias antes contra a Austrália, exceto que o Japão é um lado mais talentoso e disciplinado.

O resultado foi uma partida muito difícil.

A USWNT teve 70% de posse de bola e tentou mais de 1.000 passes, números que o Japão concedeu alegremente enquanto a USWNT sondava lateralmente sem causar problemas no avanço. Os 31 toques das americanas dentro da área do adversário e 0,69 gols esperados, segundo a TruMedia, superaram apenas marginalmente o Japão, que ficou feliz em se sentar e encontrar momentos individuais no contra-ataque.

As oportunidades mais claras do primeiro tempo vieram do Japão aos 35 minutos de jogo, primeiro quando Mina Tanaka se separou de Lindsey Horan na área, mas chutou mal, e um minuto depois em um contra-ataque que terminou com Miyabi Moriya chutando por cima do travessão.

Esse era precisamente o tipo de jogo sobre o qual Hayes havia alertado, um que testava a nova identidade da USWNT até o âmago. Por anos, as americanas enfrentaram blocos baixos — de times talentosos e inferiores — com uma sensação de frustração e impaciência palpáveis, frequentemente jogando bolas para frente.

Hayes, que enfrentou muitas oponentes defensivas disciplinadas em seus 12 anos anteriores no Chelsea, pregou contenção. A seleção feminina dos EUA foi paciente até a exaustão às vezes no sábado, se contentando com passes laterais em velocidades muito lentas para tirar o Japão da forma.

A zagueira da seleção feminina dos EUA, Naomi Girma, deu 105 passes somente no primeiro tempo, mais do que qualquer outra jogadora em uma partida eliminatória inteira de uma Copa do Mundo ou Olimpíada desde 2011, quando a Opta começou a medir.

O sábado foi a personificação de tudo o que Hayes e suas jogadoras disseram que fariam. Ainda assim, foi preciso um momento de brilhantismo de Rodman para garantir um resultado e evitar que o resultado fosse decidido em uma disputa de pênaltis.

Rodman tem sido a jogadora de ataque mais confiável da seleção feminina dos EUA, contribuindo com um gol ou uma assistência em todas as quatro partidas olímpicas (a primeira vez para a seleção feminina dos EUA desde 2012, segundo a Opta) e continuando sua sequência como a única jogadora a ter aparecido em todas as partidas do time desde o início de 2023.

Seu gol no sábado fez dela a jogadora mais jovem da seleção feminina dos EUA a marcar em uma partida eliminatória das Olimpíadas desde que Lindsay Tarpley, de 20 anos, marcou na partida pela medalha de ouro em 2004.

O desafio à frente agora também é estranhamente familiar ao que surgiu após o apito final de quarta-feira: quais são as implicações da escassa rotação da seleção feminina dos EUA nas semifinais contra a Alemanha (que as americanas derrotaram por 4 a 1 na fase de grupos) ou o velho inimigo Canadá? Parte do estado lento do jogo de sábado e dos toques pesados ​​pode, sem dúvida, ser creditado às pernas pesadas das jogadoras femininas dos EUA.

Coffey retornará da suspensão, enquanto a saúde de Davidson continua em questão. Jaedyn Shaw fez parte da lista do dia do jogo (que tinha apenas 17 jogadores devido à proibição de Coffey) no sábado pela primeira vez neste torneio e pode oferecer pernas frescas e criativas na semifinal.

Essas preocupações são para domingo, como Hayes certamente disse a seus jogadores e a qualquer um que quisesse ouvir após a partida. Um jogo de cada vez tem sido a mensagem de Hayes, e a USWNT agora está jogando por uma medalha, que sempre foi o ponto de referência a ser alcançado ao chegar a esses Jogos para um time em transição.

Eles se arrastaram pelas quartas de final de sábado, mas de uma forma única. Por mais dócil que parecesse às vezes, também era o progresso que os americanos estavam buscando.